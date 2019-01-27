Охотники на бомбил: в Толмачёво начали нападать на водителей-частников

Перевозчики открыто заявили об угрозах, драках и попытках не пускать их водителей в аэропорт Толмачёво





Уголовное дело водителя из BlaBlaCar, которого избили битой в аэропорту Толмачёво, готово к передаче в суд. Следствие обвинило одного из двух нападавших в краже золотой цепочки и денег у избитого перевозчика. По второму эпизоду — избиение — расследование пока продолжается. Этот случай, дошедший до суда, заставил независимых перевозчиков в открытую заявить, что местные таксисты, работающие в аэропорту, выдавливают оттуда остальных перевозчиков и объясняют: это их территория, а недавнее избиение было показательной акцией. Подробности — в материале НГС.







Кемеровчанина Дмитрия Анисимова в конце 2018 года в районе стоянки аэропорта Толмачёво избили битой, сломали руку, ограбили и разбили машину. Об этом рассказал НГС сам водитель, Анисимов утверждает: он пострадал от рук местных таксистов, которым не понравилось, что он решил подвезти клиентов с помощью сервиса BlaBlaCar (для клиента это дешевле, чем услуги таксистов).







«По первому делу — по краже — документы для передачи в суд уже подготовлены. Скоро должен суд состоятся. Там у обоих [нападавших] оформлена явка с повинной, что они вернули мне цепочку и деньги. Самое интересное начнётся позже, когда дело коснётся самого избиения. По их показаниям, чуть ли не я начал нападать на них, а второй защищал [своего приятеля] и перестарался с битой», — рассказал пострадавший Дмитрий Анисимов.







Дмитрий Анисимов привёз из Кемерово в Толмачёво людей и хотел забрать клиентов в обратную дорогу, но его избили битой





Жестокое избиение Анисимова заставило перевозчиков в открытую заявить, что в Толмачёво такое происходит постоянно. Местные таксисты регулярно запугивают приезжих перевозчиков, чтобы те перестали сюда ездить и сбивать им цены. Владелец компании-перевозчика «Вегалайнер» Михаил Ляхов работает в перевозках с 90-х годов.





«Острый конфликт начался где-то полгода назад. <…> Мне в Толмачёво люди (местные таксисты. — Прим. ред.) сказали так: давай набьём "стрелку". <…> Они начали предлагать встретиться: мол, на каком основании мы ездим в аэропорт? Что это аэропорт их, но никак не других людей. <…> Но на "стрелку" они так и не приехали», — сообщил Ляхов.







По словам владельца «Вегалайнера», работающие в Толмачёво таксисты или запугивают приезжих водителей, или договариваются с ними о «партнёрстве».





Сотрудничество заключается в том, что с пассажира за проезд берут максимальную цену, а специальный человек-«бегунок» подводит пассажира к таксисту-«партнёру», который получает меньшую часть взятой суммы. Например, до Новокузнецка, как объяснил Михаил Ляхов, «бегунок» с клиента может взять 2500 рублей, а передать клиента таксисту всего за 700 рублей, оставив разницу себе. А все конфликты между местными таксистами и приезжими возникают из-за того, что приезжие готовы брать тех же пассажиров за 1500 рублей, тем самым уводя клиентов от местных, которые теряют доход.







В аэропорту официально работает один перевозчик — бело-зелёное «Такси Толмачёво»





В соцсети «ВКонтакте» под фотографией избитого Дмитрия Анисимова один из перевозчиков написал: «Мой оператор Елена на днях с ними (с нападавшими на Анисимова. — Прим. ред.) выясняла отношения. <…> Они хвастались ей, что эта была показательная акция, чтобы другие водители из BlaBlaCar не ставили поездки с аэропорта». Елена подтвердила НГС, что действительно писала такой комментарий, и заявила, что угрозы поступали и ей лично.







«Был ещё случай с водителем [BlaBlaCar]. Он поехал за пассажирами в аэропорт. А этими пассажирами оказались люди, которые его забронировали специально, чтобы запугать. <…> На территории аэропорта к нему подъехали на какой-то тёмно-зелёной "пятёрке" и стали въезжать в машину, царапая её. И сказали: "Передай своему оператору, если она ещё раз поставит поездку с аэропорта Толмачёво, будет только хуже"», — рассказала корреспонденту НГС диспетчер Елена.







Женщина добавила, что угрозы ей как диспетчеру поступают регулярно. Иногда угрожающие предлагают приехать к ним в офис для переговоров и называют адрес: улица Станционная, 60.





По этому адресу расположен офис единственного официального перевозчика аэропорта «Такси Толмачёво».







В аэропорту Толмачёво подтвердили, что они работают только с одним перевозчиком, который называется «Такси Толмачёво», но к самому порту отношения не имеет. Через каждые 11 месяцев, уточнили в Толмачёво, проводится конкурс на официального перевозчика. Последние 2 года торги выигрывала федеральная трансферная компания WillWay, которая работает в Новосибирске под маркой «Такси Толмачёво». Сам аэропорт повлиять на ситуацию с конфликтами между перевозчиками не может, заверили корреспондента НГС представители аэропорта.







В компании «Такси Толмачёво» заявили, что всё происходит с точностью до наоборот.







«Это нашей компании всяческие приходят и угрожают. Там бесконечное количество нелегальных перевозчиков: то есть все перевозчики BlaBlaCar, все вот эти какие-то иногородние такси. Я как понял, это всё какая-то уголовная среда, которая не может между собой поделить своих клиентов.





Они без конца друг друга бьют, режут. И на нас нападают. И нашим диспетчерам, и таксистам угрожают», — заверил корреспондента НГС директор компании «Такси Толмачёво» Денис Бибко.







В российском отделении компании BlaBlaCar НГС рассказали, что ничего не знают о проблемах своих водителей на территории аэропорта.







«BlaBlaCar — это сервис поиска попутчиков, в котором водители лишь делят расходы на топливо с пассажирами, но не получают финансовой прибыли. В связи с этим теоретически у пользователей BlaBlaCar не должно быть конфликтов с таксистами, потому что попутчики не являются их целевой аудиторией. Однако если конфликты случаются, то они в обязательном порядке должны решаться в рамках правового поля РФ. Пока мы не получали обращений по поводу ситуации в Толмачёво ни от полиции, ни от пользователей», — сообщили в BlaBlaCar.







Конфликты между перевозчиками в аэропорту Толмачёво возникают регулярно. В 2014 году после одной из подобных стычек водителя увезли в больницу с ножевым ранением.