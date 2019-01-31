«Нас надо закрывать»: древнюю школу города решили снести — директор за, но историки протестуют

К школе в разное время сделали две кирпичные пристройки, и разглядеть за ними сталинский ампир сложно





Здание на Крылова, 18 почти не привлекает к себе внимания: с одной стороны его прикрывают жилые пятиэтажки, с другой — некрасивая пристройка из серого кирпича. На первый взгляд и не скажешь, что за обшарпанными стенами с трещинами и деревянными окнами работает школа. Её уже больше 10 лет обещают снести, а на её месте задумали построить новую четырёхэтажную школу. Но со стройкой власти не торопятся, а историки вообще забили тревогу — они испугались, что город в который раз хотят лишить очередного памятника архитектуры. Корреспонденты НГС провели утро в школе, где никогда не было капремонта. Там в морозы закрывают окна плёнкой, а директор откровенно называет её опасной. Подробности — в фоторепортаже НГС.





Скромное двухэтажное здание школы № 54 найти непросто — не только потому, что оно находится посреди хрущёвок, но и потому, что за свою 85-летнюю историю оно обросло уродливыми пристройками, за которыми сложно разглядеть, как говорят историки, образец сталинского ампира. На деле былая красота здания давно спряталась за облезлой краской — её выдают только барельефы, которые появились здесь почти сразу после строительства школы — в 1930-х годах.





Школа очень гордится своими уникальными барельефами с юными мичуринцами





«Когда заходят к нам, всё говорят, что, мол, у вас как-то всё по-семейному, тепло и хорошо. Когда заходишь в здание новой школы — всё стандартно, а у нас какая-то специфика или изюминка, что здание старое», — говорит директор школы № 54 Юлия Езерская.





Холл на втором этаже украшают фрески — известно, что их в 1970-е нарисовал кто-то с фамилией Лысенко, но найти художника школа до сих пор не может





Уже на входе некоторых гостей начинает одолевать ностальгия — раньше таких школ с деревянными окнами, покрытыми сантиметрами краски, и скрипучими деревянными полами было много, и это считалось нормой. Сегодня картина, когда в морозы в школе прибивают полиэтиленовую плёнку к деревянным рамам, не только пугает, но и привлекает надзорные органы: «У нас зимой в морозы очень холодно. В прошлом году у нас в кабинетах было по 13 градусов,





мы даже плёнкой полностью окна заклеивали, степлером полностью закрывали.





В этом году та же проблема началась, одетые сидели. <...> Окна с 1935 года — ничего не менялось: окна, батареи, пол, линолеум...». В здании, к слову, учатся 487 человек, тогда как рассчитано оно даже со всеми пристройками на 230.





Главной бедой школы директор назвала деревянные окна, которые в морозы почти не удерживают тепло





Школа № 54 расположена в двух корпусах: один здесь, на Крылова, где учатся 5–11-е классы, а второй — на Советской, который отдали под начальные классы. Здание на Советской считается памятником архитектуры и, со слов директора, находится в отличном состоянии, тогда как в здании на Крылова за 84-летнюю историю школы никогда не проводили капремонт — только текущий косметический перед 1 сентября.





Трещины по стенам в кабинетах — обычное дело





«Трещин-то у нас много, я могу их вам в каждом кабинете показывать. Вот это кабинет завуча, и вот эта трещина расширяется. Здесь у нас учительская, тоже есть расхождения — стена вниз опускается, и это видно, — показывает директор. — У нас 100-процентная изношенность инженерных коммуникаций всех, в подвале полностью сгнили все трубы. Можно просто пальцем даже трогать — вода побежит из любого места, какого мы коснёмся. Кровля — тоже у нас 100-процентная изношенность. <...> Вот вчера у нас прорвало трубу в очередной раз».







