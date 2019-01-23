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Самые надежные авто: на ремонт «Камри» новосибирцы тратят 9 тысяч в год, а на «Мерседес» — 22 тысячи

«Тойота» продолжает «рулить», но в рейтинге надежных авто есть и неожиданные участники

Toyota Camry
Toyota Camry


Аукционная компания CarPrice представила новый аналитический отчет о техническом состоянии и надежности автомобилей с пробегом за 2018 год. Специалисты оценили состояние 128 692 машин, проданных за год, и выставили каждому авто аукционные оценки. Традиционно в лидерах по надежности оказались Toyota и Lexus, но есть и неожиданные модели в этом списке. Подробнее в обзоре НГС.АВТО.


В тройку лидеров по надежности (техническое состояние по 5-балльной шкале) вошли одни «японцы»: Lexus (4,92 балла), Toyota (4,91 балла), Acura (суббренд Honda, 4,90 балла). А вот дальше распределение марок по местам может вызвать некоторое удивление. В топ-10 оказались и Smart (Mercedes-Benz), и Land Rover, и Porsche. В списке самых надежных моделей тоже есть неожиданные участники: Land Rover Discovery Sport, BMW 4er, Audi A7.


Впрочем, по мнению экспертов, успех отдельных моделей не может переломить общую тенденцию: «японцы», а особенно Toyota, по-прежнему наиболее надежны и выигрывают у остальных автомобилей. «Если по нашему опыту смотреть, конечно, европейские марки, немецкие особенно, безусловно, ломаются чаще, и не потому, что у них ломается механическая часть. 


Их основная проблема — электроника, они очень напичканы электроникой. У японцев попроще в этом плане.


Основная масса "японцев", которая есть у нас, они довольно простые и у них по сути только проблемы с механикой. А механика сильно зависит от того, как эксплуатируется машина», — говорит руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьёв.


Впрочем, самыми ненадежными оказались не «немцы», а «корейцы», «китайцы» и «французы». Лидирует в антирейтинге Daewoo Matiz, рядом с ним расположились Lifan Solano, Peugeot Partner, Citroen DS4. 


«Конечно, "японцы" пока все-таки надежней. Хотя их догоняют "корейцы", по простоте ремонта, простоте машины. При этом если брать "корейца" возрастом свыше 10 лет, машина разваливается вся, в отличие от "японцев", которые могут и 20–30 лет ездить», — отмечает эксперт. 


Лидеры рейтинга надежности
Лидеры рейтинга надежности


Косвенным показателем надежности, по мнению Данила Соловьёва, можно считать денежные средства, которые автовладелец тратит в год на обслуживание своего автомобиля. В эту сумму входят и замена масла, и все ремонты, и стоимость деталей. Конечно, эта сумма зависит от класса авто, но тем не менее.


«Если говорить про минимальные суммы денег, которые человек оставляет у нас на обслуживание машины, то в лидерах Toyota Corolla, Toyota Camry и Ford Focus. Это 9 тысяч в год, это всё, что они потратили на обслуживание. Возраст машин 3–6 лет», — рассказывает специалист. 


А вот, например, владелец Mercedes-Benz GL-класс тратит за год на обслуживание 22 200 рублей. Обладатель Infiniti QX тратит 22 400 рублей. Для сравнения: на обслуживание таких же больших внедорожников от компании Toyota потребуется меньше средств: на Lexus LX — 17 967 рублей, на Land Cruiser — 15 673 рублей.

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