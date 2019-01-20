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«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь

Угоняем «Тойоту Короллу» читателя Евгения — секреты блокировки бензонасоса и замка капота

В очередном выпуске проекта «Угонят — не угонят?» участвует наш читатель Евгений со своим хетчбэком Toyota Corolla 2004 года выпуска. Автомобиль достаточно хорошо защищен электронными и механическими способами. За сколько минут его угонят и какова итоговая оценка защищенности по 5-бальной шкале — узнаем у специалистов компании по установке охранных систем «Цезарь Сателлит». 


«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь


Эта Toyota Corolla досталась Евгению с неплохим противоугонным набором: механическим замком капота и механическим блокиратором автоматической коробки передач. Дополнительно владелец установил диалоговую сигнализацию StarLine A93 с одной проводной блокировкой бензонасоса. 



«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь


Вскрывать автомобиль угонщику придется механическом способом, сворачивать личинку замка. Заработает сирена, но открыть капот и нейтрализовать сирену сразу не получится, ведь на него установлен дополнительный замок с ключом. Надо дальше работать в условиях воя сирены или пытаться все же открыть капот. 



«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь


В списке вариантов доступа в моторный отсек — поиск аварийного тросика или попытка открыть замок специальным крючком из жесткой проволоки через радиаторную решетку. Первый способ не дает никаких гарантий, на поиск тросика может уйти слишком много времени. 



«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь


«Решетку радиатора выдернут, она стоит 200 рублей на разборке. Ее выдернут, а здесь идет тросик в салон. За него крючком из мощной проволоки — раз на себя рывком, и он открылся», — объясняет Василий Синицин, старший специалист по мобильным объектам «Цезарь Сателлит».



«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь


Капот открыт, сирена нейтрализована. В дальнейшем открытый капот ещё понадобится, а пока угонщик приступает к разборке приборного щитка. Блок сигнализации установлен за приборкой, на этой машине тоже особо не собирались его прятать.



«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь


Просто так отключить разъемы от блока сигнализации и обесточить её не получится. Машина не заведется, поскольку здесь стоит блокировка бензонасоса с так называемой нормально разомкнутой цепью. «Вот провод управления блокировкой. Когда машина в охране, на этом проводе висит потенциал (напряжение). На провод мы подаем минус от кузова, и машина заводится», — показывает Василий Синицин. 



«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь


С электронными блокировками покончено, осталось разобраться с механическим блокиратором коробки передач. Подбирать к нему ключ или высверливать личинку довольно хлопотно, проще переключить коробку в режим Drive из моторного отсека — капот-то у нас уже открыт. 



«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь


На тяге селектора АКП, которая прекрасно видна сверху, нужно открутить всего одну гайку. Затем освободившуюся тягу, соединенную с коробкой, угонщик переключает на три щелчка — задний ход, нейтраль и Drive. Предварительно педаль тормоза зажимается палкой. Всё, автомобиль заведён и готов ехать.



«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь


Теперь специалисты оценят время угона и защищенность по 5-бальной шкале. «Это будет 5 минут. Машина защищена на 3,5 балла, для этой машины это хорошо. Чтобы получилось 5 баллов, надо поставить беспроводную блокировку под капот либо дополнительный иммобилайзер и поисковый блок. Но это избыточно для этой машины. Если просто добавить маячок, будет 4,5 балла, этого хватит за глаза», — объясняет Алексей Щерба, руководитель отдела сервиса компании «Цезарь Сателлит».



«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь


Маячок позволит рано или поздно обнаружить похищенный автомобиль, ведь угонщики не станут до бесконечности использовать в машине глушилку. Стоимость маячка с установкой составит ориентировочно 5–7 тысяч рублей. 


В предыдущем выпуске проекта мы проверяли Toyota Camry с иммобилайзером Black Bug, сигнализацией StarLine A93 и механическим блокиратором рулевого вала.


Внимание! В проект «Угонят — не угонят?» приглашаются читатели НГС со своими автомобилями. Вместе с экспертами мы проверим надежность сигнализации вашего авто, оценим скорость угона, дадим необходимые рекомендации по сохранности машины! Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

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