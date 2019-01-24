расследование

Мышеловка для бедных: сибирячка потеряла деньги, купив фантастически дешёвый «Рено Логан»

Фирма из Новосибирска пообещала авто вдвое дешевле, чем в автосалоне: стиль её работы смутил юристов

Фирма, которая продаёт новые машины по цене в 2 раза ниже рыночной, находится в административном здании на улице Богдана Хмельницкого 
Фирма, которая продаёт новые машины по цене в 2 раза ниже рыночной, находится в административном здании на улице Богдана Хмельницкого 


Жительница Барнаула Марина Писаренко отдала предпринимателям из Новосибирска 350 тысяч рублей за новый Renault Logan. Деньги, по словам женщины, её обязали привезти наличным, а покупку — оплатить вперёд. Сибирячку не смутило даже то, что машина стоила почти в два раза меньше, чем в официальном автосалоне. Когда обещанный срок доставки автомобиля прошёл, а машину так и не привезли, женщина решила расторгнуть договор и вернуть предоплату, но у нее ничего не получилось. Корреспондент НГС выяснил у покупательницы детали сделки и разыскал продавцов, которые торгуют новыми автомобилями по фантастически низким ценам.


Жительница города Барнаул Марина Писаренко в 2018 году узнала от своих знакомых о новосибирской компании «Фаэтон Плюс», которая торгует новыми или почти новыми автомобилями в максимальной или предмаксимальной комплектации в два раза дешевле, чем в официальных автосалонах. Знакомые даже показали купленные автомобили, которые потом, с их слов, успешно перепродали. Сибирячка решила купить новый Renault Logan за 350 тысяч рублей и 29 сентября 2018 года приехала в Новосибирск.


«По договору покупатель должен был оплатить автомобиль 100% предоплатой. Причём деньги принимали только в наличной форме. 


Надо было приезжать в новосибирский офис и оплачивать в кассу. Мне выдали кассовый чек и заключили с нами договор. <…> Договор подписывала девушка, она являлась исполнительным директором этой организации. Документов она никаких, конечно, не предъявляла, но я поверила ей на слово, так как мы заключали договор через знакомых. <…> Которым два автомобиля как будто бы уже пришли», — рассказала корреспонденту НГС Марина Писаренко.


Писаренко вспомнила, что в день заключения договора она была не единственным покупателем: ожидали заключения сделок и другие люди. Низкие цены на машины продавцы объясняли тем, что это имущество обанкротившихся и арестованных автосалонов.


По договору с «Фаэтон Плюс» автомобиль должны были отдать покупателю в течение 15–45 рабочих дней. В случае расторжения договора по инициативе покупателя компания обещала вернуть деньги в полном объёме.


«То есть если я отдала 350 [тысяч рублей], то мне на руки будет отдано 350 тысяч сразу. Я подумала: "Всё прекрасно, хорошо". Мы распрощались и уехали оттуда. Пока мы ожидали автомобиль, нам говорили, что <…> автомобиль вот-вот должен подойти и показывали, что автомобили приходят в другие офисы. Офисы у них были открыты в Хабаровске, Самаре, Тюмени… <…> Вся информация выкладывалась в общей группе в WhatsApp», — вспоминает Марина Писаренко.


Компания «Фаэтон Плюс» скрывалась за дверью с «золотой» табличкой
Компания «Фаэтон Плюс» скрывалась за дверью с «золотой» табличкой


Через обещанные 45 рабочих дней автомобиль в Барнаул так и не приехал. Покупательница Renault Logan пришла разбираться в барнаульский офис, который за это время открыла фирма в её родном городе. Не получив ответов на свои вопросы, Марина написала заявление о расторжении договора. 


Однако обещанные деньги ей не отдали: пришлось ехать в новосибирский офис, где после скандала ей вернули 50 тысяч рублей, а остальное пообещали отдать позже.


«Нас ещё беспокоит, что у них в декабре и январе начались какие-то дикие акции. <…> В начале декабря они объявляли, что все вновь заказавшие машины получат их до Нового года. Буквально недавно они запустили новую акцию: закажи машину сейчас, и она придёт в течение двух недель. <…> А ещё у них постоянно меняются руководители офиса, который открылся [в Новосибирске] только в августе прошлого года. <…> Всё это выкладывалось в общем чате, из которого нас, после того как мы начали скандалить, удалили», — рассказала Писаренко.


