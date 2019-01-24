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«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»

Тратим 1,4 миллиона: RAV4 мощней и проходимей, а «Крета» на коже и на 5-летней гарантии

«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — старый добрый Toyota RAV4, хотя не такой уж он и старый — 2013 года выпуска, да и поколение актуальное, четвертое. Надежный ликвидный автомобиль, который любят в Сибири. Противостоит ему новый кроссовер из салона Hyundai Creta, который новосибирцы любят не меньше. Этот автомобиль лидирует по продажам в сегменте новых кроссоверов, увидеть сейчас «Крету» на улицах города — дело 5 минут. Что выбрать за одни и те же деньги — далее в обзоре НГС.АВТО.



«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


Наш бюджет 1,4 миллиона, а точнее 1 450 000 рублей. За эти деньги мы получим новенькую максимальную Hyundai Creta с 2-литровым мотором мощностью 150 л.с., полным приводом и автоматом.



«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


Мы используем два дополнительных пакета Advanced и Style общей стоимостью 125 000 рублей. И в нашем автомобиле есть практически всё, что может предложить современная автоиндустрия в классе компактных доступных кроссоверов: литые диски на 17, светодиодные ходовые огни, задние светодиодные фонари, фары проекционного типа с подсветкой поворотов, рейлинги, хромированные наружные дверные ручки, датчик света, электроусилитель руля.



«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


Безопасность обеспечивают система курсовой устойчивости, контроль давления в шинах, фронтальные и боковые подушки, шторки, система помощи при спуске и подъеме в гору. 



«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


Салон из искусственной кожи — сиденья и вставки на дверях. Круиз-контроль, климат-контроль, кожаный руль с обогревом и кнопками управления, подогрев передних и задних сидений, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, задний парктроник, камера заднего вида с динамической разметкой. Автомобиль имеет систему бесключевого доступа и кнопку запуска двигателя. Установлена мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. 



«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


Наша Creta — настоящая рабочая лошадка для города. Она, конечно, не сильно большая (4270 мм длины, багажник 402 литра), но с перевозкой семьи с двумя детьми и поклажей вполне справится. Клиренс 19 сантиметров, полный привод на основе муфты, подключающей заднюю ось, — автомобилю не страшны городские сугробы и дачные дороги. 



«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


Разгоняется кроссовер до сотни за 11,3 секунды, в городе расходует 10,6 литра бензина на 100 километров пути, вполне экономично. Довершает список преимуществ 5-летняя гарантия Hyundai и относительно недорогое сервисное обслуживание. 



«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


RAV4 за эти деньги мы получим 2013 года выпуска. Это будет актуальное четвертое поколение, но дорестайл. 2,5-литровый мотор мощностью 180 л.с., полный привод, классический автомат, комплектация «Престиж Люкс».



«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


RAV4 крупнее «Креты»: его длина 4570 мм, объем багажника 577 литров, в салоне просторней. Клиренс тоже больше — 19,7 сантиметра. Автомобиль разгоняется до сотни за 9,4 секунды, расходует в городе 11,4 литра топлива. 



«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


Литые диски, ксеноновые фары с омывателями, светодиодные ходовые огни, датчик света/дождя, рейлинги, электропривод багажной двери, парктроник. Система стабилизации, 7 подушек безопасности: фронтальные, боковые, шторки, коленная. Есть дополнительные электронные помощники: контроль мертвых зон, удержание в полосе движения. 



«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


Кожаный салон, кожаный мультируль, электропривод передних сидений, подогрев сидений, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, раздельный климат-, круиз-контроль. Мультимедийная система поддерживает навигацию, акустика — 6 динамиков. Зеркало заднего вида самозатемняющееся. 



«Старьё бьёт новьё»: 6-летний богатый RAV4 против новенькой «Хёндай Крета»


RAV4 имеет аналогичную систему полного привода с муфтой, подключающей заднюю ось при пробуксовке передней. Но есть и функция блокировки центра, позволяющая равномерно распределить тягу на осях. А значит, RAV4, в случае чего, проедет дальше, чем «Крета».
 

Итак, за 1,4 миллиона мы можем остановить свой выбор на гарантийной Hyundai Creta с хорошим функционалом и наслаждаться новым автомобилем. Либо получить «японца» классом выше и с более богатым оснащением, но с пробегом под 100 тысяч километров. Серьезных проблем с RAV4 в ближайшие несколько лет быть не должно, да и его содержание не высосет из вас последние деньги. Что выбрать на этот раз — решают читатели НГС.


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  • Новая Hyundai Creta
  • 6-летний Toyota RAV4
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Ранее мы выбирали между доступной отечественной Lada Granta и Hyundai Solaris с пробегом.

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