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Симфония Вегнера: торговец окорочками открыл студию звукозаписи за 25 миллионов

Он потратил все деньги и продал Audi, чтобы купить дорогую аппаратуру, а клиентов всё нет

Сейчас Саша работает над своим проектом и сотрудничает с другими музыкантами, недавно он начал выступать в качестве диджея, в том числе со своими треками
Сейчас Саша работает над своим проектом и сотрудничает с другими музыкантами, недавно он начал выступать в качестве диджея, в том числе со своими треками


Александр Вегнер занимался продажей замороженного мяса и мечтал писать свою музыку. В итоге ему понадобилось семь лет, чтобы осуществить свою мечту и открыть студию звукозаписи Zaraza records. Сначала он продал «Жигули» — этих денег хватило на первую профессиональную технику, а через несколько лет он продал уже Audi, чтобы сделать в студии хорошую звукоизоляцию. Студию он открыл прямо в квартире, но соседи его работы не замечают. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у него, почему он бросил прошлый бизнес, зачем стоило так тратиться на зарубежные материалы, на каких ошибках он учится и как планирует зарабатывать теперь.


У Александра Вегнера не было музыкального образования, но в какой-то момент появилось желание писать свою музыку. У товарища, который занимался этим, он спросил совета — что для этого нужно купить. На что тот ответил — MPC 5000 (серия электронных музыкальных инструментов.Прим. ред.). На тот момент он потратил 75 тысяч рублей.


Александр Вегнер в своей студии звукозаписи
Александр Вегнер в своей студии звукозаписи


«Ко мне все пацаны подходили и говорили: "Саш, 75 тысяч — это «шестёрка»", — можно машину за эти деньги взять. Там маленький экранчик был — я ковырялся-ковырялся в этой железке года два, ничего не получалось. Долго во всё вникал. А потом узнал, что можно установить программу на компьютер и то же самое делать, гораздо удобнее. Но оказалось, что секвенсоров (программ для создания музыки или музыкальных фрагментов. — Прим. ред.) много, я стал выбирать между ними», — говорит Саша Вегнер. 


Саша купил лицензионную версию программы Cubase, новый Mac и стал их осваивать. 


«Месяца через три мне пришло письмо на почту оттуда, где я зарегистрировал лицензионную программу, о том, что в России засертифицирована первая школа от компании Steinberg, от немцев. 


Я окорочка замороженные продавал, много на мне было ответственности, не мог это всё бросить. Но всё же решился и полетел в Москву. 


Тогда я понял, что от человека к человеку опыт быстрее всего передаётся. Я сидел год, смотрел эти видео, потом оказался у чуваков на студии и за три месяца многое узнал. Тоже получил сертификат европейского образа, стал третьим в России, кто засертифицирован от немцев», — вспоминает Вегнер.


Название Zaraza records нравится создателю студии, потому что его можно прочитать на разных языках, и он не хочет его менять по совету знакомых
Название Zaraza records нравится создателю студии, потому что его можно прочитать на разных языках, и он не хочет его менять по совету знакомых


Александр научился пользоваться программой, но знаний не хватало. Снова улетел в Москву, чтобы пройти элементарный курс теории музыки в аудиошколе DJ Грува, где преподавал Вячеслав Шаинский, сын композитора Владимира Шаинского. В этой школе Саша освоил и другие программы.


«Я приезжаю домой, пишу музыку и выкладываю первый трек на iTunes. 


Думаю: ну всё, сейчас бабки попрут. Изначально же такое представление было. Оказалось, что всё не так. Смотрю, что трек купили человек шесть. Я заработал 2 доллара, а потратил 10 на то, чтобы его выложить. 


Понял, что, чтобы эти треки покупали, они должны звучать в клубах. А что нужно диджеям, которые это включают? Я же не знаю, поэтому поехал ещё на курсы диджеинга», — рассказывает владелец Zaraza records.


После всех курсов Саша столкнулся с тем, что свести качественно звук в написанном треке у себя дома он не может. И начал ходить по студиям звукозаписи в Новосибирске, чтобы ему дали возможность свести звук. Все хотели сделать это сами и не давали в аренду помещение.


«Тогда я задумался о том, что мне нужна студия. Иначе что я, зря учился?! В итоге весь творческий процесс остановился на четыре года, потому что я начал узнавать про материалы, которые нужны для студии. Впервые я их увидел в интернете у крутых музыкантов. Оказалось, что эти студии все строит грек по имени Ян. Всего 25 студий в мире такого плана, как у меня. Материалы нужно было заказывать у португальцев — компания Vicoustic», — описывает Саша момент, когда впервые задумался о своей студии.


Вегнер связался с португальцами, которые предоставляли хорошие звукоизоляционные материалы, отправил им размеры квартиры, чтобы они посчитали, сколько будет стоить проект.


