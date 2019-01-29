«Твоя мама на Луне»: два брата остались без мамы — бабушка сделала их фотомоделями

Наталья Буковская одна воспитывает внуков уже 4 года. На фото — с младшим Серёжей





Четыре года назад в жизни сибирячки Натальи Буковской наступила настоящая чёрная полоса — у неё нашли рак, а дочь посадили за продажу наркотиков. У дочери остались двое сыновей, 14-летний Влад и 6-летний Серёжа, которых взялась воспитывать их бабушка, которая всё же справилась со страшной болезнью. Буковская рассказала корреспонденту НГС свою драматическую историю — что случилось с дочкой, как объяснила внукам, что их мать посадили на 11 лет, и почему ей насчитали загадочный долг в полмиллиона рублей.







Влад и Серёжа учились в модельной школе и снимались для целого списка брендов одежды. Портрет младшего мальчика занял даже целую полосу в журнале — по задумке фотографа, он просит у «мамы», в роли которой симпатичная модель, подарок на Новый год. Родная мать Серёжи ещё долго не сможет ни дарить ему игрушки, ни просто быть рядом. Она отбывает срок по 228-й статье (незаконное хранение и продажа наркотиков) — в женской колонии Марина находится уже 4 года. Осталось ещё 7 лет.







«С Мариной (фамилии дочери и внуков Буковская попросила не указывать. — Прим. ред.) что случилось? Она познакомилась с парнем, видимо, решила создать свою семью — и тут не знаю, может быть, она увлеклась этим, может, отношения к этому не имела, но 228-я, часть четвёртая. Суд длился почти год, квартира была опечатана <…> Поэтому мы здесь не могли проживать», — рассказывает НГС Наталья Буковская.







Дочь Натальи отбывает наказание в колонии





Сибирячке 56 лет, и в год, когда дочь попала в СИЗО, Буковской поставили диагноз «онкология» по женской части — она пережила множество химиотерапий и всё-таки победила болезнь. Но самочувствие было далеко не таким хорошим, как раньше, — Наталья вела активную жизнь, занималась бизнесом (был свой магазин), а потом пекла булочки в «Кузине» и торговала в «Бабушкином печеве».







Накопленные деньги она вложила в квартиру в микрорайоне «Европейский Берег» — они купили жильё вместе с дочерью, но собственником квартиры они решили сделать Марину, ведь у Натальи Буковской уже есть квартира в посёлке Горный (Тогучинский район). После того как Марину арестовали, квартиру в Новосибирске захватил экс-возлюбленный из Баку — с ним она познакомилась уже после рождения сыновей.







«Я не знаю [действительно виновата ли дочь], потому что когда пришли, когда произвели обыск, когда всё вот это произошло, — здесь ничего не нашли. Я не берусь судить, кто прав, кто виноват. Я не верю, что она могла [таким] заниматься, а то, что подставили — я к этому склоняюсь в большей степени.





Она через кого-то передала, что если он (бывший любовник. — Прим. ред.) не отдаст ключи, то она много что расскажет, и сядет не она, а он. У него прописка, естественно, была в Баку, спортсмен. И он быстренько принёс мне на работу ключи. Видимо, ей было что рассказать», — считает Наталья Буковская.





Серёже сказали, что мама уехала. Он был сильно к ней привязан





Спустя месяц после того, как Марину задержали, младшему Серёже исполнилось 2 года. По словам бабушки, старшему Владу сразу всё объяснили, а для его брата пришлось придумывать более мягкую версию. Первое время Буковская решила говорить, что «мама на Луне», особенно когда они приходили к Марине на свидания, — мрачная обстановка СИЗО была ни на что не похожа в видении мира Серёжи, поэтому он поверил, что это и есть Луна.







«А сейчас он уже привык. Сейчас он меня мамой называет, он говорит: "Ты моя самая любимая большая мамочка!".





Поэтому, даже если мы говорим про маму — он понимает, что она есть, я ему объясняю, что она будет, просто мама уехала, она где-то зарабатывает на билет, чтобы потом к нему приехать. Понятно, что пройдёт ещё год-два, и всё-таки он узнает, да», — говорит Наталья Буковская.







