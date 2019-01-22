Ограбление года: взрывай и делай ноги

22 января рано утром были взорваны два банкомата в здании банка «Открытие» на улице Первомайская, 160





Сегодня рано утром произошёл взрыв в банке «Открытие» по адресу улица Первомайская, 160. Как сообщили в областной полиции, преступники взорвали банкоматы, но деньги из них достать так и не смогли. Корреспондент НГС первым из СМИ прибыл на место происшествия, опросил местных жителей и раздобыл эксклюзивное видео с предполагаемыми преступниками, сделанное камерой наружного наблюдения.







Сегодня около 5 утра преступники взорвали банкоматы в отделении банка «Открытие» на улице Первомайская, 160. На здании ещё висит вывеска «Бинбанк», так как процесс объединения его с «Открытием», происходящий по распоряжению Центробанка, продлится до апреля 2019 года.







Как уточнили корреспонденту НГС в ГУ МВД по НСО, сообщение о задымлении и разбитом окне в банке «Открытие» в дежурную часть поступило в 04:55 утра.







Работники банка, разбирающие завалы, не хотели пускать на место происшествия журналистов и ничего не комментировали





«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На указанном адресе сотрудники полиции обнаружили повреждённое помещение, а также внешне повреждённые банкоматы. Банкоматы были не вскрыты, денежные средства не похищены», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







В полиции утверждают, что преступники взорвали два банкомата, но деньги достать так и не смогли





В полиции добавили, что в инциденте никто не пострадал. Сейчас проводятся разыскные мероприятия и экспертизы, полицейские устанавливают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). По предварительной версии, озвученной в полиции, преступники взрывали банкоматы баллонами с газом.







С улицы особых разрушений заметно не было: некоторые жители даже пытались зайти в банк и останавливались только на самом входе





Корреспонденты НГС прибыли на место происшествия первым из СМИ. Полиция уже всё осмотрела и уехала, на месте работали только сотрудники банка: выносили из разрушенных помещений мусор.







Корреспонденты НГС снимали разрушения, а банковские сотрудники зачем-то снимали корреспондентов





«Мы никаких комментариев не даём. <…> Я не буду представляться. Разрешение на съёмку мы никому не давали. Уберите свой диктофон, я не разрешаю вам по закону себя записывать. Я — физическое лицо. Я не при исполнении», — нервно сообщила корреспонденту НГС вышедшая из сумрака операционного зала женщина, которую до этого охранник представил как директора отделения.







После замечания корреспондента НГС, что обыкновенное физическое лицо тем более не может ничего запрещать журналисту, исполняющему свои обязанности, женщина решила, что она снова банковский работник, и стала зачем-то требовать от корреспондента паспорт.







В офисном зале выбиты стекла, частично разрушен потолок





Судя по разрушениям, взрыв произошел возле входа в банк в небольшом холле, где стоят два банкомата. На этом пятачке разворочено всё от пола до потолка. Сами банкоматы покорежены, но открыли их уже после взрыва — деньги злоумышленники достать не смогли, заверили в полиции. Взрыв оказался настолько мощным, что повреждены были также помещения слева и справа от холла с банкоматами. Справа — в офисной части — были выбиты стекла, разрушена часть подвесного потолка, однако горел свет. Слева — в операционном зале — отсутствовал свет и была сильно вмята внутрь решетка, перекрывавшая на ночь вход.







Решётку, которая на ночь закрывала вход в операционный зал, выгнуло взрывом





Один из работников банка, пожелавший остаться неназванным, позднее сообщил в редакцию НГС, что в районе банкоматов он заметил следы крови, как будто при взрыве кто-то поранился. В полиции, комментируя ранее происшествие, уточняли, что пострадавших на месте взрыва не было.







Банкоматы в этом банке, как заметили местные жители, пытаются вскрыть не первый раз





Немного пострадал и магазин, который находится в этом же здании через стенку от банка. Пришедшие утром на работу сотрудники магазина обнаружили, что один из залов был полностью засыпан пылью и песком. Уборка в помещениях магазина шла почти 3 часа.







