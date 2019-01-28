Живут впроголодь

Новосибирцы резко обеднели — они потратили все свои сбережения и залезли в кредиты

Падение уровня реальных доходов приводит к тому, что люди переключаются на более доступные и дешевые продукты

Ухудшение ситуации в экономике ударило по структуре расходов новосибирцев. По данным Росстата, изменения наметились ещё в июле прошлого года и затронули основные статьи расходов. Статистика показывает, что у людей всё меньше денег на что-то кроме необходимых покупок и оплаты коммунальных расходов. При этом они уже полгода тратят больше, чем зарабатывают. Эксперты предупреждают, что в этом году лучше не станет.





По данным Росстата, в структуре использования денежных доходов жителей Новосибирской области произошли существенные изменения. Наиболее заметны они в графе «Сбережения». В течение всего 2017 года (и практически всю первую половину 2018-го) статистика фиксировала стабильно положительные показатели. То есть люди тратили часть доходов на накопления. Доля эта колебалась от почти 17% в феврале 2017 года до 3,2% в июле. Небольшой отток накоплений случился только в январе 2018-го (–1,1%), но затем положительная динамика восстановилась.







Перелом произошел в июле прошлого года (–0,4%), и вплоть до ноября накопления так и не вышли в плюс (данных за декабрь пока нет). Сильнее всего сбережения просели в сентябре (–7,2%).







Накопления — не единственная категория, в которой произошли заметные изменения. Ощутимо выросла и доля расходов на покупку товаров и оплату услуг. В ноябре 2018-го на эти цели новосибирцы потратили почти 92% доходов (в 2017 году было 81,5%), и по остальным месяцам начиная с июля соотношение примерно такое же.







Розничный рынок в прошлом году в Новосибирской области практически не вырос







Выросла доля обязательных платежей и взносов (налоги и платежи организациям — в том числе коммунальные). В 2017 году этот показатель колебался между 10 и 14%, а во второй половине 2018-го вырос до 17–20%.







Тревогу внушает и стабильное превышение расходов над доходами. Во второй половине прошлого года этот показатель колебался от 8,2% в сентябре до 12,5% в июле.







Причиной этих изменений стало продолжающееся снижение реальных доходов (то есть объема товаров и услуг, которые можно купить за те деньги, которые люди зарабатывают). В 2017 году этот показатель просел по отношению к предыдущему году на 2,3%, а в 2018-м снижение (уже по сравнению с 2017 годом) достигло 6,2%.







То, что у людей стало меньше свободных денег, подтверждает и ухудшение ситуации в ресторанном бизнесе. Последние несколько лет это направление демонстрировало стабильный рост. В 2017 году оборот общепита в Новосибирской области вырос на 17% с лишним. В прошлом же году рост составил всего 2,4%. И это притом что общее количество заведений общепита продолжило расти.







Ресторанный рынок, который демонстрировал хорошие показатели все последние годы, в 2018 году впервые прибавил всего 2,4%





Директор по аналитике корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев говорит, что снижение нормы сбережения населения — это общероссийская тенденция.





«За 11 месяцев с начала года этот показатель снизился по России на 2,7 процентных пункта, до уровня ниже 5%, что является минимумом с начала 2002 года», — знает эксперт.





По мнению аналитика, население продолжает переходить к потребительской модели поведения, при этом теряя реальную покупательную способность (реальные доходы за год сократились на 0,2%). Харлампиев также напоминает, что объем кредитов физическим лицам за 2018 год вырос на 22,4%.





По прогнозам специалистов Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка», в этом году ждать изменения ситуации к лучшему не приходится. По мнению аналитиков Центра, рост оборота розничной торговли в 2019 году составит 1,5% (то есть будет ещё ниже, чем в прошлом году). В числе причин такой тенденции аналитики приводят скачок инфляции, замедление роста зарплат (которое уже зафиксировано в конце 2018 года) и рост безработицы.