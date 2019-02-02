Двойной удар террористов, аномальные морозы и пьяные олени. Главное за неделю
Обзор НГС: важные (и смешные) новости, которые вы могли пропустить, но лучше этого не делать
На этой неделе Новосибирск пережил две волны сообщений о ложных минированиях: тысячам людей пришлось срочно покинуть бизнес-центры, школы и больницы — учеников выводили с занятий в сменных туфлях. Следом в регион пришли морозы до –40, видимо, чтобы сибиряки не расслаблялись. НГС выбрал 10 главных событий и самых обсуждаемых историй Новосибирска с 28 января по 1 февраля, которые вы могли пропустить, пока эвакуировались из-за сообщений о бомбе.
- Главным событием этой недели стали массовые эвакуации. В понедельник, 28 января, более 50 организаций Новосибирска получили сообщения, что здания заминированы, — тысячи людей срочно покинули офисы, школы и больницы.
- На этом волна лжеминирований не закончилась — в четверг 15 школ и мэрия Новосибирска вновь получили угрозы. Редакция НГС узнала, что же было в тех письмах: авторы шантажировали получателей, что если людей не эвакуируют, то будут жертвы.
- В Новосибирск пришли 40-градусные морозы — в ночь на пятницу температура в городе понизилась до –38 градусов из-за арктического антициклона. Из-за мороза перевозчики уже отменили междугородние рейсы, а школьники пропустили занятия. НГС в режиме онлайн следит, как город переживает холода.
Новосибирская автоинспекция просит водителей не выезжать без особой нужды далеко за город в морозы. Если поездки нельзя избежать, то с собой инспекторы ГИБДД рекомендуют взять тёплую одежду, термос с горячим чаем и спички.
- Две недели назад под Новосибирском выставили на продажу замок с башнями, 35 комнатами и бассейном — за роскошную усадьбу владелец запросил 135 миллионов рублей. Корреспонденты НГС съездили в Кудряши, чтобы посмотреть шикарную усадьбу и узнать, кому она принадлежит, — владелец связан с семьёй бывшего губернатора.
- В Сети появилось видео с камеры наблюдения, на которую попала нашумевшая потасовка сотрудника полиции и владельцев стаффордширского терьера. На видеозаписи заметно, как сперва собака идёт впереди хозяина на длинном поводке, а через полторы минуты они возвращаются — участковый держит владельца собаки за рукав куртки, пёс пытается защитить хозяина, а жена собаковода бьёт полицейского пакетом. Однако на видео не попало, как начался конфликт — на записи нет момента, как участковый делает семейной паре замечание, и непонятно, кто же первый поднял руку. 30 января следователи объявили, что возбудили уголовное дело против владельцев стаффордширского терьера.
- Из-за нарушений во время скандального сноса дома-коммуны пострадало соседнее здание — по стенам памятника архитектуры «Союззолото» пошли трещины. Жители дома рассказали, что, пока сносили коммуну, их дом трясло, словно от землетрясения.
Над проектом дома «Союззолото» работали виднейшие представители новосибирского конструктивизма, а жили здесь сотрудники аффинажного завода. Новосибирское золото очень ценилось — наш аффинажный завод очень долго выпускал самое чистое золото в Советском Союзе, до нескольких девяток после запятой в пробе.
- На этой неделе НГС рассказал историю мамы девочки с ДЦП, которой власти дали квартиру, где невозможно жить, — в «трёшке» нет ни света, ни воды, ни дверей, ни окон. Семья четыре года добивалась положенного по закону жилья — чиновники требовали принести несуществующие справки и предлагали, чтобы 5-летний ребёнок-инвалид пожил без родителей в общежитии.
Корреспонденты НГС побывали в гостях у семьи и посмотрели, какое жильё им дали власти.
- Новосибирец Евгений Баранов, болеющий сахарным диабетом, выиграл суд у министерства здравоохранения — теперь государство будет платить ему дополнительно до 10 тысяч рублей в месяц. В 2017 году государство выдало ему помпу (устройство, которое помогает контролировать уровень сахара в крови), но её содержание обходилось в 7–10 тысяч рублей. Из-за неврологического заболевания Евгений не может найти работу и живёт на пособие по инвалидности, однако его с трудом хватает даже на содержание помпы. Суд встал на сторону Евгения Баранова, хотя решение ещё не вступило в законную силу.
- Новосибирск уже вовсю готовится к МЧМ по хоккею, который пройдёт в 2023 году. Власти Новосибирска издали постановление об изъятии территорий для строительства дороги от улицы Немировича-Данченко до новой ледовой арены — в перечень вошли 5 частных домов и 21 земельный участок.
- История настоящей любви, пусть даже собачьей. Пожилая хозяйка дворняжек Леди и Бродяги недавно умерла, и наследники отказались брать собак к себе. Соседи вызвали отлов — Леди, Бродягу и 5 их щенков вскоре забрали. Неравнодушная сибирячка по имени Александра узнала грустную историю собак и решила их спасти — по словам девушки, собаки живут как настоящая семья. Щенков уже раздали, а для Леди и Бродяги ищут хозяина, который готов забрать их вдвоём.
- И самая пятничная новость. Вечно на рогах, вечно пьяные: учёные Сибирского отделения наук выяснили, что организм северных оленей вырабатывает зимой спирт. Точнее, эндогенный этанол — он помогает животным не замёрзнуть и не впасть в спячку в условиях экстремального холода. Жаль, что организм людей так не умеет!
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Дарья Януш
Коллаж НГС
Фото Ольги Бурлаковой (1, 3), Александра Ощепкова (2), Александры И. (4)
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