«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины

Джип Lexus встал на тропинке и ударил другую машину, а Land Cruiser ККК въехал в Центральный рынок

В новом, 108-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: парковка с аварийными последствиями, новые жалобы на инкассаторов и автомобили, перегораживающие тротуары.











Открывает выпуск парковка Lexus с последствиями в виде материального ущерба. «Снимки сделаны на пешеходной дорожке между домами по улице Дуси Ковальчук, 266/1 и 266/2. Водительница "Лексуса", видимо, хотела получше припарковаться, но получилось только так: поперёк прохода, да ещё и ударила заброшенную машину. Она именно хотела припарковаться, а не проехать, потому что дорожка дальше перегорожена, и сквозной проезд через неё невозможен. Возможно, хозяин брошенной машины не знает, что с ней произошло», — бьет тревогу читатель Николай.













«"Гигант" на Бердском шоссе. Будний день, парковка практически полностью свободна, но водитель на "Лексусе" решил встать максимально близко к входу: одновременно и на проезде, и на пешеходном переходе», — сообщает Никита.















«Товарищ оккупировал тротуар около дома по адресу Линейная, 35. А до того, как люди и мамочки с колясками будут обходить, ему дела нет. Главное, он нашел место», — рассказывают жители.















«Перегородил весь проход по тротуару», — пишет Александр.















Вольготно расположился на парковке «Ауры».













«Около перинатального центра на Лежена очень "внимательный" мужчина решил, что дворник именно для него почистил сход с тротуара у пешеходного перехода. Видимо, его женщина должна выйти в хорошем месте, а остальные беременные так пролезут, по снегу», — возмущена читательница Елена.















«Улица Кавалерийская. Пешеходы обходят либо по сугробу, либо по проезжей части», — информирует Евгений.















«Расчистили себе газон под парковку. Занимают половину тротуара, а весной здесь будет грязевое болото», — переживает Анастасия.















Очередная жалоба на инкассаторов. «Прям у выхода из метро. И вообще, они там каждый день съезжают с тротуара по пешеходному переходу, хотя имеют возможность заехать со двора, через ворота у "Ростелекома"», — негодует читатель Александр.















Можно встать против шерсти и занять два места.













«Приехала домой и не смогла припарковаться. Потому что эта машина стоит так, что невозможно сделать маневр. Я ему позвонила — он сказал, что будет только через 30 минут. Так он ещё и загородил проход в подъезд на четверть», — жалуется наша читательница.















«Пересечение Крылова и Каменской, около Центрального рынка, "Тойота Лэнд Крузер". Сколько лет здесь работаю рядом, такой кошмар вопиющий вижу впервые», — возмущена Ульяна.





В предыдущем выпуске проекта мы рассказывали о стоянке Lexus на тротуаре.