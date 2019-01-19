Грехи оставили в воде: 45 лучших фото с Крещения-2019

Тысячи новосибирцев всю ночь и день купались в ледяной Оби — и толпились за святой водой

Новосибирцы начали съезжаться на Крещение раньше полуночи





Сегодняшняя ночь оказалась жаркой для новосибирцев, решивших во что бы то ни стало освободиться от грехов прошлого и искупаться в проруби на Крещение. Утром и днём 19 января православные сибиряки продолжили обряд — благодаря тёплой, почти весенней погоде на праздник пришли тысячи новосибирцев, так что у купелей выстраивались огромные очереди. Корреспонденты НГС следили за Крещением в режиме онлайн, а также выбрали лучшие снимки этого дня по версии наших фотографов — они смогли поймать непередаваемые эмоции людей, решивших купаться зимой.







К 00:00 около пляжа «Бумеранг» было не протолкнуться — из автомобилей тех, кто хотел отпраздновать Крещение, образовалась внушительная пробка





У самих купелей тоже было людно





Погода в этом году благоволила сибирякам — и не было так называемых крещенских морозов





Для многих это стало дополнительным поводом привести на купания детей





В XXI веке ни одно событие не обходится без поста в Instagram — так что каждый шаг и заход в обскую воду фиксировали друзья и родственники смельчаков





Со стороны порой казалось, что новосибирцам даже не особо холодно заходить в холодную Обь





Но некоторые не стеснялись говорить о своих истинных чувствах





По правилам, окунаться нужно три раза в воду, но им следовали в основном мужчины





С раннего утра 19 января у новосибирских храмов тоже начали образовываться очереди





Как поясняли в церкви, те, кто по каким-то причинам не может окунаться в прорубь, может зачерпнуть себе святой воды





Святой воды на всех в итоге хватило





Раннее утро у причала МЧС под Димитровским мостом — каждый год здесь ставят ледяной крест





Спасатели рассказывали, что в этом году из-за хорошей погоды ожидают наплыва (в буквальном смысле) желающих окунуться — минимум 50 тысяч человек





У этой купели были организованы горячий чай и баня — даже те, кто подолгу стоял в очереди, отогрелись





У купели дежурили новосибирцы, которые так и не решились поплавать, но набрали себе святой воды





Тебе никто не поверит, если не сделаешь фото с Крещения!





Несмотря на официальное начало открытия прорубей, многие из них начинали работать минимум





Например, на Затоне прорубь должна была открыться в 10, и к этому времени уже приехали желающие искупаться. Но она была ещё закрыта — и некоторые решили уехать





Так же случилось и на купели под Бугринским мостом — прождали больше часа, пока прибудет Крестный ход





Здесь собралась настоящая толпа — сотни человек, которые всё прибывали и прибывали днём





Продолжительная молитва — и купель оказалась освящена





Неизвестно, кого было больше — купающихся или представителей их группы поддержки — родственников и друзей





Священники поздравили собравшихся с Крещением и напомнили на всякий случай, что хорошо себя вести нужно не только сегодня, но и в оставшиеся дни года





На худеньких девушек было по-настоящему холодно смотреть





Зато женщин поддерживали очень горячо





Неприятных инцидентов во время купаний не было, поэтому спасателям в основном приходилось подавать руки прекрасным сибирячкам или же держать их полотенца





Иностранцев удивляет русский подход к Крещению — им трудно представить, что по доброй воле тысячи людей окунаются в ледяную прорубь





Спасатели пытались пускать купающихся по одному, но они торопились — и так замёрзли, пока стояли и ждали своей очереди





Каждое Крещение знатоки спорят, как следует одеваться во время того, как окунаешься в прорубь





Большинство были всё же не в сорочках, а в том, в чём привыкли плавать в Обском море и летом





Также момент, из-за которого часто спорят, — участие детей в празднике





Дети держатся довольно мужественно





Большинство детей всё-таки наблюдали за процессом, а не участвовали в нём





Спасатели постоянно сгоняли группы поддержки с маленькой платформы у проруби, но они слишком были рады за своих морозоустойчивых героев





В палатках для переодевания было слишком тесно, так что многие демонстрировали чудеса по скорости смены одежды прямо на снегу





Некоторые выходили уже раздетые из автомобилей





Как признавались участники, три секунды в воде — это не холодно, в отличие от 7 минут очереди





К Бугринскому мосту (купель у «Европейского берега») прибыли военнослужащие





Лица у них были довольно счастливые





На этой проруби не было палаток с чаем, поэтому повезло только тем, кто принёс горячие напитки с собой





Алкогольные напитки же строго запрещены





Крещение будет идти до самой ночи





Последние купели — на «Бумеранге», Юго-Западном жилмассиве, озере «Спартак» и «Европейском берегу» — закроются в полночь





Всё это время на местах будут дежурить врачи и спасатели





Ранее редакция НГС опубликовала 40 лучших снимков 2018 года — они помогут вспомнить, что происходило в Новосибирске с января по декабрь и как выглядел город в разные сезоны.

