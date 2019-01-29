«Угонят — не угонят?»: Mitsubishi Outlander, который держится 15 минут

В новом выпуске проекта «Угонят — не угонят?» кроссовер Mitsubishi Outlander 2014 года выпуска и его владелец Евгений. В машине есть и сигнализация, и дополнительный иммобилайзер, и блокиратор рулевого вала. Насколько все эти системы защищают автомобиль — проверят специалисты компании по установке охранных систем «Цезарь Сателлит».









Кроссовер Mitsubishi Outlander, попав в руки Евгения, был оснащен сигнализацией StarLine A93, механическим блокиратором рулевого вала и дополнительным беспроводным реле-блокировкой в подкапотном пространстве. Это реле — фактически иммобилайзер, работает от брелка-метки, который владелец носит с собой.













Автомобиль имеет опцию бесключевого доступа, но сигнализация StarLine установлена так, что сирена срабатывает при попытке отпереть двери при помощи так называемой удочки (способ ретрансляции радиосигнала от брелка владельца). В любом случае проникнуть в салон без воя сирены угонщику не удастся.













После отпирания двери необходимо нейтрализовать сирену в подкапотном пространстве — это делается быстро, замок капота тут не защищен. Чтобы владелец ничего не узнал по тревожному сигналу брелка или приложения в смартфоне, угонщик может использовать глушилку.













Далее разбираем приборный щиток, блок сигнализации установлен именно там. Достаточно просто отсоединить все разъемы, и StarLine нейтрализован — блокировка здесь с нормально разомкнутыми контактами, не надо подавать минусовой сигнал на провода.













Затем злоумышленник — если, конечно, увидит в этом смысл — попытается расправиться с блокиратором рулевого вала. Придется его пилить компактной болгаркой или высверливать, но высверлить дисковый механизм личинки слишком сложно. На распил с шумом и искрами уйдет не менее 10 минут.













Если угонщик следит за машиной, которая очень нужна, он может пойти на хитрость. В первый день проникнет в салон и зальёт в личинку блокиратора рулевого вала суперклей. «Закрывает дверь и уходит. С утра приходит владелец, пытается открыть блокиратор — не работает, что-то заклинило. Эвакуатор, сервис, распил — то есть клиент сам снимает то, что он ставил. Как правило, в этот же день сразу же такую не ставят вещь, времени нету, денег нету и т. д. Вечером он снова оставляет машину возле дома — она уже обезоружена», — объясняет Игорь Арганов, руководитель направления «Автомобили» компании «Цезарь Сателлит».













Если блокиратор удалось нейтрализовать, уехать автомобилю все равно не даст дополнительное беспроводное реле-блокировка под капотом. Оно разрывает электрическую цепь форсунок или катушек зажигания. О реле угонщик может и не знать, автомобиль заглохнет через несколько секунд после начала движения. Здесь это реле установили в коробке предохранителей, а саму коробку прикрутили болтами с сорванными головками. Вроде никак её не разберешь, но есть элементарный способ.













«Если мне надо было бы угнать эту машину, то срывные болты, тем более на морозе, — это не помеха. Я бы ударил монтировкой, весь пластик просто бы разлетелся — потом бы я купил за 3 тысячи такой же блок. А проводам ничего не будет», — говорит Алексей Щерба, руководитель отдела сервиса «Цезарь Сателлит».













Получив доступ к реле, угонщик замкнет контакты, и только тогда автомобиль будет похищен. Но время, затраченное на нейтрализацию всех систем, в нашем случае, конечно, критическое. «Время угона минут 15. Увидев блокиратор рулевого вала, эту машину просто бросят. Здесь 4 балла получается, это максимальная оценка, которая у нас была», — отмечает Игорь Арганов.













А чтобы достигнуть 5-балльной защищенности этого автомобиля, достаточно установить механический замок капота (10–15 тысяч рублей) и маячок для отслеживания местоположения машины (5 тысяч рублей).





В прошлом выпуске проекта мы проверяли Toyota Corolla с механическим замком капота, механическим блокиратором АКПП и сигнализацией StarLine A93.