Хребет Новосибирска

Фоторепортаж из главного района города: этим фото почти 100 лет — и многие места уже не узнать

Место, откуда сделано фото, сложно узнать — сегодня оно выглядит совсем иначе





Центральный район Новосибирска — самый маленький, но, безусловно, самый важный. Здесь всегда был центр городской жизни — административные здания, банки, кинотеатры, крупные магазины, лучшие кафе и рестораны. Такую же роль он играет и сегодня, хоть и стал совсем другим. Он был первым из трёх районов, которые планировали сделать в молодом городе на берегу Оби ещё в конце позапрошлого века, а современные границы определили только к 1940 году. НГС заканчивает цикл фотоисторий районов Новосибирска, подготовленных при содействии Музея Новосибирска, — и публикует заключительный фоторассказ про главный и самый узнаваемый район сибирской столицы, его дома и улицы, без которых представить современный город уже невозможно.





Красный проспект начали активно застраивать в 1930-е — после того как Новосибирск получил статус центра Западно-Сибирского края. Одним из первых капитальных зданий на проспекте, да и в принципе одним из первых каменных зданий города, стал собор во имя Александра Невского, который начали строить ещё в последние годы XIX века.







Со статусом краевой столицы в городе возникла необходимость в здании краевого исполкома — сейчас это здание правительства Новосибирской области. Интересно, что здесь впервые в городе установили лифтовые подъёмники. Авторы проекта на этом не остановились и сделали большие навесные витражи, выступ-ризалит, который стоит на узких столбах, и много других деталей, которые выбиваются из архитектурных трендов того времени.







Реальное училище Дома Романовых, где сейчас находится детская больница скорой помощи, построил архитектор Андрей Крячков. В 1912 году училище было самым большим в городе учебным учреждением — здесь готовили ребят для поступления в технические вузы. Училище назвали в честь 300-летнего юбилея царствующей династии.







В 1920-х в здание переехали общесибирские органы управления, а позднее к нему начали надстраивать этажи. Врачи заселились в это здание в конце 1930-х годов — здесь был военный госпиталь, а позднее — областная больница, эвакогоспиталь, и в итоге здесь обосновалась детская больница скорой помощи.







По соседству с училищем Крячков построил здание Сибревкома с куполом диаметром в 12,5 метра. В 1920-е годы, после того как в Новониколаевске установили советскую власть, в это здание из Омска переехал Сибревком — административных помещений в то время просто не хватало. В 1950-е к зданию пристроили новый корпус на улице Свердлова, а в 1980-е здание отдали под фонды картинной галереи — сейчас здесь художественный музей.







Кинотеатр имени Маяковского построили в 1970 году на месте старого кинотеатра, который стоял здесь с 1920-х годов. Новый кинотеатр стал самым крупным в городе — с экраном 11х22 метра и зрительным залом на 1200 мест. Новый кинотеатр хотели сделать необычным — с монументом-скульптурой Владимира Маяковского, специальной надписью с названием кинотеатра на фасаде, но ничего из этого не сделали. Со дня открытия в «Маяковском» работал кинолекторий: здесь делали просмотры фильмов по школьной программе, а перед киносеансами выступали лекторы.







Возвращаемся в 1930-е, когда на Красном проспекте спроектировали комплекс «Динамо» — здание с рестораном, магазином и жилыми квартирами. Весь комплекс выглядит асимметричным, что в духе конструктивизма, а шоколадные цвета фасада и белые ограждения на балконах, по словам архитекторов, придавали комплексу «мажорный облик». Сейчас на Красном проспекте, 28 расположились кофейни и рестораны, а не так давно здесь было генеральное консульство Германии.







«Дом под строкой» — один из самых известных жилых домов Новосибирска. Многие знают, что он получил такое название после того, как в 1970-е на его крыше поставили световое табло, которое транслировало текст городских новостей. Известным этот дом сделало и то, что в его дворе есть вход в одно из самых больших бомбоубежищ города — в «Доме под строкой» были квартиры сотрудников секретного оборонного Института измерительных приборов.







Напротив «Дома под строкой» на Красном проспекте был квартал купеческой застройки — на этом месте сейчас стоит БЦ «Бутон» и административное здание с кафе, ресторанами и книжным магазином «Плиний Старший». Очень красивый квартал просуществовал до 1960-х годов, пока его не снесли.







Это были купеческие дома с надстроенными этажами. В середине века их хотели реконструировать — например, на углу улицы Горького и Красного проспекта планировали возвести башню со шпилем, но этот проект не реализовали, а вместо квартала построили модернистское здание из бетона и стекла. В 2011 году здесь появился БЦ «Бутон» — одно из самых необычных зданий Новосибирска.







Часовню во имя Николая Чудотворца построили в 1915 году в память о 300-летии Дома Романовых, но меньше чем через 15 лет её закрыли и снесли, а восстановили только в 1993 году — в столетний юбилей Новосибирска. Правда, её поставили немного по-другому — раньше здание ориентировали по сторонам света, а теперь оно стоит по линии проспекта.







