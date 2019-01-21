Пробили потолок: цены на автомобили выросли на сотни тысяч

В январе возросла стоимость практически всех популярных моделей





Правы были те, кто не ждал отката цен, а покупал машины по мере необходимости: по итогам 2018 года их стоимость росла непрерывно, а закончилось всё скачком в январе. Сколько стоят популярные модели сейчас — в нашем обзоре.







Минимальный уровень традиционно задаёт базовая Lada Granta, прайс-лист которой начинается от 435 тысяч рублей. Renault Logan с кондиционером и 113-сильным мотором стоит около 700 тысяч рублей. Базовый Solaris обойдется в 730 тысяч, но версии с двигателем 1,6 л стоят в диапазоне 828–990 тысяч рублей.







Это кажется диким, но так называемый «бюджетный» сегмент сегодня отделяет ценовая планка в 1 млн рублей: практически все модели ниже этой цены раньше мы называли лоукостерами.







«УАЗ-Патриот» прибавил 13–19 тысяч рублей, комплектация «Классик» теперь стоит от 798 тысяч рублей. Осенью он стоил от 766,5 тысяч, но это уже было на 50 тысяч выше «дорестайлинговой» цены







Символично, что самый популярный кроссовер России Hyundai Creta в наиболее доступной версии с кондиционером застыл на отметке ровно в 1 млн рублей. Чуть больше просят за Ford Focus в одной из начальных комплектаций Special Edition, базовый KIA Ceed и Skoda Octavia — последнюю оценили минимум в 1,081 млн рублей.







Nissan Qashqai с 1,2-литровым мотором без учета скидок обойдется почти в 1,3 млн рублей, а 2-литровый кроссовер с вариатором и полным приводом — уже в 1,6 млн рублей. Самая простая Toyota Camry стоит от 1,573 млн рублей, а версии с двигателем 2,5 литра подпирает 2 млн.







Летом 2018 года изменилась линейка комплектаций Ford Focus, но приведенной на графике версии Special Edition почти идентична прежняя комплектация SYNC Edition. Единственное отличие — базовым стал мотор мощностью 125 л.с. Осенью прошла рестайлинг Lada Granta, поэтому базовым мотором стал 87-сильный агрегат (раньше — 82 л.с.), а бампера теперь только крашеные







Впечатляет не только уровень цен, но и динамика роста. Широко разрекламированное повышение НДС не стало решающим фактором для автомобильного рынка, а лишь наложилось на общую тенденцию, которая началась ещё весной 2018 года. Тогда скачкообразный рост курсов валют спровоцировал волну подорожания, которая растянулась до конца года — в течение года большинство популярных моделей подорожало в 2–3 и более раз.





Вычленить влияние именно НДС проблематично: многие модели (например, Ford EcoSport) существенно подорожали накануне нового года, другие обновили прайс-листы с 1 января, но общее подорожание превышает рост НДС. Например, обновленная Mazda 6 с ноября 2018 года уже прибавила 3% цены, а в годовом выражении рост составил 12% — сказалось и обновление модели, и рост курсов валют.







Toyota RAV4 готовится к смене поколений в середине года, и новая модель, вероятно, подорожает





По данным агентства «Автостат», средневзвешенная цена на автомобили за прошлый год выросла на 7,5%, причем средняя иномарка стоила 1,65 млн рублей, отечественная — порядка 625 тысяч рублей.





Показательно, насколько по-разному менялись цены на модели, которые стоили почти одинаково в 2015 году. Больше всех прибавила Toyota RAV4 — на графике не отражено кратковременное падение её цены летом 2017 года. Рестайлинговая Mazda 6 получила климат-контроль и светодиодные фары в базе, но эти опции «дешевле» общего роста цены





Дилеры распродают автомобили 2018 года выпуска, зачастую со значительными скидками, которые позволяют пока купить автомобиль «по прошлогодним ценам» или даже дешевле. Но имейте в виду, что специальные прайсы зачастую подразумевают выполнение ряда условий, например, покупки по системе трейд-ин или в кредит. К появлению автомобилей 2019 года выпуска цены могут измениться снова.







Не исключено, что Ford сократит своё присутствие на российском рынке: по информации СМИ, концерн рассматривает возможность закрыть основные производства в стране





Примеры снижения цены тоже есть, хотя и на правах исключения: так, на 18 тысяч рублей доступнее стали Ford Fiesta. Но общей картины это не изменило: седан стоит сегодня от 840 тысяч рублей, с автоматом — от 900 тысяч рублей. Для сравнения, подорожавший с нового года на 15 тысяч рублей Volkswagen Polo в версии 1.6 (110 л.с.) Comfortline обойдется в 830 тысяч или 875 тысяч (с автоматом). Поэтому цены на Ford Fiesta даже после снижения нельзя назвать демпинговыми.





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Цены будут расти и дальше, считает эксперт аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов:







— В январе, по нашим наблюдениями, прибавка уже составила в пределах 5%. Естественно, сказалось повышение ставки НДС и давление, которые создаёт ослабление курса рубля. От этого никто не застрахован, поэтому производители вынуждены закладывать и такие риски. Исходя из нынешних условий, рассчитывать на стабилизацию цен очень сложно, и наш прогноз — они продолжат рост.







После Нового года подорожали почти все автомобильные товары и услуги. Так, стоимость топлива подскочила, несмотря на заморозку цен. В январе выросла и максимальная стоимость полисов ОСАГО.