На днях в школе лопнули трубы. Полы в коридоре заходили ходуном — ногой чувствуется каждая деревянная балка





По словам Юлии Езерской, вода из батареи в коридоре сначала начала капать, а потом течь. Всё происходило накануне вечером, перед приходом корреспондентов НГС, — течь заметил сторож. «Мы тут вековой линолеум пытались поднять. Потому что там всё вздулось, и на первом этаже уже начало капать», — показывает директор на полы, которые успели пропахнуть сыростью. Каждый наш шаг сопровождает скрип.





Ситуация страшнее только в подвале — с труб цепочкой свисает облезлая и прогнившая краска, а на полу растеклись лужи. Ещё недавно в подвале у школы был собственный тренажёрный зал, бассейн и даже сауна — роскошь даже для самых современных школ.





Деревянные перекрытия полностью пропитались сыростью, поэтому заниматься здесь детям запретили





Директор признаётся — в школе учиться небезопасно: «Мы летом проходим приёмку, комиссия нас принимает. В 2017 году мы получили предписание от Роспотребнадзора — нам дали два года на устранение всех этих замечаний. Но





мы понимаем, что мы эти предписания не исполним, потому что там замена окон, трещины, потолки... Повторная проверка будет, а там уже дальше как получится.





<...> Акт [проверки Роспотребнадзором] очень большой, страниц 30, наверное. Они прописали всё, заходили в каждый кабинет, каждую трещину, окна описали. Если в августе 2019-го мы не исполним, они имеют право подать в суд и приостановить деятельность».





Прохудившиеся трубы в подвале обвязаны на несколько раз





По её словам, скорее всего, школа не пройдёт и следующий пожарный надзор перед началом будущего учебного года: «Здесь надо всё менять, во всех кабинетах. Всё старое, но в рабочем состоянии».





Несмотря на возраст здания, руководство каждый год старается закупить новую мебель и сделать косметический ремонт — классы на первый взгляд выглядят ухоженно





О том, что школу снесут, говорят как минимум с 2008 года. Школе даже показали проект нового здания — 4-этажного, с актовым залом, бассейном и новой спортивной площадкой на улице. Но дальше бумаг дело не пошло. Эта многолетняя история вынудила руководство школы смотреть на планы по сносу скептично, поэтому продолжают набирать школьников, хоть и в более скромном количестве.





«Конечно, мы набираем [первоклассников], но уже не в таком количестве. Мы понимаем, что дальше детям куда? А детей с каждым годом всё больше и больше. Раньше в параллели учились по два класса, затем мы стали набирать по три, в позапрошлом году набрали четыре первых класса, а теперь думаем планово ставить три класса. А дальше уже посмотрим». Ситуацию с новым наплывом первоклассников спасает то, что они до 5-го класса будут учиться в другом филиале школы — на Советской, говорит директор.





Копия проекта новой школы, которую хотят построить на месте 85-летнего здания, — его сделали специально под эту территорию





О проблемах в школе вспомнили недавно — по словам Юлии Езерской, из новостей она узнала, что недавно в очередной раз о сносе говорили на заседании департамента образования, хотя официальных уведомлений об этом не было. В мэрии Новосибирска оперативно ответить на вопросы корреспондента НГС об этом не смогли — ответ на официальный запрос пообещали предоставить только на следующей неделе.





Школа оказалась в безвыходной ситуации — здание разваливается на глазах, а на новый проект нет денег





«Как только проект появился, в 2015 году, мы пытались попасть в федеральную программу на создание новых мест, и наш проект даже уходил в Москву. Но в эту программу мы не попали — финансирования федерального мы никак получить не можем. А для города это деньги немалые. <...> Они объясняют, что мы не идём на увеличение (новое здание заявлено на 300 человек, старое рассчитано на 230, а по факту занимаются почти 500. — Прим. ред.). Но это всё равно какое-то увеличение», — пожимает плечами директор, предполагая, что в школе всё равно будет учиться гораздо больше детей.





В школе признают, что здание жалко сносить, но другого выхода нет





О новостях про снос узнало Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры — и забило тревогу. Председатель совета новосибирского отделения ВООПИК Наталия Шамина подтвердила НГС, что школы № 54 в списке памятников истории нет и снести её, по сути, можно в любой день, но борцы за историческую архитектуру нашли выход.





