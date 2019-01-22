Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)

Минивэн Citroen SpaceTourer является аналогом соплатформенного Peugeot Traveller, который мы тестировали ранее. Тот автомобиль был в богатой комплектации, а наш сегодняшний участник представлен в базовой версии «всего» за 2 249 900 рублей. Посмотрим, как ездит Citroen, какой комфорт предоставляет и кому вообще может понадобиться такое авто. Подробности в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.











Ездить на Citroen SpaceTourer (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») по тесному Новосибирску поначалу может показаться трудным, особенно парковаться. Длина ведь почти 5 метров.













Зато отличный обзор и высокая посадка, видишь транспортный поток далеко перед собой.















«Ситроеновский» сплющенный нос и большие фары делают автомобиль похожим на упитанного головастика.















Белый цвет, черные окна и различимые границы дверей подчеркивают длину минивэна.















А сзади SpaceTourer — типичный грузовой квадратный «брусок». Лишь бы был повместимее.















Передняя панель высокая, пухлая. Пластик жесткий повсюду, впрочем, выглядит он прилично.















Кожаный руль с черными блоками кнопок. Освежает его только логотип Citroen и одна вставка под металл.















Сиденья тканевые, в меру приятные и плотные. Посадка проблем не доставляет, с боковой поддержкой тоже всё неплохо.















Как все-таки удобен подлокотник, прикрученный к спинке сиденья. Был бы он еще чуть подлиннее.















Мультимедийная система, если можно так её назвать, представлена маленьким монохромным экранчиком и набором черных кнопок.















Можно послушать радио, подключить телефон, покопаться в немногочисленных настройках. Звук, кстати, неплох.















Стильные многоугольные шкалы приборной панели. Но та же проблема, что и у Peugeot, — разноразмерные цифры на спидометре.















Мечтаете о Range Rover? У «Ситроена» есть кое-что от него — шайба селектора АКП. Вполне стильная и удобная.















Сзади 2 ряда кресел и 6 мест. Подлокотников здесь уже нет, но можно регулировать наклон спинки. В целом просторно.















Сдвижные двери без электропривода. Всё ручками, ручками.















Нет электропривода и у багажной двери, а она ведь тяжелая. Раскладываем оба ряда сидений и получаем 3968 литров объема. Настоящий грузовик.















150-сильного дизеля хватает для уверенного разгона, ускорений, перестроений. Жужжит и вибрирует он, конечно, сильно, а что поделать — дизель.















Автомат хорош своими быстрыми переключениями, отсутствием толчков, правильным выбором пониженной или повышенной передачи.















Шумоизоляция — она как бы есть, но звуковой фон — на грани некомфортных ощущений. Большие кузов и днище собирают на себя все возможные шумы.















Жидкий руль и размазанный «ноль» приводят к тому, что на шоссе автомобиль плохо чувствуешь, а иногда и подруливаешь. Перестраиваться приходится «на ощупь».















Слабое реактивное действие — баранку надо самому раскручивать назад после поворота.















Неровности SpaceTourer проходит комфортно, практически проплывает. Но острые ямы все равно отзываются ударами.















На удивление, у такой габаритной и высокой машины вполне спокойные крены.













