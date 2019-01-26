Главное за неделю: взрыв банка, умильные младенцы и похищение огромного пса

Коротко о важном — НГС выбрал новости, которые вы могли пропустить (но лучше этого не делать)

Смерть Владимира Андреевича, взрыв в Первомайке и кража собак — чем запомнилась уходящая неделя в Новосибирске





Грабители взорвали банкоматы в офисе «Открытия» в Первомайке, но не унесли ни копейки, агрессивный мужчина напал на врача горбольницы № 1 , потому что долго ждал жену, и смерть самого известного в Новосибирске баяниста Владимира Веретенникова — НГС выбрал 10 главных событий и самых обсуждаемых историй Новосибирска с 21 по 25 января.





Самой обсуждаемой новостью этой недели стал внезапный визит полиции к Марине Стекловой и Дмитрию Козлову, у которых в прошлом году родилась четверня. Жительница Сахалина заподозрила, что пара не может иметь детей, и предположила, что одного из младенцев вовсе украли у неё — она обратилась в полицию.





Жительница Сахалина решила, что у Марины слишком подтянутая фигура после рождения четверни, и заподозрила семью в обмане





«А подозрения возникли, потому что мой муж седой (так прямо в заявлении написано) и у таких старых мужчин не может быть детей. И вторым аргументом она меня добила. Я слишком худая для рождения четверни, а у женщины, написавшей заявление, фигура после родов не такая», — рассказала в соцсетях мама четверняшек Марина. После проверки полиция отказалась возбуждать уголовное дело — семью признали благополучной.







В начале недели на улице Первомайской прогремел взрыв — неудачливые грабители взорвали банкоматы в офисе банка «Открытие», но не смогли достать деньги и ушли ни с чем.





Взрыв прогремел около 5 утра 22 января





Взрыв произошёл в холле, где стоят банкоматы, — там было разрушено всё, в самом офисе помяло решётку на входе в операционный зал, выбило стекла, частично разрушен потолок, но никто из людей не пострадал.







Печальное известие пришло в пятницу. Накануне, 24 января, умер «дедушка с баяном» Владимир Андреевич Веретенников. Больше шести лет назад врачи диагностировали у Владимира Андреевича заболевание локтевого сустава, и, чтобы тренировать руку, профессиональный музыкант решил играть в переходе станции метро «Площадь Ленина». Вскоре о Владимире Андреевиче узнал весь Новосибирск — вместе с мэром Анатолием Локтем он вручал премию НГС, его приглашали выступать в торговых центрах.











Пёс раздора: зоозащитники и новосибирская пенсионерка не поделили рыжего пса по кличке Жорик. Собака убежала на прогулке от Валентины Горюшиной, и пожилая женщина не смогла догнать шустрого Жору. Через несколько часов пса подобрала зоозащитница Анна Стародуб. Всего за пару дней Анна пристроила Жорика в новую семью, но внезапно нашлись прежние хозяева. Анна Стародуб отказалась возвращать Жору пенсионерке, потому что, по её мнению, за собакой та следила плохо. Валентина Горюшина признаётся, что после потери Жоры плакала несколько дней, но не теряет надежды вернуть любимца.





Маленького Жору подобрала внучка Валентины Горюшиной





На этой неделе ещё одна собака оказалась в центре скандала. Огромного тибетского мастифа украли со двора частного дома — владельцы утверждают, что за собаку требуют выкуп минимум 100 тысяч рублей. Как рассказала хозяйка , похититель увёз пса в Мошковский район, сам вышел на заводчицу тибетских мастифов, чтоб выяснить цену на породистую собаку, а когда узнал, что титулованный пёс может стоить больше 100 тысяч рублей, начал вымогать деньги.





Хозяйка опасается, что похитители выкинули собаку в лес или убили





Хозяйка и заводчица написали заявление в полицию. Где сейчас пёс, жив ли он, никто не знает.





Новосибирские следователи начали проверку в городской больнице № 34 , где в ноябре 2018 года умерла пациентка с подозрением на аппендицит. Как рассказала адвокат потерпевшей стороны Юлия Стибикина, врачи отправили женщину на лапароскопию, чтобы уточнить диагноз. По словам адвоката, медики повредили брюшную аорту, из-за чего началось кровотечение. Погибшей было всего 38 лет, без мамы остались двое детей.





НГС на этой неделе завершил цикл фотоисторий районов Новосибирска — в последнем выпуске мы рассказали, как менялся Центральный район.





НГС показал, как за 100 лет изменился центр Новосибирска





Ночью 24 января в травмпункт горбольницы № 1 пришла пациентка с раненой рукой, сибирячку сопровождал мужчина — вероятно, её гражданский муж. Он был крайне недоволен, что врачи слишком долго лечат его спутницу, и начал ругаться на медперсонал, а потом ввалился в кабинет и стал душить и бить врача. Он так сильно ударил врача спиной о стену, что даже проломил стену в больнице. Нападение попало в объектив камеры наблюдения.









Архитектор-самоучка Иван Мазуренко построил дом-шар для своей мамы. Необычное дизайнерское решение экономит на коммуналке: зимой они тратят около 2500 рублей, а летом — раза в три меньше. Корреспонденты НГС побывали в гостях у Ивана и его мамы и узнали, как жить без единого угла.





Округлый дом напоминает НЛО





Неделя выдалась непростой, и НГС предлагает вновь посмотреть трогательные кадры с первых фотосессий новорожденных новосибирцев — родителей переполняют эмоции, много любви и немного слёз.



