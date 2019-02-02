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Двойной удар террористов, аномальные морозы и пьяные олени. Главное за неделю

Обзор НГС: важные (и смешные) новости, которые вы могли пропустить, но лучше этого не делать

За неделю новосибирцам дважды угрожали устроить взрывы
За неделю новосибирцам дважды угрожали устроить взрывы


На этой неделе Новосибирск пережил две волны сообщений о ложных минированиях: тысячам людей пришлось срочно покинуть бизнес-центры, школы и больницы — учеников выводили с занятий в сменных туфлях. Следом в регион пришли морозы до –40, видимо, чтобы сибиряки не расслаблялись. НГС выбрал 10 главных событий и самых обсуждаемых историй Новосибирска с 28 января по 1 февраля, которые вы могли пропустить, пока эвакуировались из-за сообщений о бомбе.




Из-за низкой температуры город окутало плотной дымкой
Из-за низкой температуры город окутало плотной дымкой


Новосибирская автоинспекция просит водителей не выезжать без особой нужды далеко за город в морозы. Если поездки нельзя избежать, то с собой инспекторы ГИБДД рекомендуют взять тёплую одежду, термос с горячим чаем и спички.


  • Две недели назад под Новосибирском выставили на продажу замок с башнями, 35 комнатами и бассейном — за роскошную усадьбу владелец запросил 135 миллионов рублей. Корреспонденты НГС съездили в Кудряши, чтобы посмотреть шикарную усадьбу и узнать, кому она принадлежит, — владелец связан с семьёй бывшего губернатора.


  • В Сети появилось видео с камеры наблюдения, на которую попала нашумевшая потасовка сотрудника полиции и владельцев стаффордширского терьера. На видеозаписи заметно, как сперва собака идёт впереди хозяина на длинном поводке, а через полторы минуты они возвращаются — участковый держит владельца собаки за рукав куртки, пёс пытается защитить хозяина, а жена собаковода бьёт полицейского пакетом. Однако на видео не попало, как начался конфликт — на записи нет момента, как участковый делает семейной паре замечание, и непонятно, кто же первый поднял руку. 30 января следователи объявили, что возбудили уголовное дело против владельцев стаффордширского терьера.



Дом «Союззолото» проектировали известные конструктивисты
Дом «Союззолото» проектировали известные конструктивисты


Над проектом дома «Союззолото» работали виднейшие представители новосибирского конструктивизма, а жили здесь сотрудники аффинажного завода. Новосибирское золото очень ценилось — наш аффинажный завод очень долго выпускал самое чистое золото в Советском Союзе, до нескольких девяток после запятой в пробе.


  • На этой неделе НГС рассказал историю мамы девочки с ДЦП, которой власти дали квартиру, где невозможно жить, — в «трёшке» нет ни света, ни воды, ни дверей, ни окон. Семья четыре года добивалась положенного по закону жилья — чиновники требовали принести несуществующие справки и предлагали, чтобы 5-летний ребёнок-инвалид пожил без родителей в общежитии.

Семья влезла в долги, чтобы сделать ремонт в разбитой квартире
Семья влезла в долги, чтобы сделать ремонт в разбитой квартире


Корреспонденты НГС побывали в гостях у семьи и посмотрели, какое жильё им дали власти.


  • Новосибирец Евгений Баранов, болеющий сахарным диабетом, выиграл суд у министерства здравоохранения — теперь государство будет платить ему дополнительно до 10 тысяч рублей в месяц. В 2017 году государство выдало ему помпу (устройство, которое помогает контролировать уровень сахара в крови), но её содержание обходилось в 7–10 тысяч рублей. Из-за неврологического заболевания Евгений не может найти работу и живёт на пособие по инвалидности, однако его с трудом хватает даже на содержание помпы. Суд встал на сторону Евгения Баранова, хотя решение ещё не вступило в законную силу.

  • Новосибирск уже вовсю готовится к МЧМ по хоккею, который пройдёт в 2023 году. Власти Новосибирска издали постановление об изъятии территорий для строительства дороги от улицы Немировича-Данченко до новой ледовой арены — в перечень вошли 5 частных домов и 21 земельный участок

  • История настоящей любви, пусть даже собачьей. Пожилая хозяйка дворняжек Леди и Бродяги недавно умерла, и наследники отказались брать собак к себе. Соседи вызвали отлов — Леди, Бродягу и 5 их щенков вскоре забрали. Неравнодушная сибирячка по имени Александра узнала грустную историю собак и решила их спасти — по словам девушки, собаки живут как настоящая семья. Щенков уже раздали, а для Леди и Бродяги ищут хозяина, который готов забрать их вдвоём.

Собаки привыкли жить вместе и друг без друга заскучают
Собаки привыкли жить вместе и друг без друга заскучают


  • И самая пятничная новость. Вечно на рогах, вечно пьяные: учёные Сибирского отделения наук выяснили, что организм северных оленей вырабатывает зимой спирт. Точнее, эндогенный этанол — он помогает животным не замёрзнуть и не впасть в спячку в условиях экстремального холода. Жаль, что организм людей так не умеет! 
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