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«Очень скучаю по снегу и борщам»

Молодой музыкант сделал карьеру в Европе — он сравнил жизнь в Сибири, Австрии и Германии

Сергей Михайленко (справа): как ударник он должен уметь играть на разных инструментах
Сергей Михайленко (справа): как ударник он должен уметь играть на разных инструментах


Ещё одна история проекта НГС «Сибирь, до свидания!» — про Сергея Михайленко, который уехал из Новосибирска в 2012 году. Сначала в Австрию, и учился там на музыканта в течение пяти лет — в Зальцбурге. После обучения он устроился работать в оркестр в немецком городе Гёттингене, где находится большую часть времени. Второй город проживания Сергея — это Берлин, там живёт и работает его девушка. Но очень много времени он гастролирует по разным городам и странам. Журналист НГС узнала у него, в какую страну проще получить визу, чем отличаются быт и менталитет Германии и Австрии, в какой сфере жизни у немцев проблемы с пунктуальностью и что ему не нравится в европейской жизни.


Учась в новосибирской школе, я много ездил на конкурсы в Европу. Одним из членов жюри был профессор, к которому я очень хотел попасть. И так получилось, что в 2011 году он давал мастер-класс в Германии, на котором я оказался, и предложил мне попробовать поступить к нему в Зальцбург, в Австрию. Я поступил и учился пять лет.


Сейчас я живу и работаю в Германии, в маленьком городе Гёттингене (Нижняя Саксония, в часе езды от Ганновера и в двух — от Берлина) и в Берлине. Это немного сложная тема для меня, потому что последние годы я живу больше в чемодане, можно сказать. Параллельно с этим я занимаюсь своими проектами — ансамблевая музыка для ударных инструментов, и гастролирую по разным городам и странам.


Природа Зальцбурга 
Природа Зальцбурга 


Маленький город большой культуры


Во время обучения жильё не предоставляли, пришлось искать самому, причём в большой спешке. Потому что для австрийской студенческой визы в то время нужно было предоставлять информацию о месте, где ты живёшь. В последний момент я чудом получил место в студенческом общежитии — по большому счастью, удалось снять жильё.


Зальцбург — хороший маленький город, но в плане культуры и искусства это важная точка на музыкальной карте мира. 


Там проходит один из самых больших фестивалей — Зальцбургский фестиваль, на котором в течение двух месяцев выступают лучшие оркестры и театры мира. Каждый день проходят гениальные концерты. Весной проходит фестиваль в день Святой Троицы. Всегда насыщенная концертная жизнь.


Особенность нашей профессии, по крайней мере в Европе, в том, что в конце учёбы обычно есть практика. Мы откликаемся на вакансии в оркестры со всего мира и ездим на прослушивания, куда нас пригласят. Если повезёт, то выигрываем прослушивание и остаёмся там. У меня получилось так, что я своё прослушивание выиграл в Германии, недалеко.


Сергей в Венском Концертхаусе
Сергей в Венском Концертхаусе


Гёттинген — это город-университет. Местные жители — в основном молодёжь, поэтому в городе много интересных заведений и мероприятий. При этом есть всё, что отличает маленькие города: свежий воздух, парки, небольшие расстояния.


Наш оркестр международный, в нём работает один местный житель из нашего города. Один из 80 коллег. Я там только работаю, а остальное время провожу в Берлине, где живёт моя девушка. В Берлине привлекает огромное количество профессиональных возможностей — много хороших оркестров. Город интересен тем, что в нём много разных культур, и тем, как они между собой сочетаются.


В Берлине вообще немецкой речи не слышишь, особенно в районе, в котором мы живём. Как раз прям немцы-немцы встречаются в Гёттингене, а в Берлине немцев встретить достаточно сложно. Берлин — это нечто особенное. Берлин — это не Германия.


Я немного учил немецкий в Новосибирске. Когда переехал в Австрию, услышал там очень сильный диалект — абсолютно другой язык, поэтому было очень сложно. Даже сейчас — я два года живу в Германии, и, когда приезжаю в Австрию с концертами, очень сложно перестроиться.


Фото с одного из концертов
Фото с одного из концертов


Запасливые немцы


Если говорить о разнице в жизни и менталитете, то в Германии — полная экономия на отоплении. Всё для сохранения окружающей среды в первозданном виде. Люди стараются меньше ездить на автомобилях, больше пользоваться велосипедами. Если люди идут в магазин, то покупают большие объёмы. Например, воду никогда не покупают отдельно, всегда на год запас. 


Если ты зайдёшь к немцу, у него в подвале есть большой запас воды и еды.


Австрийцы больше напоминают итальянцев: они наслаждаются жизнью, радуются. Эстеты — любят попить изысканное вино или изысканный кофе. Качество жизни в плане кухни и проведения свободного времени в Австрии немного повыше. Люди более гибкие в плане общения, не такие прямые — иногда это плюс, иногда это минус. Не всегда можешь понять, что означал тот или иной комментарий, но, с другой стороны, это добавляет шарм в общение.


