фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины

Джип Lexus встал на тропинке и ударил другую машину, а Land Cruiser ККК въехал в Центральный рынок

В новом, 108-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: парковка с аварийными последствиями, новые жалобы на инкассаторов и автомобили, перегораживающие тротуары. 


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


Открывает выпуск парковка Lexus с последствиями в виде материального ущерба. «Снимки сделаны на пешеходной дорожке между домами по улице Дуси Ковальчук, 266/1 и 266/2. Водительница "Лексуса", видимо, хотела получше припарковаться, но получилось только так: поперёк прохода, да ещё и ударила заброшенную машину. Она именно хотела припарковаться, а не проехать, потому что дорожка дальше перегорожена, и сквозной проезд через неё невозможен. Возможно, хозяин брошенной машины не знает, что с ней произошло», — бьет тревогу читатель Николай.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


«"Гигант" на Бердском шоссе. Будний день, парковка практически полностью свободна, но водитель на "Лексусе" решил встать максимально близко к входу: одновременно и на проезде, и на пешеходном переходе», — сообщает Никита.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


«Товарищ оккупировал тротуар около дома по адресу Линейная, 35. А до того, как люди и мамочки с колясками будут обходить, ему дела нет. Главное, он нашел место», — рассказывают жители. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


«Перегородил весь проход по тротуару», — пишет Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


Вольготно расположился на парковке «Ауры». 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


«Около перинатального центра на Лежена очень "внимательный" мужчина решил, что дворник именно для него почистил сход с тротуара у пешеходного перехода. Видимо, его женщина должна выйти в хорошем месте, а остальные беременные так пролезут, по снегу», — возмущена читательница Елена.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


«Улица Кавалерийская. Пешеходы обходят либо по сугробу, либо по проезжей части», — информирует Евгений.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


«Расчистили себе газон под парковку. Занимают половину тротуара, а весной здесь будет грязевое болото», — переживает Анастасия.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


Очередная жалоба на инкассаторов. «Прям у выхода из метро. И вообще, они там каждый день съезжают с тротуара по пешеходному переходу, хотя имеют возможность заехать со двора, через ворота у "Ростелекома"», — негодует читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


Можно встать против шерсти и занять два места. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


«Приехала домой и не смогла припарковаться. Потому что эта машина стоит так, что невозможно сделать маневр. Я ему позвонила — он сказал, что будет только через 30 минут. Так он ещё и загородил проход в подъезд на четверть», — жалуется наша читательница.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus RX — паркуюсь и бью чужие машины


«Пересечение Крылова и Каменской, около Центрального рынка, "Тойота Лэнд Крузер". Сколько лет здесь работаю рядом, такой кошмар вопиющий вижу впервые», — возмущена Ульяна.


В предыдущем выпуске проекта мы рассказывали о стоянке Lexus на тротуаре

Прочтений: 1088

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено