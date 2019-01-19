фоторепортаж

Грехи оставили в воде: 45 лучших фото с Крещения-2019

Тысячи новосибирцев всю ночь и день купались в ледяной Оби — и толпились за святой водой

Новосибирцы начали съезжаться на Крещение раньше полуночи
Новосибирцы начали съезжаться на Крещение раньше полуночи


Сегодняшняя ночь оказалась жаркой для новосибирцев, решивших во что бы то ни стало освободиться от грехов прошлого и искупаться в проруби на Крещение. Утром и днём 19 января православные сибиряки продолжили обряд — благодаря тёплой, почти весенней погоде на праздник пришли тысячи новосибирцев, так что у купелей выстраивались огромные очереди. Корреспонденты НГС следили за Крещением в режиме онлайн, а также выбрали лучшие снимки этого дня по версии наших фотографов — они смогли поймать непередаваемые эмоции людей, решивших купаться зимой. 


К 00:00 около пляжа «Бумеранг» было не протолкнуться — из автомобилей тех, кто хотел отпраздновать Крещение, образовалась внушительная пробка 
К 00:00 около пляжа «Бумеранг» было не протолкнуться — из автомобилей тех, кто хотел отпраздновать Крещение, образовалась внушительная пробка 


У самих купелей тоже было людно
У самих купелей тоже было людно


Погода в этом году благоволила сибирякам — и не было так называемых крещенских морозов
Погода в этом году благоволила сибирякам — и не было так называемых крещенских морозов


Для многих это стало дополнительным поводом привести на купания детей
Для многих это стало дополнительным поводом привести на купания детей


В XXI веке ни одно событие не обходится без поста в Instagram — так что каждый шаг и заход в обскую воду фиксировали друзья и родственники смельчаков
В XXI веке ни одно событие не обходится без поста в Instagram — так что каждый шаг и заход в обскую воду фиксировали друзья и родственники смельчаков


Со стороны порой казалось, что новосибирцам даже не особо холодно заходить в холодную Обь 
Со стороны порой казалось, что новосибирцам даже не особо холодно заходить в холодную Обь 


Но некоторые не стеснялись говорить о своих истинных чувствах
Но некоторые не стеснялись говорить о своих истинных чувствах


По правилам, окунаться нужно три раза в воду, но им следовали в основном мужчины
По правилам, окунаться нужно три раза в воду, но им следовали в основном мужчины


С раннего утра 19 января у новосибирских храмов тоже начали образовываться очереди
С раннего утра 19 января у новосибирских храмов тоже начали образовываться очереди


Как поясняли в церкви, те, кто по каким-то причинам не может окунаться в прорубь, может зачерпнуть себе святой воды
Как поясняли в церкви, те, кто по каким-то причинам не может окунаться в прорубь, может зачерпнуть себе святой воды


Святой воды на всех в итоге хватило
Святой воды на всех в итоге хватило


Раннее утро у причала МЧС под Димитровским мостом — каждый год здесь ставят ледяной крест
Раннее утро у причала МЧС под Димитровским мостом — каждый год здесь ставят ледяной крест


Спасатели рассказывали, что в этом году из-за хорошей погоды ожидают наплыва (в буквальном смысле) желающих окунуться — минимум 50 тысяч человек
Спасатели рассказывали, что в этом году из-за хорошей погоды ожидают наплыва (в буквальном смысле) желающих окунуться — минимум 50 тысяч человек


У этой купели были организованы горячий чай и баня — даже те, кто подолгу стоял в очереди, отогрелись 
У этой купели были организованы горячий чай и баня — даже те, кто подолгу стоял в очереди, отогрелись 


У купели дежурили новосибирцы, которые так и не решились поплавать, но набрали себе святой воды
У купели дежурили новосибирцы, которые так и не решились поплавать, но набрали себе святой воды


Тебе никто не поверит, если не сделаешь фото с Крещения!
Тебе никто не поверит, если не сделаешь фото с Крещения!


