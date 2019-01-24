Видео: муж пациентки напал на врача в травмпункте
После нападения он спокойно ушёл из больницы
Ночью 24 января в травматологический пункт горбольницы
Произошедшее этой ночью в городской больнице
Как рассказала НГС ответственный администратор городской клинической больницы
«Женщина обратилась с резаными травмами правой верхней конечности. Момент травмы она скрывает, говоря о том, что самостоятельно порезалась. Но как на самом деле было — мы не можем утверждать», — объяснила Мария Турганова.
Пока врач-травматолог оказывал помощь пациентке, её муж ждал в коридоре. Но спустя несколько минут он устал ждать супругу и стал ругаться на медиков.
«Он хотел, чтобы раньше освободили из операционной перевязочной, где мы сейчас находимся, его супругу, сожительницу. На замечание он не среагировал, и тут же была агрессия с его стороны, и, собственно, далее было нападение»,
— добавила ответственный администратор.
Муж пациентки набросился на травматолога — не только бил его кулаками, но и душил. Он так сильно ударил врача о стену, что стена помещения из гипсокартона проломилась. На помощь коллеге бросились другие медики и охрана, которая также нажала тревожную кнопку. В итоге нападение было недолгим — всего несколько минут. После этого нападавший спокойно ушёл, не дождавшись свою жену.
По данным врачей, агрессивному спутнику пациентки на вид около 30–35 лет, и, по версии медиков, в момент нападения он был, скорее всего, пьян.
«Удерживать её (пациентку. — Прим. ред.) мы не имели права, потому что оказана была неотложная помощь. Все методы обследования ей выполнили, и далее она покинула приёмный покой», — отметила Мария Турганова.
Молодой врач, получивший ушибы и ссадины, попросил корреспондента НГС не указывать его имя и фамилию, но рассказал свою версию произошедшего.
«Я дежурил, услышал шум в коридоре, бранную речь, угрозы медицинскому персоналу, долбёж в соседнюю дверь. <…> Вышел посмотреть, что происходит. Сидит человек молодой. Сделал ему замечание, а он проявил такой агрессивный настрой — набросился, и вот результат»,
— описал травматолог.
Сейчас он проходит судмедэкспертизу, которая оценит ущерб здоровью, и после этого намерен снова выйти на работу — отпуск из-за инцидента он не брал.
Как пояснили в горбольнице, нападавший ушёл из больницы ещё до того, как приехала полиция, а пациентка не выдала адрес и контакты мужа. Но момент конфликта зафиксировала камера видеонаблюдения больницы — её уже передали в полицию.
«[Был] конфликт врача с неизвестным гражданином, который хотел пройти на территорию больницы в ночное время. В настоящий момент по нему (по заявлению. — Прим. ред.) проводится проверка, оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность гражданина — свидетели происшествия опрошены; следственная группа на месте работала», — подтвердили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Недавно в новосибирской городской больнице
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Мария Морсина
Коллаж 2gis.ru, камеры наблюдения горбольницы № 1 (1), фото автора (2), предоставлено горбольницей № 1 (3)
Видео горбольницы № 1