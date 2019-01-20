«Угонят — не угонят?»: такую «Тойоту» голыми руками не возьмешь

В очередном выпуске проекта «Угонят — не угонят?» участвует наш читатель Евгений со своим хетчбэком Toyota Corolla 2004 года выпуска. Автомобиль достаточно хорошо защищен электронными и механическими способами. За сколько минут его угонят и какова итоговая оценка защищенности по 5-бальной шкале — узнаем у специалистов компании по установке охранных систем «Цезарь Сателлит».









Эта Toyota Corolla досталась Евгению с неплохим противоугонным набором: механическим замком капота и механическим блокиратором автоматической коробки передач. Дополнительно владелец установил диалоговую сигнализацию StarLine A93 с одной проводной блокировкой бензонасоса.













Вскрывать автомобиль угонщику придется механическом способом, сворачивать личинку замка. Заработает сирена, но открыть капот и нейтрализовать сирену сразу не получится, ведь на него установлен дополнительный замок с ключом. Надо дальше работать в условиях воя сирены или пытаться все же открыть капот.













В списке вариантов доступа в моторный отсек — поиск аварийного тросика или попытка открыть замок специальным крючком из жесткой проволоки через радиаторную решетку. Первый способ не дает никаких гарантий, на поиск тросика может уйти слишком много времени.













«Решетку радиатора выдернут, она стоит 200 рублей на разборке. Ее выдернут, а здесь идет тросик в салон. За него крючком из мощной проволоки — раз на себя рывком, и он открылся», — объясняет Василий Синицин, старший специалист по мобильным объектам «Цезарь Сателлит».













Капот открыт, сирена нейтрализована. В дальнейшем открытый капот ещё понадобится, а пока угонщик приступает к разборке приборного щитка. Блок сигнализации установлен за приборкой, на этой машине тоже особо не собирались его прятать.













Просто так отключить разъемы от блока сигнализации и обесточить её не получится. Машина не заведется, поскольку здесь стоит блокировка бензонасоса с так называемой нормально разомкнутой цепью. «Вот провод управления блокировкой. Когда машина в охране, на этом проводе висит потенциал (напряжение). На провод мы подаем минус от кузова, и машина заводится», — показывает Василий Синицин.













С электронными блокировками покончено, осталось разобраться с механическим блокиратором коробки передач. Подбирать к нему ключ или высверливать личинку довольно хлопотно, проще переключить коробку в режим Drive из моторного отсека — капот-то у нас уже открыт.













На тяге селектора АКП, которая прекрасно видна сверху, нужно открутить всего одну гайку. Затем освободившуюся тягу, соединенную с коробкой, угонщик переключает на три щелчка — задний ход, нейтраль и Drive. Предварительно педаль тормоза зажимается палкой. Всё, автомобиль заведён и готов ехать.













Теперь специалисты оценят время угона и защищенность по 5-бальной шкале. «Это будет 5 минут. Машина защищена на 3,5 балла, для этой машины это хорошо. Чтобы получилось 5 баллов, надо поставить беспроводную блокировку под капот либо дополнительный иммобилайзер и поисковый блок. Но это избыточно для этой машины. Если просто добавить маячок, будет 4,5 балла, этого хватит за глаза», — объясняет Алексей Щерба, руководитель отдела сервиса компании «Цезарь Сателлит».













Маячок позволит рано или поздно обнаружить похищенный автомобиль, ведь угонщики не станут до бесконечности использовать в машине глушилку. Стоимость маячка с установкой составит ориентировочно 5–7 тысяч рублей.





В предыдущем выпуске проекта мы проверяли Toyota Camry с иммобилайзером Black Bug, сигнализацией StarLine A93 и механическим блокиратором рулевого вала.







Внимание! В проект «Угонят — не угонят?» приглашаются читатели НГС со своими автомобилями. Вместе с экспертами мы проверим надежность сигнализации вашего авто, оценим скорость угона, дадим необходимые рекомендации по сохранности машины! Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.