Первомайский сквер поставили на месте Сенной площади, где когда-то торговали сеном для скота. Главным украшением сквера до сих пор остаётся каскадный фонтан, который построили в 1930-е годы. Интересно, что в первые часы его работы оказалось, что его дно протекает, а вода размывает фундамент. Фонтан пришлось отключить и отремонтировать.







Здание краеведческого музея — одна из главных достопримечательностей Новосибирска. Его построили под городской торговый корпус в 1911 году. На первом этаже были торговые помещения, а на втором — городская дума, казначейство и другие административные помещения. В центре здания был сквозной проезд, который позже закрыли витринным стеклом. На фото — митинг у здания городской Думы в марте 1917 года.







Сквер Героев Революции построили на братской могиле — она находится у западной стены сквера, которая граничит с Домом Ленина. В начале 1920 года здесь похоронили 104 политических заключенных, которых расстреляли колчаковцы перед тем, как отступить из города. Погибших похоронили, а в центре города в память о них соорудили бетонный памятник в виде мускулистой руки, сжимающей горящий факел.







В конце 1920-х годов в столице Сибирского края построили первую крупную поликлинику — архитекторы считают её здание одним из самых ярких примеров архитектуры конструктивизма. Поликлиника работает в этом здании до сих пор, хоть и с облезлым фасадом.











Во времена, когда Новониколаевск только стал столицей Сибири, строители стремительно меняли облик его центральной магистрали — тогда и начали активно сносить дореволюционные дома. Примерно в то же время под снос попала и часовня Николая Чудотворца, а из Сенной площади сделали Первомайский сквер. Напротив него построили здание Промбанка, в котором сейчас расположилась мэрия Новосибирска.





Здание Промбанка построили в «формах упрощённого конструктивизма» — с большими вертикальными лопатками и горизонтальными поясами с большими окнами. На нижних этажах работали магазины. Затем зданию решили надстроить два этажа — вместе с этим со двора пристроили зал заседаний, некоторые помещение перепланировали. В 1970-е здание вновь изменило облик — к нему возвели 5-этажную пристройку, в которой разместили институт «Новосибгражданпроект», управление капитального строительства, а некоторые помещения отдали под жилой дом артистов. Через 10 лет у здания появилась ещё одна пристройка — шестиэтажная на Депутатской.







Здание, которое сейчас пестрит ресторанными вывесками, появилось на углу Ленина и Советской в середине 1920-х годов. Это было здание краевой конторы Всесоюзного Текстильсиндиката — здесь торговали тканью. Затем здание передали конторе «Сибуголь» и переделали его — надстроили этажи и возвели пристройку. В разное время здесь побывал Институт военных инженеров транспорта (СГУПС), а также известный хлебный магазин с собственной пекарней «Золотой Колос» — запах горячей выпечки разносился на несколько кварталов.











Здание делового дома находилось прямо на Центральной (тогда она называлась Ярмарочной) площади города. Ещё до начала строительства инженеры решили отодвинуть деловой дом от проспекта для автостоянки. Тогда же, к слову, проектировали реконструкцию центральной площади — со сквером и фонтанами.







Когда здание начали возводить, строители спорили о том, можно ли в Сибири строить дома из монолитного железобетона. Они боялись, что в здании будет слишком холодно, и на всякий случай закрыли наружные стены пробковыми матами и заштукатурили их. В новом здании разместили гостиницу, ресторан, банк, универмаг и книжный магазин. Сегодня его большую площадь занимают кафе, рестораны, бутики и офисы.







А это место сложно угадать по старому фото — сейчас здесь располагается корпус университета архитектуры, дизайна и искусств. Вдоль Красного проспекта шла первая линия новосибирского трамвая. Слева — Дом Сибирских Краевых Союзов, который тоже спроектировал Андрей Крячков. В разные годы здесь располагался самый большой магазин в городе, детский отдел Союзунивермага, а также «Центральный дом книги» с отделом иностранной литературы «Дружба». Он работал здесь до 1997 года.







Сложно поверить, что когда-то то место, где сейчас раскинулся Центральный парк, считалось окраиной города, и, как полагается, здесь было кладбище, где покоились первые жители Новониколаевска. Из-за эпидемии тифа кладбище решили перенести, а на его месте построить парк. Усопших перезахоронили на других кладбищах — в районе «Берёзовой рощи» и аэропорта. Парк сменил несколько названий: первым, что не странно, стало «Сад кладбищенский», затем «Центральный», а к 1930-м годам — «Сад имени Сталина». Он всегда был центром городской жизни.







Когда-то Красный проспект сильно преобразился, а теперь, спустя почти сотню лет, и вовсе не похож на тот, который остался на архивных снимках. Вдалеке на старом фото можно заметить Дом офицеров, который в те времена назывался Домом красной армии. После войны он стал Окружным домом офицеров, а сейчас, после нескольких реконструкций, в нём расположился Музей истории Сибирского военного округа, а также окружная военная прокуратура и окружной военный суд.







Редакция НГС благодарит Музей Новосибирска, его филиалы, историка Константина Голодяева и краеведческий музей за помощь в создании материалов серии.





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