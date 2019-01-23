Игорь Гавриленко: «Каждый чиновник тянет одеяло на себя»

Член комиссии по общественным пространствам о том, почему в Новосибирске не появляется новых скверов

Следят за порядком в городских парках и скверах совершенно разные и даже не связанные друг с другом структуры, говорит Игорь Гавриленко





Новосибирску не хватает зелёных зон — об этом постоянно говорят горожане, об этом напоминают властям, но ситуация кардинально не изменяется. Казалось бы, уже и застройщики готовы вкладываться в благоустройство территорий не только в своих дворах, но постоянно что-то мешает. Член комиссии по общественным пространствам Общественного экспертного совета по вопросам градостроительства Игорь Гавриленко объяснил, почему создать новый сквер или парк так сложно.





Конкурс «125 идей для Новосибирска» был проведён с большой помпой. Среди идей-победителей оказались и скверы, но выяснилось, что их, даже при участии инвесторов и застройщиков, власти не очень-то ждут.







Сейчас застройщики пытаются создать и облагородить как минимум три зелёные зоны в Новосибирске: «Ельцовский парк», Тимирязевский сквер и сквер в микрорайоне «Стрижи». Но как будет происходить процедура передачи властям, а главное, кому именно?





Представители мэрии сразу начали друг на друга переталкивать. «А как вы назовёте? Cквер? А, ну сквер — это к департаменту по благоустройству». А тот говорит, что территория под сквер не подходит.







С одной стороны, каждый тянет одеяло на себя — там, где больше работы, там и больше финансирования. С другой стороны, никто не хочет ответственности. Помимо скверов и парков есть городские леса, которыми ведает Горзеленхоз. А помимо них есть и областные леса.







Часть парка «У моря Обского» входит в городской лес, а дальше — областная территория. Доходит до того, что, оказывается, сюда должны приплывать аж из Ордынки на теплоходах, чтобы оштрафовать людей, которые в лесу паркуются. Но никто, конечно, из Ордынки не поплывёт.







И в итоге застройщики приостановили реализации проектов: все в недоумении, что делать дальше. Зачем им вкладывать деньги, формировать облагороженное пространство, высаживать деревья, ставить скамейки, если потом отдавать некому, всё зарастёт травой, а вандалы всё сломают.







Более того, выяснилось, что даже если застройщики всё сделают сами, то обслуживать новые парки и скверы будет не на что: почти весь бюджет уходит на содержание Михайловской набережной.





Это было озвучено искренне и с горечью. Так что как ты новую зелёную зону ни назови, городу она не нужна.







Должна быть верхняя точка, под которой будут два департамента, а не так, что каждый на себя тянет одеяло. Уже давно обсуждается вариант, по которому развивать все зелёные зоны должен департамент культуры и молодёжной политики. Анна Терешкова, как его руководитель, в судьбе парков участвует очень активно, но для её департамента это уже будет многовато. Потому что тогда получается, что ей нужно и кладбища забирать — они ведь тоже благоустроенные зелёные зоны.

