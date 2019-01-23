Игорь Гавриленко: «Каждый чиновник тянет одеяло на себя»
Член комиссии по общественным пространствам о том, почему в Новосибирске не появляется новых скверов
Новосибирску не хватает зелёных зон — об этом постоянно говорят горожане, об этом напоминают властям, но ситуация кардинально не изменяется. Казалось бы, уже и застройщики готовы вкладываться в благоустройство территорий не только в своих дворах, но постоянно что-то мешает. Член комиссии по общественным пространствам Общественного экспертного совета по вопросам градостроительства Игорь Гавриленко объяснил, почему создать новый сквер или парк так сложно.
Конкурс «125 идей для Новосибирска» был проведён с большой помпой. Среди идей-победителей оказались и скверы, но выяснилось, что их, даже при участии инвесторов и застройщиков, власти не очень-то ждут.
Сейчас застройщики пытаются создать и облагородить как минимум три зелёные зоны в Новосибирске: «Ельцовский парк», Тимирязевский сквер и сквер в микрорайоне «Стрижи». Но как будет происходить процедура передачи властям, а главное, кому именно?
Представители мэрии сразу начали друг на друга переталкивать. «А как вы назовёте? Cквер? А, ну сквер — это к департаменту по благоустройству». А тот говорит, что территория под сквер не подходит.
С одной стороны, каждый тянет одеяло на себя — там, где больше работы, там и больше финансирования. С другой стороны, никто не хочет ответственности. Помимо скверов и парков есть городские леса, которыми ведает Горзеленхоз. А помимо них есть и областные леса.
Часть парка «У моря Обского» входит в городской лес, а дальше — областная территория. Доходит до того, что, оказывается, сюда должны приплывать аж из Ордынки на теплоходах, чтобы оштрафовать людей, которые в лесу паркуются. Но никто, конечно, из Ордынки не поплывёт.
И в итоге застройщики приостановили реализации проектов: все в недоумении, что делать дальше. Зачем им вкладывать деньги, формировать облагороженное пространство, высаживать деревья, ставить скамейки, если потом отдавать некому, всё зарастёт травой, а вандалы всё сломают.
Более того, выяснилось, что даже если застройщики всё сделают сами, то обслуживать новые парки и скверы будет не на что: почти весь бюджет уходит на содержание Михайловской набережной.
Это было озвучено искренне и с горечью. Так что как ты новую зелёную зону ни назови, городу она не нужна.
Должна быть верхняя точка, под которой будут два департамента, а не так, что каждый на себя тянет одеяло. Уже давно обсуждается вариант, по которому развивать все зелёные зоны должен департамент культуры и молодёжной политики. Анна Терешкова, как его руководитель, в судьбе парков участвует очень активно, но для её департамента это уже будет многовато. Потому что тогда получается, что ей нужно и кладбища забирать — они ведь тоже благоустроенные зелёные зоны.
Игорь Гавриленко, член комиссии по общественным пространствам Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска по вопросам градостроительства, исполнительный директор НГОО «Белая Сирень»
Фото Густаво Зырянова, коллаж Юлии Шипициной
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