Ева, это не рай: мама ребенка-инвалида получила квартиру — в ней невозможно жить

Ольга 4 года в суде доказывала своё право на квартиру





Ольга Лялина — мама двух дочек. Старшей Еве шесть лет, девочка страдает тяжёлой формой ДЦП и эпилепсией — она не может сама сидеть и даже держать голову. Молодая женщина несколько лет моталась по судам, чтобы добиться положенного по закону жилья: все это время семья жила то у родителей, то в общежитиях и на съемных квартирах. Во время судов юристы требовали справки о том, что пятилетний ребёнок не может жить один, или просили привезти показать Еву в суд, чтобы убедиться в её недееспособности. В итоге семье всё же дали квартиру — но такую, что жить в ней невозможно. Подробности истории — в материале НГС.





Ольге Лялиной 26 лет, её мужу Василию 32. У молодой семьи две дочери — старшая Ева и младшая Василиса. У Евы тяжёлая форма ДЦП и эпилепсия — девочка может только лежать, есть протёртую пищу из бутылочки. Несколько дней назад семья получила квартиру, за которую билась в судах четыре года.





У Евы ДЦП и эпилепсия из-за родовой травмы





Разбиты стёкла, нет электричества, в трубах дыры — так выглядит выстраданная квартира. Пока семья ютится в одной комнатке, где окна заткнуты подушками и одеялами. Чтобы не замёрзнуть, поставили два обогревателя. Несмотря на то что квартиру дали семье с ребёнком-инвалидом, перевезти девочку сюда пока невозможно. Просто страшно — и элементарно невозможно тут как-то жить.





Ева получила травму во время родов. «Я рожала двое суток, за это время менялись смены врачей. Я просила кесарево, хоть что-нибудь. У ребенка было давление на голову в двух местах, сейчас у Евы это очаги эпилепсии, — рассказала историю рождения дочери Ольга. — Развитие шло более-менее примерно до года и четырех месяцев, хоть и с огромным отставанием. А потом начались первые судороги, и всё застопорилось».







Пока квартира практически непригодна для жизни





В это время Ольга узнала, что семье с ребёнком-инвалидом государство может дать жильё. На тот момент семья жила в съемной квартире. Они решили пойти в администрацию Первомайского района и встать на учёт.





«Нас оттуда послали, говорили, что таких законов не существует вообще, — вспоминает Ольга. — Потом я добивалась, чтобы нам дали список справок, которые нужно собрать».





В итоге документы собрали, в том числе предоставили справки о том, что семья малоимущая, хотя, как говорит Ольга, достаточно было того, что в семье ребёнок-инвалид. После этого началась череда судебных заседаний, затянувшихся на годы.





В квартире, которую получила семья, нет слива, из крана бежит только кипяток





На первом этапе, рассказала Ольга, семья доказывала, что они не могут жить в частном доме её матери на Первомайке, потому что там всего 19 метров. «Нам предлагали выдать комнату в общежитии — 15 метров для ребенка. Говорили, пусть она там живет, а вы будете приходить туда, ее обслуживать», — вспоминает Ольга. Потом заседания постоянно переносили, суды откладывали.





В итоге от семьи потребовали документальное доказательство того, что пятилетний ребёнок не может жить один.





«Но ведь даже здоровый ребёнок один в пять лет жить не может. Мы обежали кучу инстанций, никто справку давать не хотел. Потом уговорили врачей». Однажды Ольге с мужем пришлось везти Еву в суд в качестве доказательства того, что ребёнок не может себя обслуживать.





В выданной квартире невозможно сходить в туалет, поэтому приходится идти в общественный в соседнем доме





Всё это время семья жила у родителей или снимала квартиру. Ольга снова забеременела, когда Еве было три года. На пятом месяце беременности ребёнку внутриутробно поставили диагноз «синдром Дауна».







«Конечно, пальцем у виска крутили всяко и так далее, говорили, зачем вам два ребенка-инвалида, — вспоминает она. — Врачи настаивали на искусственных родах. Я говорю: "Вы издеваетесь, 5-месячных детей выхаживают в роддоме, а здесь уже 7 месяцев". Я отказалась». Тем не менее Василиса родилась практически здоровой. Несмотря на то что она пошла только к полутора годам, ребёнок навёрстывает и нормально развивается.







В квартире нет проводки, поэтому готовить приходится на газовой плитке





В последнее время семья снимала квартиру, но денег совсем не хватало. На реабилитацию Евы, по словам Ольги, семья тратит порядка 40 тысяч в месяц, и это несмотря на то что им помогают бесплатно в городских реабилитационных центрах. «Встанет ли Ева? Мы, конечно, родители, в это верим. Дети встают, годам к 15», — надеется Ольга.







Семья получила квартиру 22 января





Ключи от 60-метровой квартиры на площади Калинина семья получила 22 января. «До этого жили на съемной квартире, но уже нет денег, ещё должны остались. Благо хозяйка согласилась подождать, — говорит Ольга. — Еву пока пришлось увезти на две недели к бабушке, чтобы хоть что-то тут сделать».







Еву пришлось оставить у родственников, так как пока для ребёнка условий нет





В квартире нет электропроводки, стёкла в окнах выбиты, входная дверь болталась на согнутой щеколде.





«Вот, друзья нам кинули, — показывает на чёрные висящие провода Ольга. — ЖЭУ отказалось это делать. В туалет ходим в соседнее здание, мыться ездим к друзьям. В ванне вода совсем не уходит, из крана бежит только кипяток. Нам сказали, что нужно полностью всё менять, но это можно будет сделать только тогда, когда на улице будет не ниже –4».







Пока холодно из-за разбитых стёкол, поэтому семья разместилась в одной комнате, где работают два обогревателя





Родители Ольги и Василия взяли кредиты, чтобы привести отвоёванную квартиру в нормальное состояние. По крайней мере чтобы была вода и можно было что-то приготовить.





В окнах разбитые стёкла, их заложили вещами, чтобы не сильно дуло





Муж Ольги работает в такси, а она подрабатывает репетитором русского и английского. В последние две недели старшая дочь живёт у бабушки Ольги в Камне-на-Оби. С ней они только созваниваются. «Ева скучает без нас. Она по телефону плачет сразу. Она не говорит. Но все родители, наверное, понимают детей по интонации. Мы за 6 лет научились, — говорит Ольга. — Скоро Еву перевезём к маме мужа. Здесь будем ремонт делать, а туда пока приезжать».





Ева не может разговаривать, сидит только с поддержкой





По словам Ольги, врачи не дают никаких перспектив по поводу будущего Евы. Пока 6-летняя девочка практически не держит голову и может сидеть лишь с поддержкой. Но дело даже не во врачах, а в родителях, говорит Ольга, сколько они смогут вложить. Она мечтает, что Ева пойдет в специальную «школу для тяжёлых деток», которая удачно находится рядом с их долгожданной квартирой.







Ольга уверена, что поставит дочь на ноги





В прошлом году девочка-инвалид и мальчик с ДЦП отсудили у мэрии жильё, за которое боролись 10 лет.