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Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)

Тест-драйв: недорогой 5-метровый минивэн везёт кучу вещей и расходует 7 литров в городе

Минивэн Citroen SpaceTourer является аналогом соплатформенного Peugeot Traveller, который мы тестировали ранее. Тот автомобиль был в богатой комплектации, а наш сегодняшний участник представлен в базовой версии «всего» за 2 249 900 рублей. Посмотрим, как ездит Citroen, какой комфорт предоставляет и кому вообще может понадобиться такое авто. Подробности в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 


Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Ездить на Citroen SpaceTourer (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») по тесному Новосибирску поначалу может показаться трудным, особенно парковаться. Длина ведь почти 5 метров.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Зато отличный обзор и высокая посадка, видишь транспортный поток далеко перед собой.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


«Ситроеновский» сплющенный нос и большие фары делают автомобиль похожим на упитанного головастика.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Белый цвет, черные окна и различимые границы дверей подчеркивают длину минивэна. 



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


А сзади SpaceTourer — типичный грузовой квадратный «брусок». Лишь бы был повместимее.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Передняя панель высокая, пухлая. Пластик жесткий повсюду, впрочем, выглядит он прилично.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Кожаный руль с черными блоками кнопок. Освежает его только логотип Citroen и одна вставка под металл.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Сиденья тканевые, в меру приятные и плотные. Посадка проблем не доставляет, с боковой поддержкой тоже всё неплохо.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Как все-таки удобен подлокотник, прикрученный к спинке сиденья. Был бы он еще чуть подлиннее.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Мультимедийная система, если можно так её назвать, представлена маленьким монохромным экранчиком и набором черных кнопок.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Можно послушать радио, подключить телефон, покопаться в немногочисленных настройках. Звук, кстати, неплох.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Стильные многоугольные шкалы приборной панели. Но та же проблема, что и у Peugeot, — разноразмерные цифры на спидометре.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Мечтаете о Range Rover? У «Ситроена» есть кое-что от него — шайба селектора АКП. Вполне стильная и удобная.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Сзади 2 ряда кресел и 6 мест. Подлокотников здесь уже нет, но можно регулировать наклон спинки. В целом просторно.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Сдвижные двери без электропривода. Всё ручками, ручками.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Нет электропривода и у багажной двери, а она ведь тяжелая. Раскладываем оба ряда сидений и получаем 3968 литров объема. Настоящий грузовик.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


150-сильного дизеля хватает для уверенного разгона, ускорений, перестроений. Жужжит и вибрирует он, конечно, сильно, а что поделать — дизель.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Автомат хорош своими быстрыми переключениями, отсутствием толчков, правильным выбором пониженной или повышенной передачи.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Шумоизоляция — она как бы есть, но звуковой фон — на грани некомфортных ощущений. Большие кузов и днище собирают на себя все возможные шумы.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Жидкий руль и размазанный «ноль» приводят к тому, что на шоссе автомобиль плохо чувствуешь, а иногда и подруливаешь. Перестраиваться приходится «на ощупь».



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Слабое реактивное действие — баранку надо самому раскручивать назад после поворота.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Неровности SpaceTourer проходит комфортно, практически проплывает. Но острые ямы все равно отзываются ударами.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


На удивление, у такой габаритной и высокой машины вполне спокойные крены.



Уедем всей оравой: минивэн на 8 человек всего за 2 миллиона (инфографика)


Базовые 2 249 900 рублей за минивэн с автоматом могут легко превратиться в 2,5 миллиона рублей — если добавить кожаный салон, навигацию, ксенон, литье, удержание в полосе, активный круиз и ещё кое-что по мелочи.

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