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Прощайте, Владимир Андреевич: умер известный дедушка с баяном из метро

Еще несколько дней назад он играл в переходе

Владимиру Веретенникову было 73 года
Владимиру Веретенникову было 73 года


Известный новосибирцам «дедушка с баяном» умер 24 января. Ещё несколько дней назад он выступал на концерте в «Сибирском Молле», здоровался с прохожими и улыбался спешащим пассажирам метро. В прошлом году он поднялся на сцену оперного театра вместе с мэром Анатолием Локтем и вручил премию НГС лучшему торговому центру. А осенью продавцам киосков метро надоели его песни и он стал играть на улице. О печальном известии и жизни Владимира Андреевича — в материале НГС. 


О смерти Владимира Веретенникова корреспондентам НГС сообщили знакомые Владимира Веретенникова. Родственники баяниста подтвердили информацию.


«Да, это случилось вчера. Острая сердечная недостаточность, — рассказала НГС его дочь Людмила. — К сожалению, такое случилось». Сейчас, по её словам, семья готовится к похоронам. 


«Он у нас выступал в «Сибирском Молле» 4 января. И буквально недавно играл в переходе, не жаловался ни на что, — вспоминает директор маркетингового агентства «Команда-А» Анна Динельт. — Неделю назад видела в переходе, мы с ним здоровались». Она рассказала, что Владимир Веретенников собирался поработать ещё в феврале, а потом собирался поехать на море — к дочери в Геленджик.


Владимир Андреевич Веретенников — известный новосибирцам «дедушка с баяном». Несколько лет назад он начал играть в переходе станции метро «Площадь Ленина». Практически каждый пассажир метро легко вспомнит не только его мелодии из песен военных лет, но и светлые глаза и улыбку, а также готовность поздороваться и поддержать беседу.


Таким запомнился Веретенников вечно спешащим пассажирам новосибирского метро


В 2017 году он сделал перерыв - почти полгода не выступал в метро, потому что уезжал на лечение. «Мне инвалидная комиссия выделила путёвку. 18 дней я буду в санатории, а потом останусь у детей до ноября (они живут в Геленджике)», — сообщил он тогда корреспонденту НГС и рассказал о том, что чувствует значительные улучшения в самочувствии после отдыха на Чёрном море. 


О своём возрасте он всегда говорил шуточными шарадами: «Вашему покорному слуге исполнилось 2 раза по 35 плюс еще один год (а день рождения у меня 8 мая, почти в День Победы)», — шутил он с корреспондентами НГС.


Следующий ответ на вопрос о возрасте он придумал летом. «Кстати, месяц назад мне исполнилось 17 передом назад (т. е. 71. — НГС.). Возраст такой, что нужно давать организму зарядку, чтобы приехать в Новосибирск, играть русскую классику, чтобы люди улыбались, слушали, возвращались ещё не раз», — поделился музыкант. 


Народный баянист играл и зимой и летом - в последнее время его часто видели у Универсама на Ленина 


В перерывах между выступлениях он представлялся слушателям: «баянист-профессионал Веретенников Владимир Андреевич: 5 лет музыкальной школы, 4 года музучилища, 5 лет консерватории и более 50 лет практики». 


Осенью прошлого года ему запретили играть в метро из-за того, что его музыка помешала продавцам из соседних киосков. Правда, в метро сказали, что он просто не соблюдал подписанный договор. Сам Владимир Андреевич никому не жаловался, а корреспонденту НГС сказал, что у него нет ни к кому никаких претензий, и пока ещё тёплая погода, ему вполне неплохо играть и на улице, возле «Универсама».


Владимир Веретенников на Народной премии НГС
Владимир Веретенников на Народной премии НГС


В мае прошлого года Владимир Веретенников принял участие в «Народной премии НГС». Вместе с мэром он поднялся на сцену оперного театра и вручил премию в номинации «Лучший торговый центр». 


В мае Веретенников выступил на сцене оперного во время церемонии вручения Народной премии НГС


На следующий день Анатолий Локоть спустился в метро, где играл баянист, чтобы послушать песню «Родимая наша земля». 


На следующий день после вручения Народной премии НГС, мэр Анатолий Локоть спустился в метро и послушал песню в исполнении народного баяниста


Владимиру Веретенникову было 73 года. Сейчас семья готовится к похоронам, которые, по словам его дочери, скорее всего пройдут завтра. 


На выступлении в «Сибирском Молле» 4 января
На выступлении в «Сибирском Молле» 4 января


Редакция НГС выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Веретенникова.

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