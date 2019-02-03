«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь

Роскошный Lexus разгоняет людей в самом центре города, а таксисты встают, где захотят

В новом, 109-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка внедорожников Lexus на тротуаре, парковка одной машины на несколько мест и как водители такси ждут клиентов.









Открывает выпуск роскошный черный Lexus LX, разгоняющий пешеходов на тротуаре в центре города.













Еще один Lexus на тротуаре.













«Фрунзе, 2, едет как ни в чем не бывало», — переживает Вероника.













«Возле гимназии № 1 пройти можно только по капоту либо в сугроб нырять. Совсем обнаглели», — возмущен Анатолий.













«Мастер парковки на ул. Гоголя и ул. Семьи Шамшиных. В центре и так без того нет мест, а тут поселился особый гость», — информирует читатель Александр.













Серьезная помеха пешеходам.













«На улице Дачная водитель упёрся лбом прямо в лестницу, по которой осуществляется движение пешеходов», — недоволен читатель Антон.















«Напротив дома по улице Кавалерийская, 25 рядом с забором лицея 200 владельцы автомобилей окончательно захватили пешеходную дорогу, а проезжая часть очень опасная для пешеходов», — сообщает Алевтина.















«Данный индивид приезжает в соседний дом на ул. Тюленина. Но бросает машину у подъезда дома на ул. Земнухова, причем иногда и на 2 суток. Выйти из подъезда проблематично», — рассказывает Юлия.















«Некто припарковался совсем возле дома по ул. Первомайская, 226. Просто въехав задом на тротуар, его перекрыл», — сообщает Сергей.















«На тротуаре напротив Центрального рынка на улице Мичурина пройти невозможно от засилья авто и снежного замеса», — делится наблюдениями Елена.















«Немировича-Данченко, 143/1, тротуар, знак "парковка для инвалидов", но таксистам всё нипочем», — пишет читатель Алекс.