Австрийцы в целом более консервативные. Наверное, это связано с тем, что в Австрии больше маленьких городов, поэтому традиции строже сохраняются, чем в Германии. В музыке то же самое: если говорить о Вене, то венская школа — это нечто обособленное. Другие ударные инструменты, другая программа, другое звучание.


«Очень скучаю по снегу и борщам»


Если говорить о легализации, то, насколько я знаю, в Австрии всё сложнее. Нужно проработать чуть ли не 10 лет, только после этого можно подать документы на рассмотрение для получения гражданства. В Германии более лояльны.


А учебную визу в Австрии получить проще: тебе необязательно предоставлять информацию о закрытом банковском счёте, как в Германии. В Германии, как мне рассказывают, нужно обязательно предоставить закрытый счёт и у тебя обязательно должен быть лимит — сколько ты можешь в месяц снимать. В Австрии этого нет — всё на твоей совести, сам можешь распределять, сколько тратишь в месяц.


Сигареты дороже в Германии, транспорт примерно одинаково стоит: такси и поезда в обеих странах дорогие. Среди продуктов есть те, которые стоят дороже или дешевле, но в целом примерно одинаково. Поэтому если ты зарабатываешь в Германии, а тратишь в Австрии, или наоборот, то не чувствуешь сильно, что ты где-то за границей. Правда, ассортимент другой и качество. В Германии (за исключением Берлина) мне не хватает качества продуктов.


Сады Зальцбурга
Сады Зальцбурга


Страна опаздывающих поездов


Мне не нравится немецкое молоко, по крайне мере в том регионе, где я живу. Кофе не нравится: всё-таки чувствуется, что дальше от Италии. Чем дальше от Италии, тем менее вкусный кофе. Хотя выпечка мне больше нравится в Германии. Австрийские вина знаменитые хорошие, в Германии популярнее пиво.


В Зальцбурге много озёр и гор, поэтому местная рыба хорошая. Много чего производят. Во время учёбы мы по традиции в конце года шли классом из семи человек в местное заведение. Мне всегда нравились жареная свинина и салат из квашенной капусты. А так я не очень люблю немецкую кухню — очень жирная, к тому же последние два месяца я не ем мяса. В Берлине можно пробовать хорошую индийскую, японскую, тайскую, вьетнамскую кухни.


Мне не нравится, как работают немецкие железные дороги. Мне очень часто нужно ездить на концерты, а я всё не успеваю сделать права, поэтому вынужден много ездить на поездах и летать на самолётах. Поезда очень сильно подводят, постоянно опаздывают, притом что они стоят очень дорого — в среднем столько же, сколько полететь на самолёте, а на самолётах летать по Германии не всегда удобно. Казалось бы, что в Германии должна быть полная пунктуальность, но с поездами это не работает. С общественным транспортом всё нормально.


Озёра в Зальцбурге
Озёра в Зальцбурге


Второе, что не нравится, связано с работой. Я прошёл испытательный срок, поэтому нахожусь уже по другую сторону системы. Люди со всего мира знают, что в Германии хорошие оркестры, получают хорошие деньги, поэтому присылают заявки. 


Получить приглашение, чтобы принять участие в конкурсе, если ты не учился в Германии и не работаешь уже где-то в известном оркестре, очень тяжело.


В Америке демократичнее — всем дают шанс. Понятно, что слушать тысячу человек в неделю — это тяжело, но всё-таки таких мест в Германии не так много — 150 оркестров на всю страну. Вы выбираете коллегу на всю жизнь, почему не даёте шанс людям со всего мира?! Это мне не нравится.


Во всех этих поездках из-за репетиций у меня не всегда получается что-то посмотреть, только вокруг отеля и концертного зала. Посмотрел и поехал в следующий город. Иногда хочется больше времени провести, может, даже поселиться ненадолго. Но долго жить на одном месте — это не моё.


Я думал, что получу работу, и всё, но хочется путешествовать, заниматься чем-то ещё. Поэтому я много беру отпусков для того, чтобы заниматься другими проектами, работать в других местах. Слава богу, мне это позволяют, делая скидку на то, что мне 24 года, нужно развить себя профессионально. А этого можно достичь, я считаю, с помощью разнообразия. Ездить и играть с музыкантами со всего мира — русскими, французскими, испанскими. Многонациональность: каждая культура предлагает что-то своё, а сегодня у нас есть возможность общаться на разных языках, знакомиться.


Сергею нравится совмещать основную работу с другими проектами
Сергею нравится совмещать основную работу с другими проектами


По чему я скучаю? По российской кухне, особенно по супам — борщам, щам, солянкам. Хотя сейчас я перестал мясо есть, поэтому не знаю, каким будет следующий приезд в Россию. Может, вареники. В Берлине это тоже всё есть, но в России вкуснее. По снегу скучаю: в последнее время снега стало мало в Германии. По маме, по семье скучаю. И по Алтаю.

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