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«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь

Роскошный Lexus разгоняет людей в самом центре города, а таксисты встают, где захотят

В новом, 109-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка внедорожников Lexus на тротуаре, парковка одной машины на несколько мест и как водители такси ждут клиентов. 


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


Открывает выпуск роскошный черный Lexus LX, разгоняющий пешеходов на тротуаре в центре города. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


Еще один Lexus на тротуаре. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


«Фрунзе, 2, едет как ни в чем не бывало», — переживает Вероника.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


«Возле гимназии № 1 пройти можно только по капоту либо в сугроб нырять. Совсем обнаглели», — возмущен Анатолий.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


«Мастер парковки на ул. Гоголя и ул. Семьи Шамшиных. В центре и так без того нет мест, а тут поселился особый гость», — информирует читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


Серьезная помеха пешеходам. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


«На улице Дачная водитель упёрся лбом прямо в лестницу, по которой осуществляется движение пешеходов», — недоволен читатель Антон.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


«Напротив дома по улице Кавалерийская, 25 рядом с забором лицея 200 владельцы автомобилей окончательно захватили пешеходную дорогу, а проезжая часть очень опасная для пешеходов», — сообщает Алевтина.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


«Данный индивид приезжает в соседний дом на ул. Тюленина. Но бросает машину у подъезда дома на ул. Земнухова, причем иногда и на 2 суток. Выйти из подъезда проблематично», — рассказывает Юлия.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


«Некто припарковался совсем возле дома по ул. Первомайская, 226. Просто въехав задом на тротуар, его перекрыл», — сообщает Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


«На тротуаре напротив Центрального рынка на улице Мичурина пройти невозможно от засилья авто и снежного замеса», — делится наблюдениями Елена.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — бедняки, расступитесь


«Немировича-Данченко, 143/1, тротуар, знак "парковка для инвалидов", но таксистам всё нипочем», — пишет читатель Алекс.


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