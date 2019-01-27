Дом чистого золота (фоторепортаж)

Когда-то дом «Союззолото» был высотной доминантой в квартале, но уже успел обрасти высотками





23 января стало известно, что скандальный снос дома-коммуны на улице Каменской, 18 проходил с нарушениями: из-за него, как подтвердили в госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, трещинами пошёл соседний дом. Это и само по себе довольно тревожно, но усугубляется тем, что это не просто дом, а дом «Союззолото» — памятник архитектуры. Корреспонденты НГС заглянули в его подъезды и квартиры, пообщались с жителями и узнали историю дома, жители которого делали самое чистое золото в СССР.







В дате строительства источники расходятся





Информация об истории дома разнится: в одних источниках годом строительства указан 1932-й, в других — 1934-й. Местные жители уверяют, что правильна вторая дата, но строители, занимающиеся ремонтом в нём, отмечают, что заложен он мог быть раньше: в подвале есть окна ниже уровня земли.







Декор для дома создал видный архитектор Борис Гордеев





Автором проекта тоже называют разных архитекторов. Табличка на фасаде гласит, что дом спроектировал Борис Гордеев — виднейший представитель новосибирского конструктивизма. Но Сергей Баландин в книге «История градостроительства 1893–1945 гг.» указывал автором А.И. Боброва — по проекту этого архитектора двумя годами раньше построили здание треста «ЗапСибЗолото» на Красном проспекте, а работники треста стали первыми жильцами нового дома. Правда, Борис Гордеев всё-таки принял участие в проекте: именно он создал декор дома, чтобы приблизить строгий конструктивизм к неоклассицизму.







Проект, по данным историка новосибирской архитектуры Сергея Баландина, создал автор здания треста «ЗапСибЗолото» Бобров





У 6-этажки двойной адрес: по улице Каменской, 16 и по улице Октябрьской, 79, но именно к последней он обращён парадным, декорированным лепными медальонами и гербом фасадами. Как рассказали местные жители, четвёртый подъезд дома, который находится со стороны Каменской, был построен позже и добавил дому асимметрии.







Четвёртый подъезд был пристроен позже и сильно отличается от остальных: здесь, например, есть кладовки





В подъезде всего 12 квартир, по 2 на площадке, а между ними расположены кладовки — у каждой квартиры своя. Этот подъезд ближе всего к стройплощадке и сильнее всего пострадал при сносе соседнего здания. На первом этаже из-за трещины штукатурка на стене обрушилась до дранки, на втором управляющая компания приклеила маячки.







Из-за сноса соседнего дома по стенам подъезда пошли трещины, которые УК пометила маячками





В квартире Татьяны Храмовой на стенах лопнули гипсокартон и плитка, трещина пошла и по плитке на полу, а при шаге пол будто уходит вниз.







— Это означает, что перекрытия ушли вниз, — считает хозяйка квартиры. — Перекрытия-то точно ушли, они закачались, дышат под каждым шагом. Никогда в жизни такого не было, каждый шаг теперь вибрирует. Каким макаром и сколько эти перекрытия продержатся — неизвестно.







В квартирах стены тоже «поплыли»





По словам Татьяны, четыре дня, пока сносили соседний дом, они жили как при непрекращающемся землетрясении в 2–3 балла, а просыпались оттого, что под ними начинал прыгать диван. На действия нового владельца теперь уже пустого участка и их последствия жильцы пожаловались в прокуратуру и МЧС, но ответов пока не получили.







Татьяна Храмова опасается, что сильно повреждены перекрытия, и они могут просто рухнуть к соседям вниз





Семья Татьяны Храмовой — относительно новые жильцы дома: они живут здесь около 20 лет. Предыдущий владелец их квартиры, вспомнила она, рассказывал об аффинажном заводе, которому когда-то принадлежал дом и где он работал мастером.







В доме постепенно делают ремонт, но окна заменили ещё не во всех подъездах





Старшая по дому, Надежда Васильевна Скударнова, — местный старожил. Её семья переехала сюда во время эвакуации в 1941 году.







— В Москве был завод по переработке золота и цветных металлов, и в 1941 году, в августе, всех работников, мужчин и женщин, рабочих и инженеров, собрали и отправили сюда, разрешили даже брать родственников, — вспоминает Надежда Васильевна. — Всех, кто здесь жил, выселили, куда — ничего не сказали, а мы никогда не интересовались. И весь дом — это был завод. 60 квартир, по 4–5 семей в квартире — человек 200, даже больше, наверное, было.







Эта комната с небольшим аппендиксом просвечивается насквозь: напротив этого окошка — уже привычное по размеру окно





Семьи кочевали по дому: сперва Скударновы жили в одной, потом им дали комнату в другой квартире — такую же, но с балконом. А первую квартиру сейчас занимает Людмила Владимировна Орловская. К 1959 году она стала муниципальной, и комнату здесь получили родители женщины — работники строительной организации.