В магазине, расположенном через стенку от банка, продавцы несколько часов убирали пыль и песок, засыпавшие зал во время взрыва





От взрыва проснулись и жители этого трёхэтажного дома. В основном тут живут пенсионеры. Правда, некоторые не сразу поняли, что случилось







«Я напугана, трясусь. Не могу отойти ещё. <…> У сына спальня выходит во двор, он слышал хлопок. А я услышала какой-то шум. И подумала, что это на железной дороге [которая тут рядом проходит]», — рассказала корреспондентам жительница дома Валентина Лебедева.







В доме, где взорвали банк, живут в основном пенсионеры, многие из которых услышали взрыв





«Это случилось в 4 часа 38 минут. Я не спала и сразу же посмотрела на часы. <…> Меня на кровати аж подбросило», — вспоминает пенсионерка Нина Андреевна Жаркова, проживающая на третьем этаже в квартире, расположенной на стороне входа в банк.







Третья жительница дома вспомнила, что ограбление этого банка случается здесь уже не первый раз. Со слов женщины, здесь также грабят по ночам и магазин.







«Однажды у этого банка стащили банкомат. Вот этот самый терминал, его прямо целиком уволокли. В другой раз мешок какой-то подбросили, так полиция всех выгоняла из дома, что-то там в банке проверяли. <…> А ещё у нас внизу все магазины были обворованы. И не один раз. У нас сейчас арендаторы, наверное, восьмые по счёту. Так предыдущих обворовали при мёртвой тишине. Только звон разбитого стекла я услышала, и всё. Даже сначала не поняла, что случилось. А наутро узнала, что ночью целиком из магазина уволокли кассу. <…> Всё это происходило в последние два-три года», — рассказала корреспондентам НГС пенсионерка, представившаяся Ольгой Сергеевной.







Возможно преступники скрылись именно через внутренний двор дома, где расположен банк





Одна из жительниц дома предположила, что преступники могут быстро скрыться и спрятать украденное недалеко от их дома, где расположился целый массив железных гаражей, полуразрушенных деревянных сарайчиков и погребов. Время от времени, заметила женщина, в районной администрации поднимали вопрос о необходимости сноса этих построек, но в итоге всё остаётся на своих местах.







По мнению одной из жительниц дома, в местных гаражах и сараях можно легко скрыться преступникам и спрятать украденное





Во время общения с жильцами дома корреспондентам НГС удалось достать видео с частной камеры наблюдения, которая выходит во двор дома. На нём подозрительные машины и люди, попавшие в объектив камеры в ночь преступления. На видео в 04:31 во внутреннем дворе дома паркуется какая-то машина. В 04:42 автомобиль проезжает по двору и поворачивает в сторону выезда на проезжую часть. Наконец, в 04:58 и в 05:21 мимо дома проходят два человека, один из них — с фонариком. Напомним, по утверждению одной из не спавших этой ночью пенсионерок, взрыв в банке случился в 04:38.











Корреспондент НГС разыскал бывшего сотрудника одной компании, которая обслуживает банкоматы по всему Новосибирску. По словам специалиста, попросившего не называть его имя, 90% банкоматов в городе защищены от взломов недостаточно: где-то не хватает специальной краски, которая при вскрытии аппарата пачкает деньги, а где-то на самих банкоматах не установлено видеонаблюдение.







«Банки в первую очередь экономят на видеонаблюдении. <…> Банкоматы, которые стояли [в этом банке], были оба без видеонаблюдения. <…> Там стояла камера, которая снимала общий план зала», — заметил специалист, который работал ранее и с банкоматами в помещении взорванного банка.







По мнению собеседника, преступники были недостаточно профессиональны. Считается, заметил этот источник, что на вскрытие банкомата с подрывом газа уходит 40 секунд.





После взрыва НГС вспомнил самые громкие преступления с ограблением банков в Новосибирске за последние 5 лет — некоторые точь-в-точь копируют события этой ночи.