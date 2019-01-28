Кроссовер или легковушка: за что выбирают джип, а за что — ненавидят его





Покупатели в Новосибирске, как и в России, все больше отдают предпочтения кроссоверам, а не легковушкам, — доля кроссов в общей структуре продаж неуклонно растет, съедая в первую очередь сегмент С. Если раньше в топ-10 лидеров рынка входили только легковые доступные машины, то теперь туда с шумом ворвались кроссоверы. Например, Hyundai Creta занимает 4-е место в рейтинге, опережая многие седаны и универсалы. За какие же основные преимущества автолюбители выбирают внедорожники — определим в обзоре НГС.АВТО вместе с читателями.





Высокая посадка. Даже небольшие кроссоверы типа Nissan Qashqai или Škoda Yeti обеспечивают более высокую посадку, чем в легковой машине. А это сразу несколько плюсов. Удобней садиться на сиденье, не надо сгибаться, удобней выходить. Во время движения обзор лучше — поскольку сидишь выше, можешь видеть дорогу дальше. Другие высокие автомобили уже не перегораживают обзор полностью.













Большая защищенность. Кроссоверы и внедорожники, как правило, имеют больший вес, а их кузовные элементы массивней. Крепче и подвеска у таких автомобилей, просторней в салоне, а значит, есть запас жизненного пространства.













Повышенная проходимость. Высокий дорожный просвет и полный привод (когда он есть) позволяют преодолевать на кроссовере преграды, через которые легковой автомобиль точно не проедет. Будь то высокий бордюр, сугроб во дворе или кривая дорога на дачу.













Престижность. Внедорожники в целом стоят дороже легковых автомобилей. Плюс упрощенное в народе понятие «джип» действует на подсознание — водители в потоке больше уважают крупные автомобили, как ни крути.













Сохранность днища, подвески и кузова. В силу большого клиренса кроссовер гораздо реже задевает днищем и деталями подвески различные преграды. Крупный бордюр не является угрозой для бамперов. Кроме того, на многих кроссоверах установлен защитный пластиковый обвес, предотвращающий повреждения арок, порогов, кромок дверей.













Вместимость, трансформация салона. Внедорожники располагают увеличенным объемом багажника и более удобным доступом к нему за счет крупного квадратного проема пятой двери. Трансформация второго ряда сидений позволяет получить до 1,5–2 кубометров грузового пространства, в которое можно поместить серьезные габаритные предметы.













Ликвидность. Кроссоверы все больше завоевывают рынок, а значит, через некоторое время ваш автомобиль на вторичке будет пользоваться спросом. Тем более что вторичка — единственная возможность приобрести для многих автолюбителей именно внедорожник, который стоит дороже легковой.





Но есть у кроссоверов и минусы, выбрать их мы тоже предложим нашим читателям. В списке недостатков — и цена, и повышенные расходы на содержание, и затраты на бензин, и худшая управляемость при прочих равных.

Какое главное преимущество кроссоверов?

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Большая защищенность

Повышенная проходимость

Престижность

Сохранность днища, подвески и кузова

Вместимость, трансформация салона

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А главный минус?

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Повышенные расходы на содержание

Увеличенный расход топлива

Худшая управляемость

Большие габариты при парковке К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

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