«Я думаю, что несложно [будет сохранить здание]. Надо будет подать заявку, и мы будем это делать, в инспекцию государственной охраны, и в течение 90 дней они должны рассмотреть её. По закону в течение этих 90 дней объект будет считаться как объект, обладающий признаками объекта наследия, и он тоже находится под охраной закона. Но вот в нарушение этого закона снесли «Отдых» и Дом спорта на Богдана Хмельницкого.





Это преступление, конечно.





<...> Даже на фотографии с обезображенной пристройкой эти гармоничные формы с пилястрами... Хоть это и типовой проект — у нас ещё три такие школы: они хоть и одинаковые, но декорированы так, что одна на другую не похожа. А эта — самая из них, пожалуй, интересная. Там фризы, барельефы с фигурами юных мичуринцев, сбор урожая — сейчас нечасто встретишь такой стиль. Ну и здание само в середине 1930-х годов построено, конечно, это история города. Больше уже таких зданий у нас не будет никогда. И связано с ним много», — сетует Наталия Шамина.







Здание школы в середине 1930-х — ещё в строительных лесах





По словам историков, школа особенно прославилась в годы Великой Отечественной войны — здесь располагался один из первых в Новосибирске добровольческих пунктов — ещё в июне 1941 года, а ещё здесь был госпиталь для лечения раненых бойцов. Об этом гласит памятная доска на школе. «Конечно, здание надо сохранить, потому что это лицо города, это его история. <...> Я думаю, что можно провести капитальный ремонт, можно укрепить, а если школа хочет расширяться, то можно сделать пристройку какую-то, может быть, в стилизации этого проекта», — размышляет председатель ВООПИК о компромиссе между властями, администрацией школы и историками.





Школа гордится своей историей, но на вопросы о сносе там пожимают плечами — главное, чтобы дети были как минимум в безопасности





По словам директора, найти компромисс с защитниками исторической архитектуры будет сложно — территория школы слишком маленькая и не сможет уместить ещё одно здание по соседству. Кроме того, в законодательстве прописано, что стены школы должны быть расположены на расстоянии 25 метров от улиц и жилых домов. Другие школы Центрального района и без того считаются переполненными и вряд ли смогут без проблем принять наплыв учеников из 54-й.







Дети из 54-й школы занимаются робототехникой, беспилотниками, 3D-моделированием, выезжают на конференции и завоёвывают награды, но в школе для них нет места — руководство договаривается о помещениях с вузами и другими школами





«Школу в любом случае надо закрывать. Будут деньги или нет, но вся ответственность лежит на моих плечах — небезопасно находиться в этом здании. Я переживаю за всех наших детей и за весь персонал. <...> Наше здание не является памятником архитектуры. Если вдруг охрана памятников каким-то образом попробует нас включить в перечень... У меня нет ответа на этот вопрос. Муниципалитет будет решать. У нас все документы, все разрешения на снос, на строительство — все на руках», — говорит директор.





Крохотная учительская тоже вся в трещинах — особенно под потолком





Единственное, что школа хочет сохранить, — это те самые барельефы, которые все без споров называют изюминкой школы. «Мы понимаем, что мы не можем их как-то выпилить и достать, но отлить их возможно», — говорит директор. Пока же учителя подсчитывают новые трещины, запасаются полиэтиленом для окон и регулярно стучат шваброй по потолку:





«Нам так рекомендуют всегда — мы периодически проходим и простукиваем потолки шваброй.





Потому что деревянные перекрытия, и не дай бог... Был случай в прошлом году: это был тамбур, это были каникулы, слава богу, — у нас прямо там кусок такой хороший упал. Никого не повредило, не поранило. Но и на это нам сказали, что нужно простучать потолки».





Если школу закроют, руководство думает одну часть учеников перевести в филиал на Советской, а другую постараться рассредоточить по другим школам района



