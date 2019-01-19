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Главное за неделю: бензин дорожает, метро (опять!) обещают достроить, а в Кудряшах продают замок

НГС выбрал главные и интересные события этой недели — прочитайте этот текст, чтобы быть в курсе

Больше всего новосибирцы обсуждали аварийные дома Затона и роскошную усадьбу в Кудряшах
Больше всего новосибирцы обсуждали аварийные дома Затона и роскошную усадьбу в Кудряшах


Арест подозреваемых в убийстве бердчанки, строительство Дзержинской линии метро и самые редкие имена новорожденных — НГС выбрал 10 главных событий Новосибирска и историй с 14 по 18 января.


«Я хочу, чтобы меня все услышали: без завершения Дзержинской линии метро считать, что мы подготовили транспортную инфраструктуру города к проведению чемпионата, нельзя. Поэтому ответственность колоссальная, и времени осталось мало», — посетовал Локоть на совещании в мэрии 15 января.


  • Мэрия признала аварийным целый микрорайон: 44 двухэтажных дома в Затоне получили этот статус. Местные жители добивались этого уже несколько лет — оконные и дверные проёмы перекосились от старости, в деревянных бараках нет нормальной канализации, а стены продувает насквозь. 


Жители аварийных домов в последние годы не могли сделать ремонт даже в своих квартирах — всё тут же разрушалось
Жители аварийных домов в последние годы не могли сделать ремонт даже в своих квартирах — всё тут же разрушалось


Корреспонденты НГС прогулялись по аварийному микрорайону и поговорили с жильцами о надеждах на новое жильё.


  • В посёлке Кудряшовский ситуация с недвижимостью кардинально иная. Там выставили на продажу замок площадью 1,2 тысячи кв. м с башенками и выходом на пляж — за усадьбу с 35 комнатами продавец хочет получить 135 миллионов рублей.


В огромном замке есть бассейн и лифт
В огромном замке есть бассейн и лифт


«Замок состоит из четырех этажей над землей и одного этажа вниз, до которых можно с комфортом добираться на лифте, имеет два теплых парковочных места для хозяев, огромный бассейн с витринным остеклением, все башни в доме функциональные на каждом этаже», — рассказывает продавец.



  • Пройти тест на ВИЧ и гепатит C теперь можно недалеко от ночных клубов — новосибирские врачи и волонтёры начали дежурить возле увеселительных заведений. В январе ночные мобильные лаборатории планируют работать с 23:00 до 02:00 — в разные дни тест-мобили будут дежурить в 7 точках.


«<...> они будут располагаться там, где наибольший доступ к людям из ключевых групп будет осуществляться, — это и ночные клубы, это и места, где находятся люди, занимающиеся коммерческим сексом», — объяснила руководитель Новосибирского центра по профилактике и борьбе со СПИД Елена Фаст.


  • В среду НГС рассказал историю удивительной и сильной духом сибирячки Анастасии Лобастовой — после аварии она потеряла зрение, но не стала затворницей. Несмотря на болезнь, Анастасия вышла замуж, родила дочку, вяжет стильные вещи, пишет книгу и мечтает, что когда-нибудь к ней вернётся зрение и она увидит своих любимых.



  • Утром 16 января в Новосибирск приехали тридцать танков Т-34-85, которые передала России армия Лаоса. Соглашение о передаче легендарных танков середины прошлого века было принято в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу в Лаос в начале 2018 года.


Из Лаоса в Россию танки доставили по морю. Сейчас их везут через всю страну в Подмосковье
Из Лаоса в Россию танки доставили по морю. Сейчас их везут через всю страну в Подмосковье


  • Опять началось: бензин подорожал на 65 копеек впервые в новом году. Сейчас стоимость литра 92-го достигла 41 рубля, а цена дизельного топлива перевалила за 50 рублей.


  • Суд арестовал подозреваемых в нашумевшем убийстве сибирячки на «Пежо». 11 января двое мужчин встретились с бердчанкой Ириной Синельниковой, продававшей Peugeot 407, — они задушили женщину при осмотре автомобиля. Полиция и волонтёры искали Ирину все выходные, её тело нашли только 13 января в Кемеровской области. 


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