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«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)

Тест-драйв: китайцы сделали кроссовер, на котором не страшно выехать в свет

«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Недорогой китайский кроссовер FAW Besturn X80 уровня KIA Sportage пережил рестайлинг, который однозначно пошел ему на пользу. Автомобиль получил нормальное выражение лица, современные фары и приличную мультимедийную систему с цветным сенсорным экраном. Так что же представляет собой китайский кросс за миллион рублей с механической коробкой передач — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


Итак, основные параметры и акценты FAW Besturn X80 (предоставлен официальным дилером «Луна Авто»).



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


С новыми фарами и радиаторной решеткой Besturn стал выглядеть более современно и агрессивно. Отчасти кроссовер смахивает на Mazda CX-5 с её вертикальной решеткой.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Интересные клыки светодиодных ходовых огней, симпатичная серебристая вставка в бампере.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Своим шарообразным силуэтом Besturn по-прежнему напоминает кроссовер Infiniti-«бейсболку». Про него так и говорят — «китайская бейсболка».



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Хромом отделано даже заднее стекло. Фонари изменились, стали стильными. Красиво вписались в бампер мощные отражатели.


Теперь проследуем в салон кроссовера.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Жесткие двери — это, конечно, не очень хорошо. Хотя пластик выглядит более-менее.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Руль без кожи — это вообще не понятно. Сейчас кожаная обшивка баранки есть и в более дешевых сегментах.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


А вот сиденья кожаные, из заменителя. Имеется электропривод и регулировка поясничного подпора.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Понятная приборка с большими цифрами и цветным дисплеем посередине. Даже говорит по-русски.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


А вот сенсорная мультимедийная система — главное достижение рестайлингового Besturn — по-русски не говорит. Только по-английски и по-китайски.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


В целом система получилась неплохой, на уровне большинства таких бюджетных систем. Красивый дизайн, адекватный сенсор, быстрый отклик в большинстве случаев. Можно подключить телефон. Навигации нет.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Есть настройка звука в 5 диапазонах. Правда, качество акустики не позволяет раскрыть все особенности звучания.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Блок климата стал удобней. Но подогрев сидений однодиапазонный.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Besturn спроектирован так, что пространство внутри достаточно большое. Сзади можно устроиться с комфортом, запас над головой два кулака.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Подогревов задних сидений нет. И нет даже подстаканников в подлокотнике.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


За что тянуть багажную дверь при открывании? Наружние ручки-то отсутствуют.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Объем багажника — 398 литров. Аккуратная шторка, две ниши, петельки.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


С 142-сильным мотором на механике кроссовер неплохо чувствует себя в потоке. Тянет уверенно, быстро реагирует на нажатия педали газа.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Тугие ходы рукоятки КП. Приходится прилагать усилие.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Звук мотора не так раздражает, как вибрации от него. Виброзащита слаба.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Так же как слаба шумоизоляция. Ладно вой колес, это, может, особенности шин. Но шум воздушных потоков от кузова и днища — будто окна открыты.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


В поворотах — предсказуемые крены, есть вопросы к боковой поддержке сидений. Но в целом кроссовер устойчив и стабилен при резких маневрах.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Система стабилизации отключена, но Besturn упорно не желает уходить в занос на льду. Твердо держится и адекватно управляется.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Руль жидковат на скорости, слабое реактивное действие, приходится доворачивать баранку.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


На больших волнах, на проселочной дороге Besturn демонстрирует комфортный ход и энергоемкость подвески. Мелкую гребенку, острые ямы подвеска пропускает в салон — получается легкая тряска.



«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)


Стоит «китаец» в базовой комплектации с механикой 1 099 000 рублей. Наш вариант с кожаными сиденьями, климатом, парктроником тянет на 1 199 000 рублей. А если добавить классический автомат, получится 1 299 000 рублей.


Ранее мы тестировали французский минивэн Citroen SpaceTourer на 8 человек.


Прочтений: 2031

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