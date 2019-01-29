«Они пытаются создать недовольство властью»

28 января по Новосибирску прокатилась вторая масштабная волна эвакуаций после аналогичных, которые случились осенью 2017 года





28 января по Новосибирску прокатилась волна эвакуаций различных учреждений после сообщений о минировании зданий. Предупреждения о якобы заложенных бомбах приходили в организации по электронной почте. Злоумышленники «минировали» школы, больницы, торговые и бизнес-центры, административные здания. По подсчётам НГС, эвакуация затронула более 50 учреждений. Это вторая масштабная волна эвакуаций в Новосибирске, которую связывают с лжетеррористами. Первая аналогичная по размаху прокатилась по Новосибирску осенью 2017 года. Тогда сообщения о заложенных бомбах приходили в виде анонимных звонков, а длилось всё это с сентября по ноябрь. Корреспондент НГС разбирался, изменилось ли что-то с тех пор, и узнал, какой ущерб такие ЧП причиняют «заминированным» компаниям.







Утром 28 января по Новосибирску прокатилась волна эвакуаций. Более 50 организаций рано утром получили по электронной почте сообщение, что их здание заминировано. Об этом были предупреждены школы, больницы, детские сады, бизнес-центры, а позже и центры с административными учреждениями.







Везде эвакуация происходила по-разному: в некоторых школах выводили детей на улицу в сменной лёгкой обуви, потому что школьники не успевали переобуться, а в некоторых учреждениях выходить на улицу в мороз вообще не спешили.





Настолько же масштабная волна эвакуаций прокатилась по Новосибирску и другим городам страны уже во второй раз. До этого так же массово «минировали» городские объекты осенью 2017 года. Тогда анонимные звонки с информацией о заложенных бомбах раздавались в основном в торговых центрах, барах, клубах, гостиницах и учебных заведениях.







5 октября 2017 года глава ФСБ Александр Бортников заявил, что личности звонивших установлены: по данным ФСБ, ими оказались 4 гражданина РФ, которые находились за границей и использовали IP-телефонию. После заявления главы ФСБ об установленных террористах звонки о минировании объектов в Новосибирске продолжились и в ноябре 2017 года.







Управляющие торговыми и развлекательными центрами, директора охранных структур, школ, учебных заведений, а также руководители других учреждений отмечают, что инструкции по поведению во время объявленной эвакуации с тех пор не изменились.







«В соответствии с объектом и его особенностями каждая структура занимается своей частью дела. Есть у нас охранное предприятие, ЧОП, его задача — провести организованную эвакуацию людей. <…> Сотрудник, как получает сигнал, что необходимо провести эвакуацию, открывает запасные выходы, через которые происходит эвакуация, и выводит всех гостей. После этого идёт эвакуация сотрудников [организации]. В торговых центрах, например, есть определённые сигналы — музыка специальная или какие-то нейтральные гудки, звонки. Они не дают возможности посетителям понять, что происходит, чтобы не возникала паника. После того как сотрудники услышат такие сигналы, они начинают готовить свои отделы к эвакуации, а охранники выводят посетителей», — рассказал генеральный директор Группы предприятий безопасности «Серж» Сергей Шаталов.







По уточнению Шаталова, причины эвакуации — пожар или сообщение о минировании — никак не влияют на её ход.







По подсчётам НГС, эвакуация на этот раз коснулась более 50 организаций





Заместитель руководителя УК «Успех-Недвижимость» (ТРК «Ройял Парк») Владимир Кузнецов заметил, что в их компании анализ ситуации проводится всегда, даже после учебных эвакуаций.







«Конечно, кардинально [в алгоритме поведения во время эвакуации] ничего не меняется. Принципы остаются теми же, потому что они правильные. Просто можем где-то ускорить какой-нибудь момент эвакуации. Или перестроить внутри какое-то действие. Например, задействовать всех работников УК, у каждого из которых теперь есть свой участок эвакуации. А раньше всё ложилось больше на плечи охраны», — рассказал Кузнецов.







В учебных заведениях же все действия во время возникновения подобных угроз проходят по инструкциям, пояснили корреспонденту НГС в школе № 212.







«Наши действия чётко регламентированы действующим законодательством и приказами департамента мэрии города Новосибирска. В соответствии с этими инструкциями и локальными актами команда нашей школы действует и проводит внеплановые эвакуации. <…> Этот регламент абсолютно рабочий. Просто они (все документы. — Прим. ред.) должны соблюдаться. А что касается нашей школы, то у нас очень серьёзный пропускной режим и исключён проход в здание посторонних лиц без регистрации», — сообщил НГС директор школы № 212 Дмитрий Шульга







Дмитрий Холявченко, директор агентства недвижимости «Республика», занимающего помещение в ТЦ «Москва» на улице Крылова, заметил, что





администрация здания после всех подобных случаев стала чаще проводить внутренние проверки. Проверяют, заметил руководитель агентства, систему оповещения и наличие огнетушителей.







«[Звучит] сирена и громкий голос — работать невозможно. <…> В начале говорят, что это проверка систем безопасности: не обращайте внимания, мол, это не учебная тревога. А соответственно после этого могла в течение часа орать сирена и звучать голос, что это пожарная тревога», — рассказал Холявченко.











Точно подсчитать во время общения с корреспондентом НГС прямые и косвенные финансовые потери, которые несут компании в случае проведения эвакуации, никто не смог. Коммерческий директор ТРК «Ройял Парк» Татьяна Богданова лишь заметила, что они очень большие.







«Человек, который зашёл к нам в этот день, потом (после эвакуации. — Прим. ред.) явно не вернётся. Не факт, что он вернётся и на следующий день. В прошлом году у нас был серьёзный отток [посетителей] из кинотеатров не только из-за таких звонков, но и из-за "Зимней вишни". Любая негативная информация, которая проходит фоном, отражается на трафике. Сейчас у нас все восстановилось, и кинотеатр снова занимает лидирующие позиции. А выравниваться трафик может до месяца. Очень сложно восстанавливаться после таких ситуаций. <…>





И ущерб может исчисляться миллионами. У нас порядка 150 арендаторов, выручка которых может составлять несколько сотен [тысяч рублей] в день.





Но потери эти никто точно не может посчитать, т. к. это упущенная выгода. И теряют не только арендаторы, но и мы — мы недополучаем [процент] с товарооборота», — заметила Татьяна Богданова.







Почти все опрошенные эксперты считают, что мотивом сообщений о лжеминировании является чьё-то желание расшатать обстановку в стране. Однако единого мнения, кто за всем этим стоит, у опрошенных корреспондентом НГС экспертов нет.







Например, коммерческий директор ТРК «Ройял Парк» Богданова считает, что за всем этим может стоять ИГИЛ (организация, запрещённая в России). Глава охранной компании «Серж» Шаталов считает, что это — террористы, которые несут не физическое разрушение, а занимаются психологическим уничтожением общества.







«Это вопрос чисто политический. Я думаю, пытаются создать недовольство властью. Толчки, мне кажется, из-за рубежа идут», — в свою очередь отметил глава УК «Успех-Недвижимость» Кузнецов.







В областной полиции официально прокомментировать, как прошла в Новосибирске массовая эвакуация, пока не смогли: в ведомстве заявили, что все данные и цифры находятся на согласовании в Москве. Напомним, что в день проведения эвакуаций ни одно из официальных ведомств не прокомментировало причины массовых эвакуаций и меры, которые предпринимают для поиска авторов пугающих посланий.