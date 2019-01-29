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«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут

Угоняем Mitsubishi Outlander 2014 года — нужны болгарка и монтировка

В новом выпуске проекта «Угонят — не угонят?» кроссовер Mitsubishi Outlander 2014 года выпуска и его владелец Евгений. В машине есть и сигнализация, и дополнительный иммобилайзер, и блокиратор рулевого вала. Насколько все эти системы защищают автомобиль — проверят специалисты компании по установке охранных систем «Цезарь Сателлит». 


«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут


Кроссовер Mitsubishi Outlander, попав в руки Евгения, был оснащен сигнализацией StarLine A93, механическим блокиратором рулевого вала и дополнительным беспроводным реле-блокировкой в подкапотном пространстве. Это реле — фактически иммобилайзер, работает от брелка-метки, который владелец носит с собой. 



«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут


Автомобиль имеет опцию бесключевого доступа, но сигнализация StarLine установлена так, что сирена срабатывает при попытке отпереть двери при помощи так называемой удочки (способ ретрансляции радиосигнала от брелка владельца). В любом случае проникнуть в салон без воя сирены угонщику не удастся. 



«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут


После отпирания двери необходимо нейтрализовать сирену в подкапотном пространстве — это делается быстро, замок капота тут не защищен. Чтобы владелец ничего не узнал по тревожному сигналу брелка или приложения в смартфоне, угонщик может использовать глушилку. 



«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут


Далее разбираем приборный щиток, блок сигнализации установлен именно там. Достаточно просто отсоединить все разъемы, и StarLine нейтрализован — блокировка здесь с нормально разомкнутыми контактами, не надо подавать минусовой сигнал на провода. 



«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут


Затем злоумышленник — если, конечно, увидит в этом смысл — попытается расправиться с блокиратором рулевого вала. Придется его пилить компактной болгаркой или высверливать, но высверлить дисковый механизм личинки слишком сложно. На распил с шумом и искрами уйдет не менее 10 минут.



«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут


Если угонщик следит за машиной, которая очень нужна, он может пойти на хитрость. В первый день проникнет в салон и зальёт в личинку блокиратора рулевого вала суперклей. «Закрывает дверь и уходит. С утра приходит владелец, пытается открыть блокиратор — не работает, что-то заклинило. Эвакуатор, сервис, распил — то есть клиент сам снимает то, что он ставил. Как правило, в этот же день сразу же такую не ставят вещь, времени нету, денег нету и т. д. Вечером он снова оставляет машину возле дома — она уже обезоружена», — объясняет Игорь Арганов, руководитель направления «Автомобили» компании «Цезарь Сателлит».



«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут


Если блокиратор удалось нейтрализовать, уехать автомобилю все равно не даст дополнительное беспроводное реле-блокировка под капотом. Оно разрывает электрическую цепь форсунок или катушек зажигания. О реле угонщик может и не знать, автомобиль заглохнет через несколько секунд после начала движения. Здесь это реле установили в коробке предохранителей, а саму коробку прикрутили болтами с сорванными головками. Вроде никак её не разберешь, но есть элементарный способ. 



«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут


«Если мне надо было бы угнать эту машину, то срывные болты, тем более на морозе, — это не помеха. Я бы ударил монтировкой, весь пластик просто бы разлетелся — потом бы я купил за 3 тысячи такой же блок. А проводам ничего не будет», — говорит Алексей Щерба, руководитель отдела сервиса «Цезарь Сателлит».



«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут


Получив доступ к реле, угонщик замкнет контакты, и только тогда автомобиль будет похищен. Но время, затраченное на нейтрализацию всех систем, в нашем случае, конечно, критическое. «Время угона минут 15. Увидев блокиратор рулевого вала, эту машину просто бросят. Здесь 4 балла получается, это максимальная оценка, которая у нас была», — отмечает Игорь Арганов.



«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут


А чтобы достигнуть 5-балльной защищенности этого автомобиля, достаточно установить механический замок капота (10–15 тысяч рублей) и маячок для отслеживания местоположения машины (5 тысяч рублей).


В прошлом выпуске проекта мы проверяли Toyota Corolla с механическим замком капота, механическим блокиратором АКПП и сигнализацией StarLine A93.

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