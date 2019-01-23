Бедный Жорик: зоозащитница забрала у пенсионерки любимого пса

Рыжий пёс Жора потерялся в Первомайском сквере 16 января. Его увидела зоозащитница Анна Стародуб и отдала на передержку. Несмотря на то что через несколько дней нашлась хозяйка собаки, девушка решила, что Жора должен жить в другом доме. Своё решение она объяснила тем, что собака гуляла сама по себе, не была кастрирована и объявление о пропаже разместили не сразу. Владельцы собаки обратились в полицию — чтобы вернуть пса, им придется доказывать, что он их собственность. Подробности конфликта — в материале НГС.





Жора пропал 16 января, хозяйка его искала по всему Центральному району





21 января новосибирцы организовали в соцсетях флешмоб под тэгом #вернитеЖорикадомой. Его смысл в том, чтобы заставить зоозащитницу Анну Стародуб вернуть пса Жору его хозяйке. Собаку Стародуб нашла в Первомайском сквере. Сначала она пристроила его на передержку, а потом решила навсегда отдать новым хозяевам, несмотря на то что прежние владельцы уже искали своего пса.







Хозяйка рыжей дворняги по кличке Жора 63-летняя Валентина Горюшина рассказала, что пёс потерялся случайно и она несколько дней искала его по всему Центральному району. Как обычно, они вышли погулять во дворе дома № 8 на улице Державина. А когда решили зайти домой, она ослабила поводок, и Жора убежал. Догнать его она не смогла.







«Уже сил никаких нет, я на таблетках сижу. За 4 дня я обошла весь Центральный район. На третий день мне сказали, что он побежал к трамвайным путям. Я туда, в Центральный парк, у охраны спросила, телефон отправила. Потом на Центральный рынок, до цирка, до вокзала, — рассказала она про свои поиски. — Ходила, плакала. Он, когда убежит, я крикну: "Жора", — он тут же рядом».







Жору подобрали зимой — по словам хозяев, его выбросили на улицу после рождения





Валентина Васильевна рассказала, что месячного Жору подобрала её внучка, которой она не смогла отказать и оставила собаку себе. Когда псу было полтора месяца, Валентина Васильевна сводила его в к ветеринарам, дала таблетки, которые прописали. «Понимаете, я сейчас живу одна, и для меня это мой ребенок, — плачет она. — У меня старый телефон, я не пользуюсь интернетом. Соседи потом выложили объявление. В этот же день Анна Стародуб выложила, что ищет хозяйку. Мы позвонили, на меня ушат грязи вылили — я такая-сякая, не слежу за собакой. Да, может быть, я где-то что-то пропустила, мой недочёт. Но это же не значит, что мою собаку можно кому-то чужому отдать. Он там сейчас, понимаете, страдает сам, я его знаю. Они даже не знают, что он любит есть».







Её дочь Василиса Даль объяснила, что не подключилась к поискам сразу, потому что была в другом городе. Когда выяснилось, что Жора нашёлся, они позвонили Анне Стародуб. В ответ зоозащитница попросила позвонить на следующий день, так как было уже поздно. «Потом позвонила, раскритиковала маму, сказала, что собака не кастрирована, не чипирована и вообще на самовыгуле. Мама за сердце, давление поднялось. Потом Анна заблокировала меня, маму, — рассказала Василиса Даль. — Пытались ее вразумить, сказать, что собака наша. Ни доказательств, ни документов Анна не потребовала, просто заблокировала нас, и всё. Дальше с ней пытались связаться знакомые, в ответ она просто выставила ролик, в котором типа всё объясняет».







Жоре 3,5 месяца, фото с Василисой для корпоративного журнала





В видеоролике на своей странице директор благотворительного фонда «Варежка» и сети котокафе Murchim Анна Стародуб действительно рассказывает про ситуацию с Жорой, которого она нашла в Первомайском сквере. Собаку отдали на передержку молодой паре. Жора так им понравился, что они захотели оставить его себе.





В итоге зоозащитница решила, что пёс будет жить в новом доме, потому что прежние хозяева должны были лучше заботиться о своём питомце.





Комментарий Анны Стародуб о ситуации с Жорой





На днях Василиса Даль получила от Анны лишь фото Жоры из нового дома. «Это животное, которое скучает. Жоре ещё полутора лет нет, он очень активный, живой, не сидит на месте. А, судя по фото, собака просто грустная, — отметила она. — Мы докажем, что это наша собака, просто это вопрос времени. Единственное, чего я боюсь, — что за это время его кастрируют».







Жора в новой квартире





Корреспонденту НГС Анна Стародуб озвучила своё видение истории. По её словам, есть несколько причин, по которым не стоит возвращать Жору прежним хозяевам. Прежде всего то, что они сразу же не подали объявление в интернете. Второй момент —





собаку, по ее словам, не вакцинировали, не обрабатывали от паразитов, и «когти у собаки как у орла».







«Может, ей не поставили чип, но у нее даже не то что адресника, номера телефона на ошейнике не было. И возвращать ее людям, которые не хотят ей заниматься и просто принципиально сейчас требуют обратно, не задумываясь о том, что будет лучше для животного? По той простой причине, что пожилая женщина гулять с собакой не может. Поэтому она выпускает его, он у нее бегает. Но это все до первой ситуации, машины или собаки, которая может кинуться», — объяснила свою позицию Анна Стародуб.







Сейчас, подтвердила она, Жора живёт у молодой пары. «Мы действительно понимаем, что люди, которые могут себе позволить заботиться, содержать животное, это лучше вариант, чем бабушка, которая просто даже не может гулять с собакой, — подытожила зоозащитница. — Что касается права собственности: для того, чтобы вернуть имущество, нужно доказать, что это имущество принадлежит тебе. Если люди хотят решать эти вопросы, добиваться, пусть они решают это все в правовом поле».







Этим и начали заниматься хозяйки Жоры. 23 января Валентина Горюшина подала заявление в полицию (копия талона-уведомления в распоряжении редакции). К заявлению они прикрепили копии справок из ветеринарной клиники, куда водили Жору на осмотр.





Тем не менее заявления в полицию будет мало, объяснил руководитель юридической компании EquityLaw Эльдар Ламазов. Чтобы вернуть собаку, придётся идти в суд. «То, что нет адресной метки, ошейника с указанием адреса собственника, привит не привит, кастрирован не кастрирован, — это никак не влияет на право собственности, — объяснил юрист. — Полиция здесь особо ничего не сделает, поскольку, скорее всего, будет обычная отписка о том, что нет признаков состава преступления. И собственникам, если они таковыми себя считают, нужно обращаться в суд с требованием об истребовании собаки из незаконного владения».





Поведение хозяев собаки, по словам Ламазова, формально можно назвать нарушением. Но, если собака никого не покусала, хозяев могут лишь оштрафовать за выгул в неположенном месте — и то, если кто-то обратится с таким заявлением. А вот если хозяйка собаки дойдёт до суда и докажет своё право собственности, суд может взыскать с зоозащитницы и новых хозяев собаки судебные расходы, в том числе оплату пошлины, расходы на юристов и даже моральный ущерб.





Два года назад пёс по кличке Дик путешествовал по городу в поиске своих хозяев. Правда, в итоге они от него отказались, и он нашёл новых.