По словам женщин, во время последнего посещения новосибирского офиса им разрекламировали новое направление компании «Фаэтон Плюс»: продажа квартир за половину рыночной цены по аналогичной схеме. Сейчас Марина Писаренко снова готовится ехать в Новосибирск — подавать претензию в компанию и заявление в суд.


В базе данных «Контур.Фокус» учредителями компании «Фаэтон Плюс» числятся Левченко Юрий Викторович и Кувшинов Александр Геннадьевич. Последний является также директором фирмы. Юридический адрес компании — торгово-офисный центр Golden Field на улице Бориса Богаткова, 210/1, офис № 607. Однако в этом кабинете с прошлой осени находится другой арендатор, который уточнил, что к ним уже приходили с вопросами про «Фаэтон Плюс».


Как пояснили в администрации ТОЦ Golden Field, компания «Фаэтон Плюс» занимала офис № 607 всего три месяца: с 1 августа по 31 октября 2018 года.


«Чем только они не занимались. <…> Такой [руководитель] в светлых штанах был. Помним, помним… Поставки рыбы вагонами, грузоперевозки, продажа машин. Я ещё удивлялась: и рыбу, и машины продают — как так?» — вспомнили бывшего арендатора в администрации торгово-офисного центра.


Сотрудница «Фаэтон Плюс» представилась «региональным менеджером Мариной» и потребовала от корреспондентов НГС покинуть офис
Сотрудница «Фаэтон Плюс» представилась «региональным менеджером Мариной» и потребовала от корреспондентов НГС покинуть офис


Компания «Фаэтон Плюс» нашлась по другому адресу: в двухэтажном административном здании на улице Богдана Хмельницкого, 5/1. Но догадаться, что фирма работает здесь, сложно: нет даже таблички возле домофона у закрытой двери. Офис «Фаэтон Плюс» расположился на втором этаже за дверью с красивой «золотой» табличкой с изображением земного шара. Внутри — небольшое помещение с минимальным набором мебели, как будто хозяева или только вчера заехали в офис и ещё не успели всё расставить, или наоборот — собирались уезжать. Выяснив, что корреспонденты НГС ищут директора, работник офиса сходил за коллегой, которая жестко дала понять: комментировать случай с жительницей Барнаула никто не будет. 


«А мы не хотим давать комментарий. Адвокат придёт, и мы с ним решим эти вопросы, хорошо? <…> Директор тоже давать никаких [комментариев] не будет. Его нет. <… > Выйдите отсюда!» — выставила журналистов НГС собеседница, представившаяся «региональным менеджером Мариной».


Дать какой-либо телефон, по которому корреспонденты НГС могли бы уточнить о появлении в офисе директора или обещанного юриста, в компании также отказались.


Покупательница автомобиля собирается идти в суд
Покупательница автомобиля собирается идти в суд


Опрошенные НГС автоюристы заявили, что все, о чем рассказала не получившая свое авто жительница Барнаула, должно как минимум насторожить покупателя машины.


«Любого из этих факторов — наличная оплата, предоплата, слишком низкая цена — уже достаточно для того, чтобы очень насторожиться.


Даже при выкупе банкротного имущества на такие понятные вещи, как автомобиль, в цене не будет большого дисконта. Тем более для конечного покупателя. <…> Такие машины [продавцу] даже выгоднее сдать любому дилеру в trade-in. Если цена очень низкая — значит, тут, скорее всего, обман», — заметил управляющий партнёр компании «Седов. Лигал» Максим Седов.


При покупке автомобиля в фирме, заметил Седов, необходимо также проверить, как давно работает на рынке продавец: новая компания должна вызывать меньше доверия. Необходимо ещё понять, на кого оформляется договор продажи: он должен быть на компанию, а не на физическое лицо. Помимо всего прочего, при покупке подержанного автомобиля надо проверить, не находится ли машина в реестре залогов у нотариусов, нет ли ее в базе угнанных, и, наконец, необходимо сделать экспертизу всех агрегатов.


Обманы при продаже авто случаются в Новосибирске часто: в начале января НГС рассказал о 36-летнем мошеннике, который продал своему знакомому за 150 тысяч рублей взятый в аренду автомобиль

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