Со стороны главного фасада дом абсолютно симметричный — с угловыми балконами и ленточным остеклением подъездов практически от земли до крыши





Никакой иерархии в доме не было, говорит Надежда Васильевна: рабочих на заводе очень ценили, и жили они по соседству с начальниками цехов, инженерами и даже директором — у него была обыкновенная 2-комнатная квартира. Только спустя много лет ему удалось присоединить к квартире ещё одну комнату, правда, из соседнего подъезда.







Двор жители дома делят с соседней трёхэтажкой: когда-то в ней был детский сад, от которого осталась детская площадка





Не способствовал иерархии и общий быт, добавляет её соседка Людмила Орловская.







— Наша ванная была одна на площадке, на три квартиры, по очереди мылись. Потом с соседями договорились: одни соседи сами по себе сделали, а мой отец помог другим соседям с материалами, они себе сделали ванную с туалетом совмещённые. Но мы немножко поторопились, потому что сделали это за свой счёт, а где-то через год-два, когда аффинажный завод начал этот дом передавать городу, сделал во всех квартирах ванные за счёт завода.







Дом мог стать одним из первых жилых домов с лифтами в Новосибирске, но до их установки дело так и не дошло





В подъезде Орловской на каждом этаже посреди метлахской плитки — площадка, закрытая деревянными досками, а в соседнем, центральном подъезде лестница вьётся по этажам спиралью. Местные жители рассказали: это потому, что первоначально в доме запроектировали, но так и не установили лифты. В результате, вспомнила Надежда Скударнова, лестница центрального подъезда стала площадкой для детских игр, что однажды привело к трагедии.







Лестница была одним из мест для детских игр





— Мы здесь играли в жмурки, мальчик с этой стороны был, держался за перила, а голящий шёл и по этим перилам руками… Тот отпустил руки и здесь оказался. Умер, это высоко было, этаж третий или четвёртый.







Сперва дворовый фасад кажется скучноватым, но разве можно заскучать от такого разнообразия окошек на одной стене





Со двора дом совсем не похож на себя с улицы: вместо больших окон и балконов — россыпь окошек разных размеров. Фактически в каждом помещении в квартирах здесь есть окно или окошко, иногда они просвечиваются насквозь. Например, в квартире Людмилы Орловской два окошка в кухне: высокое узкое и совсем маленькое в кладовке, есть окошко в ванной и окошко в туалете — оно выходит в кухню. Планировка комнат тоже необычная: часть одной из них хозяйка называет «аппендиксом»: здесь у них с братом когда-то был отгороженный, как и сейчас, занавеской детский уголок — и в этой комнате сразу два окна, одно напротив другого.







В бомбоубежище остался только свет — всё оборудование давно вывезли





Под домом скрывается бомбоубежище. Когда-то, вспоминает Надежда Васильевна, оно было оборудовано, как положено — с котлами и воздушными фильтрами, но сейчас оборудования уже нет, его вывезли, оставив только гермолюки и двойные железные двери с огромными засовами. Ещё во дворе есть люк — он ведёт в бывшую углярку, превращённую в овощехранилище.







Первый подъезд начали ремонтировать





Старшая по дому говорит, что у дома хорошая энергетика: даже если новые жильцы поначалу сетуют на деревянные перекрытия, то потом говорят, что в нём всё-таки приятно жить. И сам дом хороший, и место очень уж хорошее — в самом центре. По словам местных жителей, свободные квартиры здесь — большая редкость. Действительно, в аренде объявлений в доме «Союззолото» не нашлось, а на продаже всего два варианта: 2-комнатную на первом этаже продают за 3,05 миллиона рублей, а «трёшку» на третьем этаже — уже за 4,5 миллиона рублей.







Надежда Васильевна — одна из первых жительниц дома: она переехала сюда из Москвы, когда эвакуировали аффинажный завод





Но ценен дом «Союззолото», конечно, не столько местоположением, сколько историей. Старшая по дому вспоминает, что в нём жили одни из самых квалифицированных рабочих города: Новосибирский аффинажный завод очень долго выпускал самое чистое золото в Советском Союзе, до нескольких девяток после запятой в пробе.







Хотя дом находится под охраной, а строительство возле него строго ограничено, жители уверены, что на месте снесённого соседа вырастет 25-этажная высотка





— Оно шло в госохрану и на продажу, шейхи всякие всегда охотились, когда выставляли наше золото, — не без гордости говорит она. — На этом заводе никто не воровал. Один, правда, был: после войны уже, Фуклин некто, жил в четвёртом подъезде, но мы его вычислили. (Смеётся.) А после перестройки хорошо воровали, уже килограммами.







На заводе работала и мать Надежды Васильевны, и брат — а потом стал доктором химических наук, «хотя был первым бандитом во дворе, главарём».







Историческое здание неразрывно связано с заводом и городом: по историям его жильцов можно проследить развитие Новосибирска





— Когда мы с нашим депутатом табличку на доме вешали, я ему говорила, что вообще же мало осталось исторических зданий, которые всерьёз исторические и с чем-то конкретным связаны, как этот, например, с аффинажным заводом. И если связать историю города, завода и личные истории — можно такую классную историю города написать! Года два работы, и будет шедевр. Но что-то депутат не потянул, — сокрушается Татьяна Храмова.