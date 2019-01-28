Атака на город: что известно о минировании Новосибирска. Главное
НГС собрал всю важную информацию о ложных сообщениях о бомбах в школах, больницах и БЦ
Утром понедельника, 28 января, больше 50 организаций в Новосибирске и области получили по электронной почте сообщения с угрозами о теракте — школы, больницы, детские сады, бизнес-центры, а после обеда эвакуация началась в торговых центрах. НГС в режиме онлайн следил за эвакуацией и собрал всё, что известно о волне минирований к вечеру.
Около 9:00 28 января в Новосибирске прошла волна сообщений о заминированных школах, больницах и офисах в Новосибирске — организации получили письма с угрозами о возможных терактах по электронной почте. Людей немедленно вывели из всех зданий, которые могли быть заминированы. Первым о минированиях в городе на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Людей эвакуировали из 51 здания, в том числе из 25 школ и детских садов и 4 больниц. Учеников отправляли домой или просили родителей забрать детей с занятий. Мама ученицы школы
«Все сообщения поступили на электронные почты образовательных организаций в определённой последовательности. Все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности каждое учреждение выполнило», — отчитался днём начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
После обеда волна сообщений о заминированных школах и бизнес-центрах пошла на спад, но в 16:30 читатели сообщили, что эвакуации начались в торговых центрах — из ТЦ «Горский» вывели посетителей, на место прибыли кинологи. Примерно через час «Горский» возобновил работу. Эвакуации из других крупных торгово-развлекательных центров Новосибирска днём не было.
В 13:30 областной аппарат антитеррористической комиссии (АТК) сообщил, что на данный момент взрывные устройства не обнаружили ни в одном из эвакуированных зданий.
«Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — цитирует представителя АТК пресс-служба правительства Новосибирской области.
Попытки получить более подробные комментарии безуспешны.
Представители различных ведомств просто пересылают журналистов друг к другу. Первым об эвакуации сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов, однако минздрав отправил корреспондента НГС, пытавшегося узнать оперативную информацию по больницам, в пресс-службу правительства НСО.
«Это в ФСБ», — коротко переадресовали в пресс-службе правительства.
В новосибирском управлении ФСБ подчеркнули, что в инцидентах разбирается полиция, а не они. А в ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что комментировать они ничего (во всяком случае, в ближайшие часы) не станут. В общем-то, глупо было надеяться на что-то, но мы хотя бы попытались.
Редакция НГС продолжает вести онлайн-репортаж, где журналисты собирают все актуальные сообщения об эвакуациях в разных частях города.
Если вы стали свидетелем эвакуации, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
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Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова
Видео канала НГС.НОВОСТИ, youtube.com