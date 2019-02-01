Что нас ждёт в феврале: новые фишки транспортного налога и «день флага», который поменяет интернет

Новые расширения, на которых теперь работает интернет, могут сломать сайт Роскомнадзора





После январского повышения НДС и коммунальных тарифов законодатели словно дали россиянам передохнуть: изменений в феврале немного и они точечные. Индексация социальных пособий (спойлер: инфляция всё равно победит), «Мир»-ное присоединение военных пенсионеров к бюджетникам, транспортный налог на новом бланке и «день флага», который расшевелит айтишников-тугодумов.





Пять копеек к пенсии







Пособия и компенсации ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми повысятся на 4,3% (коэффициент индексации 1,043) — об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина. Индексация начинается с 1 февраля, на эти цели выделены дополнительные 25 миллиардов рублей. Размер индексации равен уровню прошлогодней инфляции, заявляет Росстат, однако сомнительно, что такая добавка улучшит жизнь получателям. Ранее Центробанк спрогнозировал инфляцию-2019 на уровне 5–5,5% — что уже больше, чем надбавка.





Для пенсионеров-полицейских и пенсионеров-пожарных наступает «Мир»











Ещё одна часть федерального закона «О национальной платёжной системе» заработает с 1 февраля: ветераны правоохранительных органов, наркоконтроля, Государственной пожарной службы и Росгвардии будут получать пенсию на карту «Мир». Отслужившие силовики присоединятся к работникам бюджетной сферы, которых перевели на карты ещё летом.







К коммерческим структурам мера не относится, но если кто-то из работников желает получать зарплату не на Visa и MasterCard, а на «Мир», его просьбу должны удовлетворить.





«День флага»







IT-эксперты прогнозируют обвал сайтов государственных органов из-за «дня флага»: 1 февраля интернет перейдет на новый стандарт DNS (систему доменов для получения IP-адреса по имени хоста или компьютера). DNS разработали в 1980-х, а уже в 1999 году появилась расширенная версия под названием EDNS. Спустя 20 лет расширения будут внедрены, и сайты, которые их не поддерживают, могут обвалиться.







Для большинства компаний DNS Flag Day пройдёт незамеченным — провайдеры подсуетились заранее или уже сейчас обновляют ПО. Однако в организациях, которые работают на собственных серверах, обновления могут затянуться, что скажется на работе сайтов. По данным Института развития интернета, сайты Роскомнадзора, Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза могут обвалиться.







Проверить, попадаете ли вы в зону риска, можно здесь: если сайт будет подсвечен зеленым или желтым, проблем нет.







Транспортный налог на новом бланке







20 февраля вводится новая форма налоговой декларации по транспортному налогу: заменят штрихкоды, а транспортные коды объединят. Например, если раньше в отношении автобусов использовались три разных кода, то сейчас будет один — «540 00».







Для владельцев большегрузов массой более 12 тонн поменяется порядок заполнения декларации: на них перестаёт действовать освобождение от уплаты авансовых платежей.







Табачники прошли тест маркировкой









Февраль — последний для табачников месяц, когда свою продукцию они могут маркировать на добровольной основе. 28 февраля завершается глобальный эксперимент, одной из целей которого была проверка целесообразности перехода на обязательную маркировку. Цель себя оправдала: уже с весны штрихкод Data Matrix с данными о месте и времени, когда пачка была упакована, станет необходимым для папирос, сигарет с фильтром и без.





Для самих табачников мало что изменится — за последний год эксперимент поглотил 95% игроков российского рынка. Однако бизнесу придётся приспособиться: пачка без маркировки будет считаться контрафактом, и наказание за неё понесёт магазин. Кроме того, реализаторам придется встать на учёт в системе мониторинга оборота табачной продукции и купить 2D-сканер, чтобы считывать штрихкод.