Несмотря на официальное начало открытия прорубей, многие из них начинали работать минимум
Несмотря на официальное начало открытия прорубей, многие из них начинали работать минимум


Например, на Затоне прорубь должна была открыться в 10, и к этому времени уже приехали желающие искупаться. Но она была ещё закрыта — и некоторые решили уехать
Например, на Затоне прорубь должна была открыться в 10, и к этому времени уже приехали желающие искупаться. Но она была ещё закрыта — и некоторые решили уехать


Так же случилось и на купели под Бугринским мостом — прождали больше часа, пока прибудет Крестный ход
Так же случилось и на купели под Бугринским мостом — прождали больше часа, пока прибудет Крестный ход


Здесь собралась настоящая толпа — сотни человек, которые всё прибывали и прибывали днём
Здесь собралась настоящая толпа — сотни человек, которые всё прибывали и прибывали днём


Продолжительная молитва — и купель оказалась освящена
Продолжительная молитва — и купель оказалась освящена


Неизвестно, кого было больше — купающихся или представителей их группы поддержки — родственников и друзей
Неизвестно, кого было больше — купающихся или представителей их группы поддержки — родственников и друзей


Священники поздравили собравшихся с Крещением и напомнили на всякий случай, что хорошо себя вести нужно не только сегодня, но и в оставшиеся дни года
Священники поздравили собравшихся с Крещением и напомнили на всякий случай, что хорошо себя вести нужно не только сегодня, но и в оставшиеся дни года


На худеньких девушек было по-настоящему холодно смотреть
На худеньких девушек было по-настоящему холодно смотреть


Зато женщин поддерживали очень горячо
Зато женщин поддерживали очень горячо


Неприятных инцидентов во время купаний не было, поэтому спасателям в основном приходилось подавать руки прекрасным сибирячкам или же держать их полотенца
Неприятных инцидентов во время купаний не было, поэтому спасателям в основном приходилось подавать руки прекрасным сибирячкам или же держать их полотенца


Иностранцев удивляет русский подход к Крещению — им трудно представить, что по доброй воле тысячи людей окунаются в ледяную прорубь
Иностранцев удивляет русский подход к Крещению — им трудно представить, что по доброй воле тысячи людей окунаются в ледяную прорубь


Спасатели пытались пускать купающихся по одному, но они торопились — и так замёрзли, пока стояли и ждали своей очереди
Спасатели пытались пускать купающихся по одному, но они торопились — и так замёрзли, пока стояли и ждали своей очереди


Каждое Крещение знатоки спорят, как следует одеваться во время того, как окунаешься в прорубь
Каждое Крещение знатоки спорят, как следует одеваться во время того, как окунаешься в прорубь


Большинство были всё же не в сорочках, а в том, в чём привыкли плавать в Обском море и летом
Большинство были всё же не в сорочках, а в том, в чём привыкли плавать в Обском море и летом


Также момент, из-за которого часто спорят, — участие детей в празднике
Также момент, из-за которого часто спорят, — участие детей в празднике


Дети держатся довольно мужественно
Дети держатся довольно мужественно


Большинство детей всё-таки наблюдали за процессом, а не участвовали в нём
Большинство детей всё-таки наблюдали за процессом, а не участвовали в нём


Спасатели постоянно сгоняли группы поддержки с маленькой платформы у проруби, но они слишком были рады за своих морозоустойчивых героев
Спасатели постоянно сгоняли группы поддержки с маленькой платформы у проруби, но они слишком были рады за своих морозоустойчивых героев


В палатках для переодевания было слишком тесно, так что многие демонстрировали чудеса по скорости смены одежды прямо на снегу
В палатках для переодевания было слишком тесно, так что многие демонстрировали чудеса по скорости смены одежды прямо на снегу


Некоторые выходили уже раздетые из автомобилей
Некоторые выходили уже раздетые из автомобилей


Как признавались участники, три секунды в воде — это не холодно, в отличие от 7 минут очереди
Как признавались участники, три секунды в воде — это не холодно, в отличие от 7 минут очереди


К Бугринскому мосту (купель у «Европейского берега») прибыли военнослужащие
К Бугринскому мосту (купель у «Европейского берега») прибыли военнослужащие


Лица у них были довольно счастливые
Лица у них были довольно счастливые


На этой проруби не было палаток с чаем, поэтому повезло только тем, кто  принёс горячие напитки с собой
На этой проруби не было палаток с чаем, поэтому повезло только тем, кто  принёс горячие напитки с собой


Алкогольные напитки же строго запрещены
Алкогольные напитки же строго запрещены


Крещение будет идти до самой ночи
Крещение будет идти до самой ночи


Последние купели — на «Бумеранге», Юго-Западном жилмассиве, озере «Спартак» и «Европейском берегу» — закроются в полночь 
Последние купели — на «Бумеранге», Юго-Западном жилмассиве, озере «Спартак» и «Европейском берегу» — закроются в полночь 


Всё это время на местах будут дежурить врачи и спасатели
Всё это время на местах будут дежурить врачи и спасатели


Ранее редакция НГС опубликовала 40 лучших снимков 2018 года — они помогут вспомнить, что происходило в Новосибирске с января по декабрь и как выглядел город в разные сезоны.

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