Петропавловская крепость (фото)
На левом берегу построят ЖК с башнями и крытой улицей — его жильцы будут ходить в магазин в тапочках
За площадью Станиславского начали расселять бараки — на их месте через несколько лет должен появиться большой жилой комплекс с башнями на стилобате и магазинами внутри него. Проект должен стать одним из этапов развития микрорайона «ЧеховSKY» ГК SKY Group, а в перспективе — частью огромного жилмассива площадью до 40 га. Подробности — в материале НГС.
В 1-м Петропавловском переулке начали избавляться от бараков. Как рассказал директор компании Владимир Литвинов, сейчас жителей ветхих 2–3-этажек активно расселяют, 7 квартир уже опустели. Один дом, по улице Петропавловской, 10, с карты уже исчез. Всего же на территории будущего комплекса 8 домов, но с тремя из них, как пояснил Литвинов, предстоит разобраться городским властям: дома построены за красными линиями, куда застройщику по нормам и правилам хода нет.
ГК SKY Group получила права на развитие участка площадью 1,6 га в 2016 году — она оказалась единственным участником торгов, так что площадка досталась ей за стартовые 4,39 млн рублей. На месте бараков Владимир Литвинов задумал построить комплекс, который в перспективе станет частью огромного жилмассива, ограниченного улицами Титова, Троллейной, Плахотного и Станиславского — всего порядка 40 га. Проект в 1-м Петропавловском переулке — третий этап первой очереди строительства: на углу улиц Плахотного и Петропавловской уже стоят новые дома, построенные на месте аварийных бараков.
Новый комплекс спроектировали в Новосибирске, в компании «АкадемСтрой», под руководством архитектора Бориса Турецкого. Его будут строить на высоком стилобате с двором наверху. Концепция, по словам Владимира Литвинова, позаимствована у столичного жилого комплекса «На Яузе»: внутри стилобата будет располагаться вся необходимая для жителей инфраструктура — фитнес, магазины, кафе.
— Чтобы в тапочках в магазин ходить или чтобы они и жили, и работали здесь. Как у купцов: и лавка, и дом, — поясняет Литвинов.
По мнению управляющего компанией «Выставка новостроек» Григория Якобсона, такое дорогостоящее решение, как стилобат, вряд ли могло появиться в проекте просто по прихоти застройщика — вероятнее всего, оно решает какие-то серьёзные проблемы: либо с фундаментом, либо с планировкой территории.
По конфигурации комплекс действительно может стать непростым: застройщику придётся обходить уже существующие здания: жилой дом, базу скорой помощи, туберкулёзную больницу. Последняя, кстати, в 2016 году заявлялась как обременение участка и предполагала очень большое расстояние от здания до новостроек. Между тем, как заметил Владимир Литвинов, тогда чиновники просто неверно трактовали строительные нормы, и никаких проблем ни с соседством, ни с новым строительством быть не должно.
На бетонной платформе застройщик возведёт жилые башни разной этажности. После торгов застройщик пообещал построить 27-этажку с вертолётной площадкой — сегодня паркинг для вертолётов пока не упоминается, но высотная доминанта в квартале, заверил он, будет. Башню на углу Титова и Петропавловской построят первой, остальные дома будут ниже, а их этажность определят нормы по плотности населения и освещённости соседних домов.
Одним из первых эскизов, опубликованных сейчас на сайте «АкадемСтроя», архитекторы предложили построить необычные башни-вертушки с выступающими, будто вывернутыми углами и длинными открытыми площадками. Но от этой идеи застройщик отказался — из-за опыта эксплуатации и по социальным причинам, признался Владимир Литвинов.
— Мы на один из круглых столов психиатров приглашали, и поднялся вопрос о суицидах. В самой неблагополучной стране Европы по [числу] суицидов детей от 14 до 18 лет — 22 человека на 100 тысяч населения. В России — 84. И врачи говорят, чтобы мы предусматривали это, — пояснил он. — Мы зоны эти убрали, видоизменили, чтобы не провоцировать людей.
Нынешний вариант проекта — с геометрическими акцентами на фасадах и большой площадью остекления, но и он, замечает Литвинов, не последний. В перспективе комплекс с выделяющейся башней должен отразиться на другой стороне улице Титова, чтобы вместе они формировали ворота левого берега из частного сектора к многоэтажной застройке.
Застройщик даже хочет затем соединить два комплекса пешеходным мостом по концепции арочной вставки моста Обербаумбрюкке в Берлине, которую спроектировал Сантьяго Калатрава. По словам Владимира Литвинова, он уже получил «добро» на это от самого знаменитого архитектора.
Григорий Якобсон считает такое решение символичным.
— Город у нас застраивается, под застройку осталось мало территорий, застройщики уже несколько лет пользуются выкупом земель ИЖС в разных частях города, чтобы строить там жилые комплексы. Ему остаётся фактически только раскупорить эту бутылочку, то, что у нас напоследок всегда оставляли и не особо желали в это ввязываться, и довольно символично это сделать в формате каких-то ворот.
В проект застройщик включил и благоустройство пешеходной зоны на улице Титова. Более того, SKY Group планирует построить от Троллейной до площади Станиславского некий прерывающийся аналог Гостиного двора — крытую улицу с магазинами. Правда, как признался Литвинов, пока неясно, сможет ли застройщик эту идею воплотить, но в проект уже заложил.
— Понятно, что сейчас это будет восприниматься как фантастика, но в принципе всё реально, это же на глазах происходит, — комментирует планы застройщика эксперт рынка недвижимости Александр Астахов.
— И когда что-то новое заявляют, запускают движуху вообще среди девелоперов, прогресс в строительстве, в благоустройстве. Сейчас Литвинов объявил крытую улицу: может, сделает первым, а может, кто-то постарается его обогнать. В любом случае для города это неплохо.
Главной проблемой комплекса, по мнению экспертов, может стать транспортная доступность: улица Титова сильно перегружена, особенно в часы пик, и спасти местных жителей сможет разве что метро, до которого придётся пройти три остановки. Дальнейшее же развитие масштабного жилмассива будет зависеть от того, появятся ли в Ленинском районе новые развязки и облегчат ли там движение. Тут, кстати, помогла бы пресловутая станция метро на площади Станиславского, которая обсуждается уже много лет.
По прогнозам застройщика, в квартале будут жить больше тысячи человек. Со сроками строительства пока полная неопределённость: для начала требуется расселить все дома и подготовить площадку, а в новых условиях это не так просто.
— Мы сейчас как полигон для муниципалитета: они на нас смотрят, как мы выкручиваться будем из этой ситуации. Мы попробуем, пусть на нас все потренируются: и фискальные органы, и разрешительные, — говорит Владимир Литвинов.
Вероятно, похожая судьба, хоть и в другом исполнении, скоро ожидает бараки в Затоне: в январе власти признали подлежащим сносу весь центр микрорайона.
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Лиза Пичугина
Иллюстрация SKY Group (1), с сайта oooasi.org (4, 5), фото Густаво Зырянова (2, 3, 6)