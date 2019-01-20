Петропавловская крепость (фото)

На левом берегу построят ЖК с башнями и крытой улицей — его жильцы будут ходить в магазин в тапочках

Новый комплекс займёт целый квартал





За площадью Станиславского начали расселять бараки — на их месте через несколько лет должен появиться большой жилой комплекс с башнями на стилобате и магазинами внутри него. Проект должен стать одним из этапов развития микрорайона «ЧеховSKY» ГК SKY Group, а в перспективе — частью огромного жилмассива площадью до 40 га. Подробности — в материале НГС.







В 1-м Петропавловском переулке начали избавляться от бараков. Как рассказал директор компании Владимир Литвинов, сейчас жителей ветхих 2–3-этажек активно расселяют, 7 квартир уже опустели. Один дом, по улице Петропавловской, 10, с карты уже исчез. Всего же на территории будущего комплекса 8 домов, но с тремя из них, как пояснил Литвинов, предстоит разобраться городским властям: дома построены за красными линиями, куда застройщику по нормам и правилам хода нет.







ГК SKY Group получила права на развитие участка площадью 1,6 га в 2016 году — она оказалась единственным участником торгов, так что площадка досталась ей за стартовые 4,39 млн рублей. На месте бараков Владимир Литвинов задумал построить комплекс, который в перспективе станет частью огромного жилмассива, ограниченного улицами Титова, Троллейной, Плахотного и Станиславского — всего порядка 40 га. Проект в 1-м Петропавловском переулке — третий этап первой очереди строительства: на углу улиц Плахотного и Петропавловской уже стоят новые дома, построенные на месте аварийных бараков.







Первые квартиры здесь уже расселили, но в целом на расселение может понадобиться около полугода





Новый комплекс спроектировали в Новосибирске, в компании «АкадемСтрой», под руководством архитектора Бориса Турецкого. Его будут строить на высоком стилобате с двором наверху. Концепция, по словам Владимира Литвинова, позаимствована у столичного жилого комплекса «На Яузе»: внутри стилобата будет располагаться вся необходимая для жителей инфраструктура — фитнес, магазины, кафе.







— Чтобы в тапочках в магазин ходить или чтобы они и жили, и работали здесь. Как у купцов: и лавка, и дом, — поясняет Литвинов.







По мнению управляющего компанией «Выставка новостроек» Григория Якобсона, такое дорогостоящее решение, как стилобат, вряд ли могло появиться в проекте просто по прихоти застройщика — вероятнее всего, оно решает какие-то серьёзные проблемы: либо с фундаментом, либо с планировкой территории.







По конфигурации комплекс действительно может стать непростым: застройщику придётся обходить уже существующие здания: жилой дом, базу скорой помощи, туберкулёзную больницу. Последняя, кстати, в 2016 году заявлялась как обременение участка и предполагала очень большое расстояние от здания до новостроек. Между тем, как заметил Владимир Литвинов, тогда чиновники просто неверно трактовали строительные нормы, и никаких проблем ни с соседством, ни с новым строительством быть не должно.







Это последние дома в 1-м Петропавловском переулке: когда их снесут, улица исчезнет, а подъезд к клубу им. А.П. Чехова будет с другой стороны





На бетонной платформе застройщик возведёт жилые башни разной этажности. После торгов застройщик пообещал построить 27-этажку с вертолётной площадкой — сегодня паркинг для вертолётов пока не упоминается, но высотная доминанта в квартале, заверил он, будет. Башню на углу Титова и Петропавловской построят первой, остальные дома будут ниже, а их этажность определят нормы по плотности населения и освещённости соседних домов.







Одним из первых эскизов, опубликованных сейчас на сайте «АкадемСтроя», архитекторы предложили построить необычные башни-вертушки с выступающими, будто вывернутыми углами и длинными открытыми площадками. Но от этой идеи застройщик отказался — из-за опыта эксплуатации и по социальным причинам, признался Владимир Литвинов.







В одном из первых вариантов проекта были необычные башни-вертушки с выступающими гранями





— Мы на один из круглых столов психиатров приглашали, и поднялся вопрос о суицидах. В самой неблагополучной стране Европы по [числу] суицидов детей от 14 до 18 лет — 22 человека на 100 тысяч населения. В России — 84. И врачи говорят, чтобы мы предусматривали это, — пояснил он. — Мы зоны эти убрали, видоизменили, чтобы не провоцировать людей.





Нынешний вариант проекта — с геометрическими акцентами на фасадах и большой площадью остекления, но и он, замечает Литвинов, не последний. В перспективе комплекс с выделяющейся башней должен отразиться на другой стороне улице Титова, чтобы вместе они формировали ворота левого берега из частного сектора к многоэтажной застройке.





Застройщик даже хочет затем соединить два комплекса пешеходным мостом по концепции арочной вставки моста Обербаумбрюкке в Берлине, которую спроектировал Сантьяго Калатрава. По словам Владимира Литвинова, он уже получил «добро» на это от самого знаменитого архитектора.







От открытых площадок застройщику пришлось отказаться по соображениям безопасности





Григорий Якобсон считает такое решение символичным.







— Город у нас застраивается, под застройку осталось мало территорий, застройщики уже несколько лет пользуются выкупом земель ИЖС в разных частях города, чтобы строить там жилые комплексы. Ему остаётся фактически только раскупорить эту бутылочку, то, что у нас напоследок всегда оставляли и не особо желали в это ввязываться, и довольно символично это сделать в формате каких-то ворот.







В проект застройщик включил и благоустройство пешеходной зоны на улице Титова. Более того, SKY Group планирует построить от Троллейной до площади Станиславского некий прерывающийся аналог Гостиного двора — крытую улицу с магазинами. Правда, как признался Литвинов, пока неясно, сможет ли застройщик эту идею воплотить, но в проект уже заложил.







Новый квартал станет продолжением застройки микрорайона «ЧеховSKY», который в перспективе может занять до 40 га





— Понятно, что сейчас это будет восприниматься как фантастика, но в принципе всё реально, это же на глазах происходит, — комментирует планы застройщика эксперт рынка недвижимости Александр Астахов.





— И когда что-то новое заявляют, запускают движуху вообще среди девелоперов, прогресс в строительстве, в благоустройстве. Сейчас Литвинов объявил крытую улицу: может, сделает первым, а может, кто-то постарается его обогнать. В любом случае для города это неплохо.







Главной проблемой комплекса, по мнению экспертов, может стать транспортная доступность: улица Титова сильно перегружена, особенно в часы пик, и спасти местных жителей сможет разве что метро, до которого придётся пройти три остановки. Дальнейшее же развитие масштабного жилмассива будет зависеть от того, появятся ли в Ленинском районе новые развязки и облегчат ли там движение. Тут, кстати, помогла бы пресловутая станция метро на площади Станиславского, которая обсуждается уже много лет.







По прогнозам застройщика, в квартале будут жить больше тысячи человек. Со сроками строительства пока полная неопределённость: для начала требуется расселить все дома и подготовить площадку, а в новых условиях это не так просто.







— Мы сейчас как полигон для муниципалитета: они на нас смотрят, как мы выкручиваться будем из этой ситуации. Мы попробуем, пусть на нас все потренируются: и фискальные органы, и разрешительные, — говорит Владимир Литвинов.







Вероятно, похожая судьба, хоть и в другом исполнении, скоро ожидает бараки в Затоне: в январе власти признали подлежащим сносу весь центр микрорайона.