На стенах здесь использованы панели для звукоизоляции — именно их Вегнер заказывал у португальцев
На стенах здесь использованы панели для звукоизоляции — именно их Вегнер заказывал у португальцев


«Они делают мне проект, и тут начинаются все эти приколы в 2014 году на Украине. Они закрывают границы, и всё это у меня плывёт паромом через Скандинавию. И потом потихоньку начал всё это строить. Только за материалы отдавал около 4 миллионов рублей — без работы и доставки. Аналог такой студии мы можем в Европе увидеть. У Лепса есть студия с такими материалами», — говорит владелец студии.


Ещё около 1,5 миллиона рублей он потратил на две двери для студии, продав ради этого Audi, — зато они глушат 52 децибела.


Всё для студии ему приходилось откуда-то заказывать — денег для этого он не жалел. «Ни фига тут русского нет. Если бы сделали такое, неужели я бы стал покупать за границей?! Почему я перестал в России покупать и начал заказывать в Америке? Потому что они дают не три года гарантии, а год. И накручивают нормально. Я взял patch by за 60 тысяч, а в Москве он же стоил 128 тысяч. Это не 10 и не 15% накрутки, а больше 100», — возмущается музыкант.


Всё оборудование в студии зарубежное — из Америки выгоднее доставить технику, чем купить такую же в Москве, говорит Саша
Всё оборудование в студии зарубежное — из Америки выгоднее доставить технику, чем купить такую же в Москве, говорит Саша


Вложений требовала и техника — компьютеры, колонки, микрофоны и так далее. Одних программ Саша купил на 7 миллионов рублей. Он отмечает, что раньше, когда доллар стоил 30 рублей, это было сделать проще. Сейчас же всё стоит в два раза дороже.


«В общем, цифры сумасшедшие, если всё пересчитать, но самое дорогое в проекте — это моё время, потраченное впустую в ожидании чего-то. 


В данный момент я не зарабатываю столько денег, сколько зарабатывал тогда. Сейчас вообще мало кто зарабатывает столько в этой сфере, сколько раньше можно было. 


Да и любую сферу возьми: я знаю людей, у которых были точки на Маркса, и они чувствовали себя хорошо, а теперь этих точек столько, что они в печали. И то, что я ушёл в музыку, я рад. Вовремя», — уверен Вегнер.


Времени от момента первых попыток писать музыку до открытия студии прошло действительно много — семь лет. Полноценно студия работает полгода. Несмотря на то что в ней записываются народные артисты России и делается звук для фильмов в формате 5.1, больших денег он пока не получает. Саша работает над своим проектом, а также в соавторстве с другими музыкантами, и верит, что получится продвигать их.


«В итоге я полгода практически без бабок работаю. У многих ребят хорошие проекты, офигенное музло, но денег нет. Просто выложить в Сеть не хочется — это будет обычный трек. Мы пишем альбом, ещё не все треки в него войдут, снимаем клип, то есть серьёзная подготовка», — поясняет Саша.


Дизайн студии Саша придумывал сам: шумоизоляционные панели были белыми, некоторые он покрасил в чёрный цвет и сделал подсветку
Дизайн студии Саша придумывал сам: шумоизоляционные панели были белыми, некоторые он покрасил в чёрный цвет и сделал подсветку


Саша Вегнер считает, что учится на своих ошибках, поэтому ещё теперь отказывается от случайных клиентов с улицы и корпоративных заказов — когда, например, родители дарят песню на выпускной своим детям или компании записывают творчество своих сотрудников. И звукорежиссёр, который работает с Сашей в студии, больше не сводит звук всем, кто записывается, — такое решение он принял после неудачного опыта с клиентом, исполнявшим матерные песни.


Конкуренция в сфере звукозаписи сейчас действительно высока — и она только растёт. Всего в Новосибирске, по данным 2ГИС, на данный момент 55 организаций, которые оказывают услуги студий звукозаписи. Как пояснил корреспонденту НГС.БИЗНЕС руководитель PR-службы «2ГИС» Максим Бугаев, год назад, в феврале 2018 года, таких компаний было 46.


Бизнес-стратегию Вегнера по созданию своего дела доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ Татьяна Гениберг оценивает как рискованную. «Саше было очень тяжело, так как в запасе у него была только мечта. Он не имел ни музыкального образования, ни опыта ведения студии, не умел ни производить продукт, ни продавать. Зато сам всё проходит. В итоге он наберется такого уникального опыта, который другие будут готовы покупать у него за деньги», — считает Гениберг. 


По мнению эксперта, сейчас важнее уметь продавать продукт, чем его производить. Поэтому она советует в такой ситуации особое внимание уделить продажам, маркетингу. «Сформировать в социальных сетях свою аудиторию, подогревать её постоянно. Тогда и будет формироваться здоровый платёжеспособный спрос», — считает Татьяна Гениберг. 


По случайности сама Татьяна Гениберг хотела сделать звукоизоляцию в помещении под танцевальную школу на первом этаже жилого дома. «Когда узнала стоимость — ужаснулась и отказалась. Помещение теперь используем иначе», — добавляет она. 

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