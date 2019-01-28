Живут впроголодь

Новосибирцы резко обеднели — они потратили все свои сбережения и залезли в кредиты

Падение уровня реальных доходов приводит к тому, что люди переключаются на более доступные и дешевые продукты
Падение уровня реальных доходов приводит к тому, что люди переключаются на более доступные и дешевые продукты

Ухудшение ситуации в экономике ударило по структуре расходов новосибирцев. По данным Росстата, изменения наметились ещё в июле прошлого года и затронули основные статьи расходов. Статистика показывает, что у людей всё меньше денег на что-то кроме необходимых покупок и оплаты коммунальных расходов. При этом они уже полгода тратят больше, чем зарабатывают. Эксперты предупреждают, что в этом году лучше не станет.


По данным Росстата, в структуре использования денежных доходов жителей Новосибирской области произошли существенные изменения. Наиболее заметны они в графе «Сбережения». В течение всего 2017 года (и практически всю первую половину 2018-го) статистика фиксировала стабильно положительные показатели. То есть люди тратили часть доходов на накопления. Доля эта колебалась от почти 17% в феврале 2017 года до 3,2% в июле. Небольшой отток накоплений случился только в январе 2018-го (–1,1%), но затем положительная динамика восстановилась.


Перелом произошел в июле прошлого года (–0,4%), и вплоть до ноября накопления так и не вышли в плюс (данных за декабрь пока нет). Сильнее всего сбережения просели в сентябре (–7,2%).


Накопления — не единственная категория, в которой произошли заметные изменения. Ощутимо выросла и доля расходов на покупку товаров и оплату услуг. В ноябре 2018-го на эти цели новосибирцы потратили почти 92% доходов (в 2017 году было 81,5%), и по остальным месяцам начиная с июля соотношение примерно такое же.


Розничный рынок в прошлом году в Новосибирской области практически не вырос
Розничный рынок в прошлом году в Новосибирской области практически не вырос


Выросла доля обязательных платежей и взносов (налоги и платежи организациям — в том числе коммунальные). В 2017 году этот показатель колебался между 10 и 14%, а во второй половине 2018-го вырос до 17–20%.


Тревогу внушает и стабильное превышение расходов над доходами. Во второй половине прошлого года этот показатель колебался от 8,2% в сентябре до 12,5% в июле.


Причиной этих изменений стало продолжающееся снижение реальных доходов (то есть объема товаров и услуг, которые можно купить за те деньги, которые люди зарабатывают). В 2017 году этот показатель просел по отношению к предыдущему году на 2,3%, а в 2018-м снижение (уже по сравнению с 2017 годом) достигло 6,2%.


То, что у людей стало меньше свободных денег, подтверждает и ухудшение ситуации в ресторанном бизнесе. Последние несколько лет это направление демонстрировало стабильный рост. В 2017 году оборот общепита в Новосибирской области вырос на 17% с лишним. В прошлом же году рост составил всего 2,4%. И это притом что общее количество заведений общепита продолжило расти.


Ресторанный рынок, который демонстрировал хорошие показатели все последние годы, в 2018 году впервые прибавил всего 2,4%
Ресторанный рынок, который демонстрировал хорошие показатели все последние годы, в 2018 году впервые прибавил всего 2,4%


Директор по аналитике корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев говорит, что снижение нормы сбережения населения — это общероссийская тенденция.


«За 11 месяцев с начала года этот показатель снизился по России на 2,7 процентных пункта, до уровня ниже 5%, что является минимумом с начала 2002 года», — знает эксперт. 


По мнению аналитика, население продолжает переходить к потребительской модели поведения, при этом теряя реальную покупательную способность (реальные доходы за год сократились на 0,2%). Харлампиев также напоминает, что объем кредитов физическим лицам за 2018 год вырос на 22,4%.


По прогнозам специалистов Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка», в этом году ждать изменения ситуации к лучшему не приходится. По мнению аналитиков Центра, рост оборота розничной торговли в 2019 году составит 1,5% (то есть будет ещё ниже, чем в прошлом году). В числе причин такой тенденции аналитики приводят скачок инфляции, замедление роста зарплат (которое уже зафиксировано в конце 2018 года) и рост безработицы.

Прочтений: 1691

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено