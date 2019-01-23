эксперимент

«Россия» чадит и пылает (видео)

НГС повторил популярный странный эксперимент с едой — и выяснил, почему она горит, как свеча

НГС повторил популярный странный эксперимент с едой — и выяснил, почему она горит, как свеча

Корреспондент НГС провёл эксперимент, вдохновившись роликами из интернета
Корреспондент НГС провёл эксперимент, вдохновившись роликами из интернета


В интернете с завидной регулярностью появляются видеоролики, в которых поджигают шоколадки и удивляются, как они хорошо горят. По мнению шоколадных поджигателей, шоколад от огня должен только плавиться: они считают, что горящая плитка говорит о низком качестве продукта. НГС провёл свой эксперимент и поджёг несколько шоколадок от разных производителей. А заодно выяснил, какой шоколад горит лучше и почему.


В интернете часто появляются ролики с горящим шоколадом. Авторы таких видео обычно утверждают: продукт горит, потому что содержит искусственные добавки. Все давно привыкли, что подлинным шоколадом считается продукт с блестящей гладкой поверхностью, который при разламывании издаёт своеобразный хруст. И что белёсый оттенок сладости говорит о несоблюдении режима хранении, но не его испорченности.


НГС провёл эксперимент: поджёг шесть плиток разных производителей и узнал у экспертов, почему горит шоколад. 


Для эксперимента мы купили тёмный шоколад следующих марок: «Российский» (произведён в России), «Экстра. Тёмный» (Россия, г. Новосибирск), Spartak. Elite (Беларусь), «Казахстанский. Premium» (Казахстан), Bianca (Бельгия) и Lindt. Excellence. Chili (Швейцария).



Шоколадные плитки горели все: одни — чуть лучше, другие — чуть хуже. Ярче и быстрее всех разгорался бельгийский, швейцарский и белорусский шоколад. После затухания все плитки одинаково чадили дымом с резким запахом.


«Россия» сгорела первой: шоколад оказался с белёсым налётом, что говорило о его неправильном хранении в магазине
«Россия» сгорела первой: шоколад оказался с белёсым налётом, что говорило о его неправильном хранении в магазине


Как пояснили корреспонденту НГС в Роскачестве, шоколад обязан гореть. И это ни в коем случае не означает, что он ненатуральный. Просто этот продукт состоит из нескольких элементов: какао-порошок, масло какао, другие жиры и сахар.


Шоколад Новосибирской шоколадной фабрики горел чуть хуже, чем все остальные плитки
Шоколад Новосибирской шоколадной фабрики горел чуть хуже, чем все остальные плитки


Начальник отдела испытаний Роскачества Артём Овод рассказал: «Какао-порошок — это перетёртая шкурка какао-бобов. Она практически не горючая, однако обладает впитывающими свойствами. Именно её пропитывают жиры и сахар, образуя твёрдый материал. Как мы знаем, жиры и сахар при нагревании плавятся. Поэтому авторы роликов уверяют, что шоколад при нагревании должен таять и капать. Однако на видео плитка горит, как свеча».


«Казахстан» воспламенялся и потом чадил почти так же, как и «Россия»
«Казахстан» воспламенялся и потом чадил почти так же, как и «Россия»


Как быстро горит шоколад, зависит от двух факторов: количество жиров плюс сахар. Точку плавления определяет и состав жиров.


Белорусский шоколад сгорал ярко, с хорошим пламенем — как после него горели импортные шоколадки
Белорусский шоколад сгорал ярко, с хорошим пламенем — как после него горели импортные шоколадки


«В любом случае жиры и масла легко плавятся от огня. В случае, когда избыток масла не наблюдается, совершенно нормально, что масла успевают загореться и протопить ближайший к огню слой. Поэтому протопленный материал просачивается на место выгоревшего. Ну и далее сам горит, как парафин на фитиле свечки. Итак, шоколад должен гореть, это совершенно нормально», — прокомментировал горящий шоколад эксперт Роскачества.


Бельгийский шоколад считается одним из лучших в мире: горел тоже довольно качественно
Бельгийский шоколад считается одним из лучших в мире: горел тоже довольно качественно


То, что некоторые шоколадки горят лучше, а другие хуже, заметил Артём Овод, означает, что у них разный состав и разное количество жиров. Те, что воспламеняются активнее, уточнил специалист, жиров содержат больше.


Чисто тёмный швейцарский шоколад найти не удалось, пришлось сжигать оригинальную плитку с добавлением перца
Чисто тёмный швейцарский шоколад найти не удалось, пришлось сжигать оригинальную плитку с добавлением перца


По поводу же резкого запаха различные эксперты, комментирующие подобные ролики, сходятся в одном: горящая органика приятно пахнуть в принципе не может. Неприятно пахнут во время горения натуральная кожа, кости, шерсть, подгоревшие крупы и многие другие натуральные продукты.


В декабре 2018 года НГС рассказал о 5 странных развлечениях-экспериментах, которыми занимают себя новосибирцы в сильные морозы. 

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