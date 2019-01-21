Пробили потолок: цены на автомобили выросли на сотни тысяч
Мы изучили январские прайс-листы и пришли в ужас
Правы были те, кто не ждал отката цен, а покупал машины по мере необходимости: по итогам 2018 года их стоимость росла непрерывно, а закончилось всё скачком в январе. Сколько стоят популярные модели сейчас — в нашем обзоре.
Минимальный уровень традиционно задаёт базовая Lada Granta, прайс-лист которой начинается от 435 тысяч рублей. Renault Logan с кондиционером и 113-сильным мотором стоит около 700 тысяч рублей. Базовый Solaris обойдется в 730 тысяч, но версии с двигателем 1,6 л стоят в диапазоне 828–990 тысяч рублей.
Это кажется диким, но так называемый «бюджетный» сегмент сегодня отделяет ценовая планка в 1 млн рублей: практически все модели ниже этой цены раньше мы называли лоукостерами.
Символично, что самый популярный кроссовер России Hyundai Creta в наиболее доступной версии с кондиционером застыл на отметке ровно в 1 млн рублей. Чуть больше просят за Ford Focus в одной из начальных комплектаций Special Edition, базовый KIA Ceed и Skoda Octavia — последнюю оценили минимум в 1,081 млн рублей.
Nissan Qashqai с 1,2-литровым мотором без учета скидок обойдется почти в 1,3 млн рублей, а 2-литровый кроссовер с вариатором и полным приводом — уже в 1,6 млн рублей. Самая простая Toyota Camry стоит от 1,573 млн рублей, а версии с двигателем 2,5 литра подпирает 2 млн.
Впечатляет не только уровень цен, но и динамика роста. Широко разрекламированное повышение НДС не стало решающим фактором для автомобильного рынка, а лишь наложилось на общую тенденцию, которая началась ещё весной 2018 года. Тогда скачкообразный рост курсов валют спровоцировал волну подорожания, которая растянулась до конца года — в течение года большинство популярных моделей подорожало в 2–3 и более раз.
Вычленить влияние именно НДС проблематично: многие модели (например, Ford EcoSport) существенно подорожали накануне нового года, другие обновили прайс-листы с 1 января, но общее подорожание превышает рост НДС. Например, обновленная Mazda 6 с ноября 2018 года уже прибавила 3% цены, а в годовом выражении рост составил 12% — сказалось и обновление модели, и рост курсов валют.
По данным агентства «Автостат», средневзвешенная цена на автомобили за прошлый год выросла на 7,5%, причем средняя иномарка стоила 1,65 млн рублей, отечественная — порядка 625 тысяч рублей.
Дилеры распродают автомобили 2018 года выпуска, зачастую со значительными скидками, которые позволяют пока купить автомобиль «по прошлогодним ценам» или даже дешевле. Но имейте в виду, что специальные прайсы зачастую подразумевают выполнение ряда условий, например, покупки по системе трейд-ин или в кредит. К появлению автомобилей 2019 года выпуска цены могут измениться снова.
Примеры снижения цены тоже есть, хотя и на правах исключения: так, на 18 тысяч рублей доступнее стали Ford Fiesta. Но общей картины это не изменило: седан стоит сегодня от 840 тысяч рублей, с автоматом — от 900 тысяч рублей. Для сравнения, подорожавший с нового года на 15 тысяч рублей Volkswagen Polo в версии 1.6 (110 л.с.) Comfortline обойдется в 830 тысяч или 875 тысяч (с автоматом). Поэтому цены на Ford Fiesta даже после снижения нельзя назвать демпинговыми.
Когда вы последний раз обновляли автомобиль?
- Более 5 лет назад
- 3–5 лет назад
- 1–3 года назад
- В прошлом году
- Планирую в ближайшее время
Цены будут расти и дальше, считает эксперт аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов:
— В январе, по нашим наблюдениями, прибавка уже составила в пределах 5%. Естественно, сказалось повышение ставки НДС и давление, которые создаёт ослабление курса рубля. От этого никто не застрахован, поэтому производители вынуждены закладывать и такие риски. Исходя из нынешних условий, рассчитывать на стабилизацию цен очень сложно, и наш прогноз — они продолжат рост.
После Нового года подорожали почти все автомобильные товары и услуги. Так, стоимость топлива подскочила, несмотря на заморозку цен. В январе выросла и максимальная стоимость полисов ОСАГО.
Артём Краснов