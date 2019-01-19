Грехи оставили в воде: 45 лучших фото с Крещения-2019
Тысячи новосибирцев всю ночь и день купались в ледяной Оби — и толпились
за святой водой
Сегодняшняя ночь оказалась жаркой для новосибирцев, решивших во что бы то ни стало освободиться от грехов прошлого и искупаться в проруби на Крещение. Утром и днём 19 января православные сибиряки продолжили обряд — благодаря тёплой, почти весенней погоде на праздник пришли тысячи новосибирцев, так что у купелей выстраивались огромные очереди. Корреспонденты НГС следили за Крещением в режиме онлайн, а также выбрали лучшие снимки этого дня по версии наших фотографов — они смогли поймать непередаваемые эмоции людей, решивших купаться зимой.
Ранее редакция НГС опубликовала 40 лучших снимков 2018 года — они помогут вспомнить, что происходило в Новосибирске с января по декабрь и как выглядел город в разные сезоны.
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Мария Морсина Фото Александра Ощепкова, Ольги Бурлаковой, Густаво Зырянова