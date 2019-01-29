«Твоя мама на Луне»: два брата остались без мамы — бабушка сделала их фотомоделями
Пожилая сибирячка победила рак и одна воспитывает талантливых мальчиков — несмотря на тяжбы с УК
Четыре года назад в жизни сибирячки Натальи Буковской наступила настоящая чёрная полоса — у неё нашли рак, а дочь посадили за продажу наркотиков. У дочери остались двое сыновей, 14-летний Влад и 6-летний Серёжа, которых взялась воспитывать их бабушка, которая всё же справилась со страшной болезнью. Буковская рассказала корреспонденту НГС свою драматическую историю — что случилось с дочкой, как объяснила внукам, что их мать посадили на 11 лет, и почему ей насчитали загадочный долг в полмиллиона рублей.
Влад и Серёжа учились в модельной школе и снимались для целого списка брендов одежды. Портрет младшего мальчика занял даже целую полосу в журнале — по задумке фотографа, он просит у «мамы», в роли которой симпатичная модель, подарок на Новый год. Родная мать Серёжи ещё долго не сможет ни дарить ему игрушки, ни просто быть рядом. Она отбывает срок по 228-й статье (незаконное хранение и продажа наркотиков) — в женской колонии Марина находится уже 4 года. Осталось ещё 7 лет.
«С Мариной (фамилии дочери и внуков Буковская попросила не указывать. — Прим. ред.) что случилось? Она познакомилась с парнем, видимо, решила создать свою семью — и тут не знаю, может быть, она увлеклась этим, может, отношения к этому не имела, но 228-я, часть четвёртая. Суд длился почти год, квартира была опечатана <…> Поэтому мы здесь не могли проживать», — рассказывает НГС Наталья Буковская.
Сибирячке 56 лет, и в год, когда дочь попала в СИЗО, Буковской поставили диагноз «онкология» по женской части — она пережила множество химиотерапий и всё-таки победила болезнь. Но самочувствие было далеко не таким хорошим, как раньше, — Наталья вела активную жизнь, занималась бизнесом (был свой магазин), а потом пекла булочки в «Кузине» и торговала в «Бабушкином печеве».
Накопленные деньги она вложила в квартиру в микрорайоне «Европейский Берег» — они купили жильё вместе с дочерью, но собственником квартиры они решили сделать Марину, ведь у Натальи Буковской уже есть квартира в посёлке Горный (Тогучинский район). После того как Марину арестовали, квартиру в Новосибирске захватил экс-возлюбленный из Баку — с ним она познакомилась уже после рождения сыновей.
«Я не знаю [действительно виновата ли дочь], потому что когда пришли, когда произвели обыск, когда всё вот это произошло, — здесь ничего не нашли. Я не берусь судить, кто прав, кто виноват. Я не верю, что она могла [таким] заниматься, а то, что подставили — я к этому склоняюсь в большей степени.
Она через кого-то передала, что если он (бывший любовник. — Прим. ред.) не отдаст ключи, то она много что расскажет, и сядет не она, а он. У него прописка, естественно, была в Баку, спортсмен. И он быстренько принёс мне на работу ключи. Видимо, ей было что рассказать», — считает Наталья Буковская.
Спустя месяц после того, как Марину задержали, младшему Серёже исполнилось 2 года. По словам бабушки, старшему Владу сразу всё объяснили, а для его брата пришлось придумывать более мягкую версию. Первое время Буковская решила говорить, что «мама на Луне», особенно когда они приходили к Марине на свидания, — мрачная обстановка СИЗО была ни на что не похожа в видении мира Серёжи, поэтому он поверил, что это и есть Луна.
«А сейчас он уже привык. Сейчас он меня мамой называет, он говорит: "Ты моя самая любимая большая мамочка!".
Поэтому, даже если мы говорим про маму — он понимает, что она есть, я ему объясняю, что она будет, просто мама уехала, она где-то зарабатывает на билет, чтобы потом к нему приехать. Понятно, что пройдёт ещё год-два, и всё-таки он узнает, да», — говорит Наталья Буковская.
