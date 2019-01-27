«Спортейдж» за миллион: новый кроссовер завлекает просторным салоном и доступной ценой (инфографика)

Тест-драйв: китайцы сделали кроссовер, на котором не страшно выехать в свет





Недорогой китайский кроссовер FAW Besturn X80 уровня KIA Sportage пережил рестайлинг, который однозначно пошел ему на пользу. Автомобиль получил нормальное выражение лица, современные фары и приличную мультимедийную систему с цветным сенсорным экраном. Так что же представляет собой китайский кросс за миллион рублей с механической коробкой передач — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.







Итак, основные параметры и акценты FAW Besturn X80 (предоставлен официальным дилером «Луна Авто»).













С новыми фарами и радиаторной решеткой Besturn стал выглядеть более современно и агрессивно. Отчасти кроссовер смахивает на Mazda CX-5 с её вертикальной решеткой.















Интересные клыки светодиодных ходовых огней, симпатичная серебристая вставка в бампере.















Своим шарообразным силуэтом Besturn по-прежнему напоминает кроссовер Infiniti-«бейсболку». Про него так и говорят — «китайская бейсболка».















Хромом отделано даже заднее стекло. Фонари изменились, стали стильными. Красиво вписались в бампер мощные отражатели.







Теперь проследуем в салон кроссовера.













Жесткие двери — это, конечно, не очень хорошо. Хотя пластик выглядит более-менее.















Руль без кожи — это вообще не понятно. Сейчас кожаная обшивка баранки есть и в более дешевых сегментах.















А вот сиденья кожаные, из заменителя. Имеется электропривод и регулировка поясничного подпора.















Понятная приборка с большими цифрами и цветным дисплеем посередине. Даже говорит по-русски.















А вот сенсорная мультимедийная система — главное достижение рестайлингового Besturn — по-русски не говорит. Только по-английски и по-китайски.















В целом система получилась неплохой, на уровне большинства таких бюджетных систем. Красивый дизайн, адекватный сенсор, быстрый отклик в большинстве случаев. Можно подключить телефон. Навигации нет.















Есть настройка звука в 5 диапазонах. Правда, качество акустики не позволяет раскрыть все особенности звучания.















Блок климата стал удобней. Но подогрев сидений однодиапазонный.















Besturn спроектирован так, что пространство внутри достаточно большое. Сзади можно устроиться с комфортом, запас над головой два кулака.















Подогревов задних сидений нет. И нет даже подстаканников в подлокотнике.















За что тянуть багажную дверь при открывании? Наружние ручки-то отсутствуют.















Объем багажника — 398 литров. Аккуратная шторка, две ниши, петельки.















С 142-сильным мотором на механике кроссовер неплохо чувствует себя в потоке. Тянет уверенно, быстро реагирует на нажатия педали газа.















Тугие ходы рукоятки КП. Приходится прилагать усилие.















Звук мотора не так раздражает, как вибрации от него. Виброзащита слаба.















Так же как слаба шумоизоляция. Ладно вой колес, это, может, особенности шин. Но шум воздушных потоков от кузова и днища — будто окна открыты.















В поворотах — предсказуемые крены, есть вопросы к боковой поддержке сидений. Но в целом кроссовер устойчив и стабилен при резких маневрах.















Система стабилизации отключена, но Besturn упорно не желает уходить в занос на льду. Твердо держится и адекватно управляется.















Руль жидковат на скорости, слабое реактивное действие, приходится доворачивать баранку.















На больших волнах, на проселочной дороге Besturn демонстрирует комфортный ход и энергоемкость подвески. Мелкую гребенку, острые ямы подвеска пропускает в салон — получается легкая тряска.













Стоит «китаец» в базовой комплектации с механикой 1 099 000 рублей. Наш вариант с кожаными сиденьями, климатом, парктроником тянет на 1 199 000 рублей. А если добавить классический автомат, получится 1 299 000 рублей.





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