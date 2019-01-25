Зачем козе баян: бесполезные опции в машине, которые только повышают цену





С каждым годом автопроизводители массово внедряют все новые и новые опции для автомобилей, которые ранее использовались только на дорогих авто, а теперь доступны и на бюджетных. В числе этих опций есть действительно важные, повышающие безопасность функции, а есть и такие, без которых в общем-то ни комфорт, ни ездовые качества не пострадают. А ведь каждая дополнительная опция добавляет к стоимости машины от 20 до 100 тысяч рублей. Что же действительно необходимо в автомобиле, а без чего можно обойтись — в обзоре НГС.АВТО.









Кожаные сиденья. Улучшают внешний вид интерьера, выглядят более солидно. Не впитывают пыль, их удобней чистить. Но на морозе на таких сиденьях в начале езды холодно. А летом жарко, спина и другие части тела могут потеть.













Система стабилизации (курсовая устойчивость, трекшен-контроль). Выравнивает курс автомобиля при заносе задней оси, улучшает стабильность и управляемость авто, повышает безопасность. Работает по принципу измерения угловых скоростей каждого колеса и «прикусывания» тормозов на нужном колесе. На машинах, где система стабилизации полностью не отключается, невозможно быстро зайти в поворот, получить полное удовольствие от активного вождения.













Улучшенная отделка, атмосферная подсветка. Улучшает внешний вид интерьера, делает его уютней, привлекательней, дороже. Для многих автомобилей можно заказать деревянные или металлические элементы отделки, многоцветную подсветку, кожаные вставки.













Сенсорная мультимедийная система. Выглядит красиво и современно, облегчает управление некоторыми функциями. Если система поддерживает навигацию, это безусловный плюс, правда тогда, когда эта навигация действительно нужна. Впрочем, основные функции сенсорной мультимедиа, по сути, дублируются кнопками на руле — управление радио, смартфоном. Сенсорный экран может отвлекать во время движения.













Круиз-контроль. Позволяет задать автомобилю необходимую скорость, которую он будет поддерживать автоматически, без манипулирования педалью газа. Нужен в основном на трассе, в городе редко используется.













Виртуальная педаль багажника. Позволяет отпирать багажник взмахом ноги под задним бампером, где установлен датчик. Функция удобна, когда надо погрузить сумки, а все руки заняты.













Раздельный климат-контроль. Позволяет выставлять температуру обдува отдельно для водителя и пассажиров. Сохраняет мир и спокойствие, когда одному жарко, а другому холодно.













Светодиодные фары. Лучше, ярче освещают дорогу, напрямую влияют на безопасность и комфорт при вождении.













Электропривод сидений. Позволяет более точно настроить положение кресла. Удобен в использовании, не надо нагибаться, вручную тянуть сиденье, крутить ручки.













Бесключевой доступ. Позволяет отпирать дверь простым нажатием на кнопку/сенсор на ручке, не надо доставать брелок из кармана. Несет повышенную угрозу в случае попытки угона — преступники могут использовать так называемую «удочку».













Электрообогрев лобового стекла. С таким обогревом лобовое стекло зимой быстро оттаивает, становится прозрачным, что влияет на безопасность движения. В то же время многим водителям не нравится, что на просвет видны нити обогрева, что искажает изображение.















Электропривод багажной двери. Позволяет открывать/закрывать багажник одним нажатием кнопки, в том числе и из салона. Всегда открывается полностью. Не надо тянуть за ручку, хлопать багажной дверью. На многих машинах электропривод работает очень медленно.

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Система стабилизации

Улучшенная отделка, атмосферная подсветка

Сенсорная мультимедийная система

Круиз-контроль

Виртуальная педаль багажника

Раздельный климат-контроль

Светодиодные фары

Электропривод сидений

Бесключевой доступ

Электрообогрев лобового стекла

Электропривод багажной двери К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

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