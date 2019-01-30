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Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)

Они парят в воздухе, мигают, как кубики «Лего», и заманивают покупателей водопадом в подъезде

В микрорайоне «Ясный берег» (высотки на втором плане) в 2018 году, наконец, начали строить дом-волну — его ждут даже эксперты
В микрорайоне «Ясный берег» (высотки на втором плане) в 2018 году, наконец, начали строить дом-волну — его ждут даже эксперты


2018 год никаких рекордов в строительстве не побил, впрочем, никто от него этого и не ждал. Революционных проектов в городе тоже не было (если, конечно, не учитывать скандальные), но на фоне размеренно расширяющихся жилмассивов, в которых ничем уже не удивить, отдельные необычные дома и здания особенно выделяются — архитектурой, концепцией или организацией дворов, кто на что горазд. НГС выбрал самые заметные из появившихся в прошлом году новостроек.


По словам директора Сибирского центра содействия архитектуре Татьяны Иваненко, в городе в последние годы, наконец, появился тренд на какое-то архитектурное разнообразие — даже если в массе это не так заметно. 


— Появляются достаточно качественные объекты — и жилые, и офисные, и комплексы, — отмечает эксперт. — В принципе, мне кажется, формируется и разнообразие городской среды с точки зрения структуры городского пространства. Качество растёт.


Впрочем, впечатление смазывается ещё и из-за общей городской неблагоустроенности: даже если застройщик ремонтирует тротуары вокруг своих домов и высаживает новые деревья, 


«две минуты ты в итоге идёшь по хорошему пространству, а потом опять два часа по колдобинам».


Одним из самых обсуждаемых событий прошлого года стал новый ЛДС на левом берегу — у проекта, который, помимо прочего, включает в себя и целый новый жилмассив, есть как сторонники, так и противники. Но строить жильё здесь начали задолго до того, как власти определились с местом.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


В прошлом году здесь достроили первый из трёх самых необычных домов комплекса «Панорама»: квадратную башню, которая кокетливо в пол-оборота высится над хрупким стеклянным основанием и будто парит в воздухе. Этими домами, судя по генплану проекта, квартал должен завершиться.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


По соседству с «Панорамой» в конце прошлого года сдали вторую часть «Дома на Немировича». С соседями новостройка контрастирует в первую очередь архитектурой: рядом с минималистичными домами «Брусники» компания «Новый Мир Химметалл» построила высотку с элементами ампира — лепными карнизами и пилястрами на фасаде.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


Эркеры и карнизы дома «Красен Хаус» на улице Красина, 64 тоже отсылают к «сталинкам». Но он, в отличие от новостройки на Немировича-Данченко, ещё и вполне традиционных для «сталинок» (и не очень традиционных для городских новостроек) масштабов: высотой всего 8 этажей. Дом построили на месте ветхой 2-этажки и даже сдали раньше срока.


Подобные единичные дома горожане обычно называют точечной застройкой и призывают власти с ней бороться. Но Татьяна Иваненко предлагает не клеймить все новые проекты.


— В самом уплотнении нет ничего плохого, если оно сделано вдумчиво, с учётом интересов той территории, на которой оно проводится, — замечает она.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


Санузлы с окном всё чаще встречаются в новостройках. В прошлом году такие квартиры появились и в доме возле зоопарка — «Кларус-парке» на Тимирязевской. Таких квартир среди 143 построенных — единицы, и получились они благодаря архитектуре: снаружи кажется, будто дом над лесом вырос не то в игре в «Тетрис», не то в «Лего» — он будто сложен из цветных кубиков, которые вечером ещё и подсвечиваются.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


В модном стиле «колор-блок» покрасили и этот обычный, казалось бы, панельный дом экономкласса в микрорайоне «Весенний». На самом деле этот дом в некотором смысле экспериментальный: это первая в Сибири панельная 25-этажка, почти небоскрёб. Такой дом в проекте первый, но подобные застройщик микрорайона, группа «Первый строительный фонд», планирует строить ещё. Единственное «но» дома: квартиру здесь невозможно перепланировать — панель не такая гибкая, как монолит и кирпич.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


В «Дунаевском квартале» в ушедшем году сдали первые дома-«скобочки» с дворами внутри и разбегающимися балконами, которые не получится (да и незачем, считает застройщик) стеклить. Поскольку дома получились невысокими — всего по 9 этажей, — лестницу здесь не спрятали за дверями, а сделали главной в подъезде, осветив солнцем из панорамных окон. До конца следующего года здесь достроят ещё два дома, а в перспективе начнут осваивать территорию аварийных бараков по соседству.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


