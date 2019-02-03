Кара небесная: синоптики назвали самый холодный день февраля

В ближайшие дни в городе прогнозируют около –30 днём и около –40 ночью





Новосибирск уже несколько дней подряд переживает аномальные морозы — столбик термометра опускается ниже –30, а горожане не успевают пролистывать селфи с белыми ресничками в соцсетях. Синоптики дали прогноз погоды на февраль — оказывается, в этот раз морозы в сибирской столице задержатся чуть ли не на полмесяца. Обозреватель НГС узнал прогноз на первые недели месяца и сравнил его с данными на пяти популярных метеорологических сайтах, чтобы выяснить, когда придёт весна. Подробности — в обзоре НГС.





Морозы, которые пришли в Новосибирск на этой неделе, судя по всему, решили остаться надолго. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал корреспонденту НГС, что теплее в городе станет в лучшем случае через две недели, а пока новосибирцам придётся согреваться тёплым чаем, запастись толстыми носками и причинами, которые помогут лишний раз не выходить на улицу.





«Характер погоды в течение ближайшей недели в Новосибирске и Новосибирской области будет определять холодный сибирский антициклон, преобладать будет преимущественно малооблачная погода. <...> Преобладающие направления ветра будут северо-восточными, северными, и по этим признакам можно с уверенностью предположить, что





такая морозная, холодная погода продержится в Новосибирском регионе как минимум до середины февраля.





И даже те циклоны, которые будут прорываться на юг Западной Сибири в середине следующей недели, они не смогут преодолеть этот холодный атмосферный фронт, холодный воздух, холодный антициклон и будут обходить Новосибирскую область южнее», — объяснил Александр Синенков.





По словам синоптика, в ближайшие дни температура воздуха днём останется на уровне –30...–35 градусов, а по ночам столбики термометров будут опускаться до –40...–45.





НГС сравнил февральский прогноз центра «Фобос» с прогнозом на пяти популярных интернет-сайтах о погоде.











«Яндекс» собрал данные о погоде в феврале в разные годы и на их основе составил гораздо более тёплый прогноз, чем синоптики «Фобоса», и они сильно расходятся. Так, вместо солнечных –30 и –40, по данным «Яндекс.Погоды», новосибирцев будет ждать умеренная пасмурная погода. В первой половине месяца — около –12...–17, а во второй –8...–12.









«Погода Mai.Ru» рассчитала точный прогноз до Дня святого Валентина, а остальное — это статистика многолетних наблюдений. В течение рабочей недели на температуру выше –30 рассчитывать не стоит — только к субботе в Новосибирске потеплеет до –15...–24 градусов. А с 11 февраля всё по новой.









Почти такой же морозный прогноз получился у Gismeteo, только без перерыва на –15. Самое тёплое, на что придётся надеяться новосибирцам на следующей неделе, — это –26 в следующее воскресенье. От таких цифр становится страшно, но зато во второй половине февраля должно резко потеплеть, а город засыпет снегом. В 20-х числах и вовсе обещают почти весну.









Портал «О-Погоде!» просит сибиряков потерпеть лишь до середины недели — со среды средняя температура воздуха опустится до –20 и останется такой до середины месяца. Дальше — теплее, около –15.









Если верить порталу World Weather, –35 придут в понедельник и задержатся до пятницы. В выходные станет теплее, и уже к следующему понедельнику можно будет не надевать вторые подштанники: сначала –12, а потом вообще –3. Ближе к марту весна не наметится — в городе будет –7...–10 и пасмурно.





Осенью новосибирские синоптики говорили, что февраль окажется теплее января, но зато они спрогнозировали, что в марте средняя температура воздуха будет –5…–11 градусов. А актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.