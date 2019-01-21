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Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»

Обзор новых аксессуаров для авто — зеркало-видеорегистратор и одеяло с подогревом

Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»

Индустрия автомобильных аксессуаров каждый год демонстрирует чудеса изобретательности. Казалось бы, уже сложно придумать какое-то свежее полезное приспособление для машины, когда счет таким товарам идёт на тысячи. Но наши китайские братья по разуму трудятся не покладая рук и выдумывают новые автотовары, будь то копеечная мелочь или надувной гараж за 40 тысяч. Самые последние и удивительные новинки на Aliexpress — в обзоре НГС.АВТО.


Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»


Начнем наш обзор с приятной мелочевки. Эти шипучие растворимые таблетки предназначены для приготовления жидкости стеклоочистителя с улучшенными чистящими свойствами. Таблетки просто добавляются в бачок с водой, одна штука на 2,5–4 литра воды. Товар, конечно, больше актуален для летнего периода, но лето не за горами. Стоимость 10 таблеток — 115 рублей с доставкой в Новосибирск. 



Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»


Наклейки на боковые зеркала заднего вида с эффектом «антитуман». Область зеркала, на которую клеится эта пленка, остается чистой и прозрачной, не запотевает и не покрывается каплями. Наклейка сначала наносится, потом удаляется. Можно выбрать форму — овал или круг. Стоимость 135 рублей за пару. 



Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»


Защита кромок дверей, спасает от повреждений при неаккуратном открывании дверей машины. Эти стикеры изготовлены из гибкого мягкого материала, их можно надеть на боковую кромку двери или на нижний угол, согнув под 90 градусов. Стоимость 196 рублей за 4 штуки.



Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»


Еще один набор наклеек, на пороги автомобиля. Тоже предотвращают повреждения и улучшают внешний вид, сделаны они из углеродного волокна под карбон. Цена 490 рублей за 4 штуки.



Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»


Простейшее, но очень удобное решение для хранения мелочевки в машине. Бокс на переднюю боковую стойку, клеится на двухсторонний скотч. В комплекте 2 штуки, можно выбрать цвет. Цена 219 рублей с доставкой. 



Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»


Еще одно решение для размещения вещей в салоне автомобиля. Бокс, устанавливаемый справа или слева от центрального тоннеля. Сделан из искусственной кожи, имеет ящичек для монеток и раскладной подстаканник. Стоимость 1472 рубля с бесплатной доставкой в Новосибирск. 



Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»


Для любителей атмосферной подсветки создана гибкая яркая лента, которую нужно заправлять в щели между пластиковыми деталями интерьера. Создается ощущение настоящей подсветки, как в дорогих автомобилях. Можно выбрать цвет. Стоимость за 5 метров 252 рубля с бесплатной доставкой. 



Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»


Полезная и практичная вещь — видеорегистратор в форме зеркала заднего вида с камерой заднего вида. В само зеркало интегрирован дисплей, куда выводится картинка с обеих камер. Если разместить проводку под обшивкой потолка, будет выглядеть как штатное оборудование. Стоимость с картой памяти на 32 ГБ составляет 2099 рублей. 



Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»


Одеяло с электроподогревом от прикуривателя. Пригодится в дальних путешествиях, когда кто-то из пассажиров будет спать. Ну или просто постоянно мерзнет. Размер 145х100 см, серый или красный цвет. Стоимость 1274 рубля с бесплатной доставкой в Новосибирск. 



Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»


И такое бывает — надувной гараж. От угона вряд ли спасет, но вот от снега, воды, листвы и пыли защитить поможет. Забавный вариант для Сибири — не надо сметать снег, возможно, сохраняются остатки тепла. Если бы не цена — 40 972 рубля.



Самые безумные товары для машин: надувной гараж и наклейка «Я же девочка!»


Ну и напоследок — наклейка «для красоты». В последнее время на Aliexpress предлагается огромный выбор из изображений и надписей на русском языке. Например, «Мне можно! Я девочка!». Цена 75 рублей.


Какой товар, по вашему, наиболее практичен и необходим?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Таблетки в стеклоочиститель
  • Пленка «антитуман» для зеркал
  • Защита кромок дверей
  • Защитные наклейки на пороги
  • Бокс на боковую стойку
  • Бокс на центральный тоннель
  • Лента в стиле интерьерной подсветки
  • Видеорегистратор и камера заднего вида в форме зеркала
  • Одеяло с подогревом
  • Надувной гараж
  • Наклейка с надписью или рисунком
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