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Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4

Главный бухгалтер Евгения гоняет на 2-литровой Audi A4, занимается боксом и стреляет из пистолета

Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


Евгения, 26 лет. Окончила Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова по специальности «Прикладная информатика в экономике». Работает главным бухгалтером в компании, занимающейся реализацией фармацевтической продукцией. Ездит на Audi A4 2011 года выпуска.


Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


На данный момент я владею автомобилем Audi A4 2.0 TFSI, а до этого ездила на маленькой малышке Mazda Demio. Когда ездила на Mazda Demio, казалось, что буду довольна любым автомобилем, лишь бы был посвежее. 



Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


Смотрела я множество автомобилей, даже те, которые никогда не были милы моему сердцу. Это и пучеглазый Nissan Juke, и дерзкий Opel Astra GTC в прекрасном состоянии, но так сказать не екнуло сердце. Еще в списке просмотренных и запоминающихся — BMW X1, такого грязного автомобиля я не видела никогда, в салон было страшно садиться.



Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


После долгих раздумий выбор проходил между Audi A4 и Mazda 3 2014 года. Так же был симпатичен автомобиль Audi A5, но в нашем городе данных моделей крайне мало. Голова говорила приобретать Mazda 3, а сердце Audi. 



Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


Я привыкла к маленьким габаритам прошлого моего автомобиля и к правому рулю, поэтому первое время нужно было свыкнуться с большими габаритными размерами Audi. Больше всего в этой машине мне нравится дизайн кузова и динамика машины. 



Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


А вот минусы для меня в ней: расход топлива и шумоизоляция. На трассе она отлично держит дорогу на высокой скорости, хотя и на Mazde я ездила с такой же скоростью, но конечно это было сложнее делать, там было менее 100 л.с.


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Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


Мой автомобиль - мой Зверь, может быть смешно, но это именно так. Удобный и уютный, сочетание мощи и комфорта, необузданности и смирения в моих нежных девичьих руках. «Ауди» едет так, как хочет мой характер в тот момент. Мой стиль вождения, скорее всего агрессивный и уж точно не принципиально правильный.



Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


Отучилась я на права на втором курсе университета. Это было запланированным решением, которого я очень ждала. В первую очередь, я этого хотела не из-за удобства, мне очень нравилось именно водить. А сейчас, когда по каким-то причинам я остаюсь без машины, это жутко неудобно. Особенно когда ты опаздываешь, а таксист едет 40 км/ч.



Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


Сейчас у меня два новых увлечения: стрельба и бокс. Больше времени уделяю на данный момент стрельбе, так как уже в эту субботу состоится матч 2 уровня — кубок НСО по практической стрельбе из пистолета. Бокс давно хотела попробовать. Я была уверена, что мне понравится бокс, но пока я не могу привыкнуть к тому, что нужно бить людей, так сказать без причины.



Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


Года 3 назад на открытой парковке у ТРЦ «Аура» с молодым человеком у нас произошла ссора, и я очень торопилась, мне нужно было ехать в город Бийск, откуда я родом. Я резко сдала назад и врезалась в автомобиль, серьезных повреждений не было. Мы конечно же дождались хозяина пострадавшего автомобиля. А, например, год назад молодой парень, не заметив меня, перестроился резко влево, уйти от удара полностью я не успела. Плюсом к этому «прекрасному» стечению обстоятельств он оказался без страховки и не признавал вину, говоря, что я появилась из ниоткуда.



Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


Мужчины в разы чаще  пропускают на дороге, в отличии от девушек, женский пол обычно смотрит только вперед. Мужчины и помогают, и интересуются, не нужна ли помощь, если просто встала на аварийном сигнале на трассе. 



Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


Я никогда не знакомлюсь за рулем и никак не реагирую на соседние автомобили. Вот только последний раз была смешная ситуация. Я как обычно, если вижу какие-то знаки внимания из соседней машины, стою на светофоре с невозмутимым лицом, но тут замечаю вспышку на телефоне в мою сторону, пришлось открыть окно, парни были веселые, отставать не хотели и именно гнались за мной до дома.



Девушка месяца: стильная Женя занимается финансами и ездит на Audi A4


Я обожаю ездить по городу, за рулем я отдыхаю и уж точно не устаю от дороги. Одна из составляющих хорошего времяпровождения за рулем — это музыкальное сопровождение. По отзывам знакомых, приезжающих из других городов, я убеждаюсь каждый раз, что культура в нашем прекрасном городе практически на нуле. Хорошо помню, как пару лет назад наблюдала такую картину: пробка на площади Кондратюка, мужчина схватил биту и разбил боковое стекло водителю, вклинившемуся перед ним. И таких ситуаций достаточно много происходит у нас. Люди очень агрессивные и нервные. Самый лучший ответ на реакцию таких личностей — улыбка!


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