Первый дом достроили в прошлом году в проекте Flora&Fauna на берегу Оби посреди Заельцовского бора. Он тоже выстроен «скобочкой», но уже не столько для того, чтобы закрыть двор — территория комплекса полностью закрыта для машин, сколько для сохранности вековых сосен вокруг. В доме есть квартиры с террасами с навесами и пентхаус с окнами высотой 5,5 м с видом на реку. Правда, вид этот временный — пока не построят следующие дома.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


Возле Тимирязевского сквера компания «Русь» построила третий, 10-этажный дом «Переулка Бульварного». Сколько домов будет всего и какими они будут, застройщик пока не говорит — концепция ещё может поменяться. Зато соболь как главный герой проекта остаётся неизменным: летом здесь запустили фонтан с бронзовыми фигурами этих зверей в разных ролях, и, по словам их автора Игоря Самарина, их история будет разворачиваться в скульптурах и дальше. При этом соболя здесь «живут» не на закрытой территории двора, как это нередко бывает, а со стороны улицы, так что познакомиться и полюбоваться можно в любой момент.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


В центре города тоже прибавилось новых домов: в конце 2018 года группа новосибирского девелопера Владислава Крючкова достроила «Ядринцевский квартал»: необычный комплекс, в котором построили не только квартиры в двух высотках, но и таунхаусы — 2- и 3-уровневые квартиры с отдельными выходами на улицу и во двор и индивидуальными лифтами на парковку. Квартал вырос на месте снесённого административного здания — в нём, в частности, когда-то был штаб «Единой России».


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


Кирова в прошлом году почти стала строительной улицей: в районе этой магистрали строили и сдавали много разных зданий. Самое заметное из новых, пожалуй, — 24-этажный дом «Римского квартала» с бизнес-центром на первых этажах. По данным сайта проекта, самая дорогая квартира здесь стоит 33,5 миллиона рублей: её общая площадь 266,17 кв. м, и бонусом владелец получит террасу в 120 квадратов на последнем этаже высотки. За домом развернулось строительство второй очереди, где должны появиться фитнес-центр и оздоровительный клуб со SPA и бассейном.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


Если застройщик реализует эти планы, ему придётся поконкурировать с соседней «Флотилией»: здесь тоже запланирован большой спортивный центр с бассейном, который планируют открыть в доме, названном в честь адмирала Нахимова, — его достроят в этом году. В прошлом же в эксплуатацию приняли дом имени адмирала Лазарева — вторую башню комплекса. Все три дома-корабля близки к бизнес-классу: например, фойе первого дома отделывали гранитом, а внутри установили водопад.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


Через дорогу в прошлом году официально сдали бизнес-центр на улице Кирова, 23 — необычное здание, будто неровно составленное из трёх стеклянных кубов. Сейчас здесь уже работают фитнес-центр (опять же с бассейном), кофейня и бар Primetime и центр ментальной арифметики, скорочтения и каллиграфии Smarty Kids. Здание ещё 10 лет назад задумывалось как часть огромного проекта «Октябрьская ривьера» — в конце прошлого года застройщик наконец получил разрешение на строительство его продолжения.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


Этот бизнес-центр в своё время вызвал недоумение у горожан. Здание с фасадом, похожим издалека на штрих-код, по всем документам было насосной станцией — и до начала строительства, и после его завершения. Теперь у насосной станции даже есть название и соответствующая установка на крыше — «Триумф». Вероятно, над логикой.


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


Небольшие, но оригинальные здания в Новосибирске — пока редкость. Пример такой редкости — здание кафе возле Нарымского сквера: необычной конфигурации, с огромными окнами и экодекором на фасаде. Сейчас в нём уже работает кафе «Арбуз». И хотя изначально предполагалось, что кафе будет детским, пользователи сервиса Flamp отмечают, что отдельного места для игр детей здесь нет, зато пиво и солянку подают хорошие — «Что ещё надо, чтобы посидеть с другом». 


Само выросло: самые необычные и красивые новостройки Новосибирска (обзор НГС)


Среди загородных посёлков Новосибирска концептуальные проекты тоже встречаются нечасто — обычно они застраиваются владельцами участков на свой вкус. Так что полностью застроенные разными, но похожими по стилю домами улицы «Деревни Мира» — это, можно сказать, событие. Здесь уже даже появились первые жильцы, а в планах у идеолога проекта, известного в Новосибирске бизнесмена Андрея Алексеева, сделать из «Деревни» настоящий город-спутник — с образовательным комплексом, отелем и даже вузом.


В ближайшие годы в Новосибирске и окрестностях должно появиться ещё немало интересных зданий: Татьяна Иваненко отметила среди них бизнес-квартал на улице Немировича-Данченко, спроектированный мастерской «Лантерна», и жилой комплекс на улице Коммунистической, а также дом-волну в микрорайоне «Ясный берег» — основу всей концепции проекта.

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