Она старается не показывать, что беспокоится за свою дочь: Марина вернётся к обычной жизни только к 40 годам, и неизвестно, сможет ли заботиться о Владе и Серёже, как это делает их бабушка. Хотя ей тяжело всегда быть с внуками — как, например, осенью, когда старшего Влада высадили из переполненного автобуса, потому что он не успел рассчитаться за проезд. Папы, который бы заступился за него, у подростка фактически нет.







Влада в момент интервью не было дома — он был на занятиях в кружке по видеомонтажу. Также мальчик учился в модельной школе





У мальчиков разные отцы, но ни один не участвует в воспитании. На алименты тоже надеяться не стоит.







«И я не молодею», — коротко описывает положение дел Буковская.







Бабушка и старший внук всерьёз надеются на Серёжу — уже сейчас он подаёт большие надежды в музыке и может стать артистом. Семья отдаёт большую часть денег на кружки и обучение шестилетнего мальчика.







Серёжа последовал примеру брата и тоже стал фотографироваться для каталогов одежды





«Влад ходил в модельную школу — и на сцене, на День города, у него были какие-то показы, а мы, группа поддержки, всегда рядом. Серёжу приглашали — но он ни в какую. А в августе, получается, 2017 года, проходил региональный чемпионат моды и таланта, и, естественно, Влад пошёл, потому что он ходит в модельную школу. И я Серёже говорю: "Пойдём". И пошли. Я первый раз вывела ребёнка на сцену, и с тех пор я задвинуть его со сцены не могу», — вспоминает она.







Серёжино фортепиано сплошь уставлено наградами, медали уже некуда складывать, но сам он не «зазвездился» — просто любит музыку и поэзию. Маленький пианист легко соглашается сыграть для корреспондентов НГС любимую песенку про носорога и расстраивается, когда исполнение получилось не идеальным. Но тут же забывает о «поражении» и несётся показывать трюки на игровом комплексе.







«Мне очень повезло с внуками. (Наталья вдруг замолкает на несколько секунд. — Прим. ред.) Такие чудесные дети просто… Не тем достались», — признаётся бабушка.







С 2015 года она официальный и единственный опекун Влада и Серёжи — на них двоих государство выплачивает 22 тысячи рублей. Плюс её пенсия, включая пособие по инвалидности, — ещё около 9 тысяч. Получается совсем немного, но главное, что опека иногда задерживает выплаты, подчёркивает собеседница.







У мальчика очень много наград с музыкальных конкурсов





Игрушкам он предпочитает музыку





Сейчас у семьи новая беда — сначала УК в микрорайоне насчитала её дочери долг по коммунальным платежам в 50 тысяч рублей и отключила в ноябре свет почти на 2 недели. Буковская отмечает, что пыталась уговорить управляющую компанию взыскать долг с её дочери — всё-таки она немного зарабатывает шитьём в колонии, — но УК отказалась.







Ещё один долг насчитали за её квартиру в Горном — по словам Натальи Буковской, в доме появилась новая управляющая организация, которая заверила пенсионерку, что она должна заплатить около 400 тысяч рублей долгов, но никто толком не объясняет почему.







Наталья Буковская старается обеспечить мальчиков чем может, хотя в месяц они могут потратить лишь 30 тысяч





«Если бы у меня не было проблем с этими двумя квартирами — то… У меня не было бы проблем. Потому что дети у меня непривередливые. Они никогда не заходят в магазин и не бьются головой, не кричат: "Купи!". Как Серёже что-то захочется, у него слезка блестит: "Баба, когда у нас будут деньги, мы это сможем купить?". Потом проходит месяц-два. "Сереж, — говорю, — у нас есть денежка". А он уже это и не хочет», — рассказывает Буковская.







По словам бабушки, её внуки непривередливые — и не устраивают истерик в магазине, когда хотят что-то купить





Из-за перенесённой болезни бабушке Серёжи и Влада тяжело передвигаться на большие расстояния и разбираться в запутанной истории с долгами по квартире, поэтому сейчас она ищет хорошего юриста. Только вот платить адвокату нечем. А дочь еще нескоро снова станет частью семьи.







В единственной женской колонии в Новосибирской области ИК-9 кроме Марины отбывают наказание более тысячи женщин. Осуждённые могут работать или учиться, но жизнь в колонии всё же не похожа на волю. Корреспондент НГС поговорила с девушками, которые оказались за решёткой, — они откровенно рассказали о своих преступлениях и отношениях на расстоянии и объяснили, почему в тюрьме главное — не сломаться и не думать о свободе.