Она старается не показывать, что беспокоится за свою дочь: Марина вернётся к обычной жизни только к 40 годам, и неизвестно, сможет ли заботиться о Владе и Серёже, как это делает их бабушка. Хотя ей тяжело всегда быть с внуками — как, например, осенью, когда старшего Влада высадили из переполненного автобуса, потому что он не успел рассчитаться за проезд. Папы, который бы заступился за него, у подростка фактически нет.
У мальчиков разные отцы, но ни один не участвует в воспитании. На алименты тоже надеяться не стоит.
«И я не молодею», — коротко описывает положение дел Буковская.
Бабушка и старший внук всерьёз надеются на Серёжу — уже сейчас он подаёт большие надежды в музыке и может стать артистом. Семья отдаёт большую часть денег на кружки и обучение шестилетнего мальчика.
«Влад ходил в модельную школу — и на сцене, на День города, у него были какие-то показы, а мы, группа поддержки, всегда рядом. Серёжу приглашали — но он ни в какую. А в августе, получается, 2017 года, проходил региональный чемпионат моды и таланта, и, естественно, Влад пошёл, потому что он ходит в модельную школу. И я Серёже говорю: "Пойдём". И пошли. Я первый раз вывела ребёнка на сцену, и с тех пор я задвинуть его со сцены не могу», — вспоминает она.
Серёжино фортепиано сплошь уставлено наградами, медали уже некуда складывать, но сам он не «зазвездился» — просто любит музыку и поэзию. Маленький пианист легко соглашается сыграть для корреспондентов НГС любимую песенку про носорога и расстраивается, когда исполнение получилось не идеальным. Но тут же забывает о «поражении» и несётся показывать трюки на игровом комплексе.
«Мне очень повезло с внуками. (Наталья вдруг замолкает на несколько секунд. — Прим. ред.) Такие чудесные дети просто… Не тем достались», — признаётся бабушка.
С 2015 года она официальный и единственный опекун Влада и Серёжи — на них двоих государство выплачивает 22 тысячи рублей. Плюс её пенсия, включая пособие по инвалидности, — ещё около 9 тысяч. Получается совсем немного, но главное, что опека иногда задерживает выплаты, подчёркивает собеседница.
Сейчас у семьи новая беда — сначала УК в микрорайоне насчитала её дочери долг по коммунальным платежам в 50 тысяч рублей и отключила в ноябре свет почти на 2 недели. Буковская отмечает, что пыталась уговорить управляющую компанию взыскать долг с её дочери — всё-таки она немного зарабатывает шитьём в колонии, — но УК отказалась.
Ещё один долг насчитали за её квартиру в Горном — по словам Натальи Буковской, в доме появилась новая управляющая организация, которая заверила пенсионерку, что она должна заплатить около 400 тысяч рублей долгов, но никто толком не объясняет почему.
«Если бы у меня не было проблем с этими двумя квартирами — то… У меня не было бы проблем. Потому что дети у меня непривередливые. Они никогда не заходят в магазин и не бьются головой, не кричат: "Купи!". Как Серёже что-то захочется, у него слезка блестит: "Баба, когда у нас будут деньги, мы это сможем купить?". Потом проходит месяц-два. "Сереж, — говорю, — у нас есть денежка". А он уже это и не хочет», — рассказывает Буковская.
Из-за перенесённой болезни бабушке Серёжи и Влада тяжело передвигаться на большие расстояния и разбираться в запутанной истории с долгами по квартире, поэтому сейчас она ищет хорошего юриста. Только вот платить адвокату нечем. А дочь еще нескоро снова станет частью семьи.
В единственной женской колонии в Новосибирской области ИК-9 кроме Марины отбывают наказание более тысячи женщин. Осуждённые могут работать или учиться, но жизнь в колонии всё же не похожа на волю. Корреспондент НГС поговорила с девушками, которые оказались за решёткой, — они откровенно рассказали о своих преступлениях и отношениях на расстоянии и объяснили, почему в тюрьме главное — не сломаться и не думать о свободе.
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Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой, предоставлено Натальей Буковской