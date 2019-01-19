Главное за неделю: бензин дорожает, метро (опять!) обещают достроить, а в Кудряшах продают замок

НГС выбрал главные и интересные события этой недели — прочитайте этот текст, чтобы быть в курсе

Больше всего новосибирцы обсуждали аварийные дома Затона и роскошную усадьбу в Кудряшах





Арест подозреваемых в убийстве бердчанки, строительство Дзержинской линии метро и самые редкие имена новорожденных — НГС выбрал 10 главных событий Новосибирска и историй с 14 по 18 января.





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил закончить Дзержинскую ветку метро к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Ранее власти пообещали, что откроют новую станцию метро «Спортивная» рядом с новым ЛДС к весне 2022 года, однако мэр заявил, что этого будет недостаточно.

«Я хочу, чтобы меня все услышали: без завершения Дзержинской линии метро считать, что мы подготовили транспортную инфраструктуру города к проведению чемпионата, нельзя. Поэтому ответственность колоссальная, и времени осталось мало», — посетовал Локоть на совещании в мэрии 15 января.





Мэрия признала аварийным целый микрорайон: 44 двухэтажных дома в Затоне получили этот статус. Местные жители добивались этого уже несколько лет — оконные и дверные проёмы перекосились от старости, в деревянных бараках нет нормальной канализации, а стены продувает насквозь.





Жители аварийных домов в последние годы не могли сделать ремонт даже в своих квартирах — всё тут же разрушалось





Корреспонденты НГС прогулялись по аварийному микрорайону и поговорили с жильцами о надеждах на новое жильё.





В посёлке Кудряшовский ситуация с недвижимостью кардинально иная. Там выставили на продажу замок площадью 1,2 тысячи кв. м с башенками и выходом на пляж — за усадьбу с 35 комнатами продавец хочет получить 135 миллионов рублей.





В огромном замке есть бассейн и лифт





«Замок состоит из четырех этажей над землей и одного этажа вниз, до которых можно с комфортом добираться на лифте, имеет два теплых парковочных места для хозяев, огромный бассейн с витринным остеклением, все башни в доме функциональные на каждом этаже», — рассказывает продавец.







В начале недели стало известно, что скончался мужчина, которому оторвало ногу на площади Труда. Сейчас судмедэкспертиза проверяет, связана ли его смерть с ДТП. Напомним, 24 декабря пассажир автобуса № 16 выпал из салона и лишился ноги.





Пройти тест на ВИЧ и гепатит C теперь можно недалеко от ночных клубов — новосибирские врачи и волонтёры начали дежурить возле увеселительных заведений. В январе ночные мобильные лаборатории планируют работать с 23:00 до 02:00 — в разные дни тест-мобили будут дежурить в 7 точках.







«<...> они будут располагаться там, где наибольший доступ к людям из ключевых групп будет осуществляться, — это и ночные клубы, это и места, где находятся люди, занимающиеся коммерческим сексом», — объяснила руководитель Новосибирского центра по профилактике и борьбе со СПИД Елена Фаст.





В среду НГС рассказал историю удивительной и сильной духом сибирячки Анастасии Лобастовой — после аварии она потеряла зрение, но не стала затворницей. Несмотря на болезнь, Анастасия вышла замуж, родила дочку, вяжет стильные вещи, пишет книгу и мечтает, что когда-нибудь к ней вернётся зрение и она увидит своих любимых.









Утром 16 января в Новосибирск приехали тридцать танков Т-34-85, которые передала России армия Лаоса. Соглашение о передаче легендарных танков середины прошлого века было принято в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу в Лаос в начале 2018 года.





Из Лаоса в Россию танки доставили по морю. Сейчас их везут через всю страну в Подмосковье





Опять началось: бензин подорожал на 65 копеек впервые в новом году. Сейчас стоимость литра 92-го достигла 41 рубля, а цена дизельного топлива перевалила за 50 рублей.





Суд арестовал подозреваемых в нашумевшем убийстве сибирячки на «Пежо». 11 января двое мужчин встретились с бердчанкой Ириной Синельниковой, продававшей Peugeot 407, — они задушили женщину при осмотре автомобиля. Полиция и волонтёры искали Ирину все выходные, её тело нашли только 13 января в Кемеровской области.



