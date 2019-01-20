«Дети могут начать надеяться не на себя, а на помощь извне»

«Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это очень важно», — заявил Сергей Швецов агентству «Москва»

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов на днях заявил, что сказки обучают детей халяве, поэтому их сюжеты нужно менять и формировать финансовую культуру. По его мнению, все с детства узнают о Золотой Рыбке и Щуке — и далее это отражается на отношениях на финансовом рынке. Журналист НГС.БИЗНЕС попросила финансистов и экономистов разобрать русские сказки — чему они учат с точки зрения экономики и менеджмента. Эксперты рассказали, как «Репка» помогает сформировать навыки командообразования, почему из Мухи-Цокотухи не вышел грамотный инвестор и почему «Сказка о рыбаке и рыбке» — о людях, попадающих в просрочку, из какой книги дети могут почерпнуть пример работы кросс-функциональной команды, как «Теремок» из малого предприятия превратился в ООО и как Буратино стал участником финансовой пирамиды.







Эдуард Коложвари, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ:





«Взять, например, сказку про репку: выросла репка больше плана, человек не смог с ней справиться и стал привлекать команду. Все прибежали помогать, и даже последний участник, самый слабый, внёс свою лепту. Они тогда этот урожай сняли, победили — совместно реализовали проект. Это командообразование: все как один выступили, получили положительный результат. Нормальная экономическая сказка с точки зрения менеджмента. Почему Центробанк о ней не говорит?».





«Репка» как пример эффективного командообразования





Николай Белякин, координатор проекта «Финграмотность» НГУЭУ:





«Пример, который мне всегда нравился, ещё даже с детства, — а когда я начал финансовой грамотностью заниматься, он стал более показательным, — это "Муха-Цокотуха" Корнея Чуковского. Муха нашла деньги. По-хорошему, она должна была обратиться в полицию: если они были бы не востребованы, государство вернуло бы ей какую-то сумму, но не всю. Здесь сказка не учит правильному гражданскому поведению, а учит "прикармань себе". В этом отношении зампред Центробанка прав. Это первое.





Второе. Казалось бы, полученные случайные доходы, если мы исходим из теории управления личным бюджетом, должны быть грамотно инвестированы. Это же доход сверх того, что человек тратит на себя. Что делает Муха? Она не инвестирует его, не вкладывает, а просто берёт покупает самовар и устраивает жуткий праздник в честь своих именин. Тратит деньги на самовар, кормит сказочных персонажей — получается, деньги уходят в пустоту, в воздух, а могла бы их грамотно инвестировать и достичь каких-то целей. Вообще в русских сказках однотипны подобные примеры: что-то упало с неба и неграмотно тратится. Зарубежные сказки, в отличие от русских, более прагматичны».





Муха-Цокотуха оказалась очень плохим инвестором, потерявшим деньги на «жуткой вечеринке»





Елена Алябина, доцент кафедры менеджмента Экономического факультета НГУ:





«Я хочу выступить в защиту русских сказок. У меня на полке стоит моя любимая детская книга со сказками — "Кот серый лоб". Заглянув в неё, я поняла, что как минимум в трети из них идея труда является главной темой. Возьмём, к примеру, сказку "Крылатый, мохнатый да масленый", где воробей, мышонок и блин каждый день ходят на работу и делают что-то для совместного блага. Каждый делает то, что умеет лучше всего, но в результате хорошо живётся всем. С точки зрения менеджмента — это прекрасный пример работы кросс-функциональной команды.





Или сказка "Зимовье", где звери вместе строят дом, разделяя обязанности между собой, а потом в холодные зимние дни наслаждаются теплом и спокойствием. Опять же отличный пример командной работы и распределённого лидерства. Есть ещё сказка "Как коза избушку построила", которая, выражаясь языком экономистов, посвящена решению логистической задачи выбора оптимального места строительства. Так что сказать, что все русские сказки учат халяве, будет неверно.





Да и сам призыв "менять сюжеты сказок" вызывает недоумение. Сказки — это выражение народной мудрости, накопленной веками. Другое дело, что можно использовать разные сказочные образы и метафоры, расставляя нужные акценты, как в воспитательных целях, так и в управленческих. Сейчас в менеджменте популярно направление сторителлинга, когда с помощью красочных историй бизнес-лидеры и специалисты-коммуникаторы вдохновляют своих слушателей на определённые действия. Для выбора сюжетов таких историй как раз и может пригодиться знание русских сказок».





Воробей, мышонок и блин — пример работы кросс-функциональной команды





Анна Тихонова, директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка:





«К счастью, не все русские сказки повторяют сюжет Ивана-дурака и учат халяве. Например, самая первая сказка, которую мы читаем детям, "Колобок", учит совсем другому — думать, прежде чем делать. Все сказки Пушкина учат мудрости, доброте, дальновидности, хитрости.





Например, в «Сказке о рыбаке и рыбке» корыстная и ненасытная старушка, жена рыбака, остаётся у разбитого корыта из-за своей жадности, а вместе с ней и старик, который послушно выполнял все приказы жены. Очень жизненная история. Я как банкир сталкиваюсь с такими сюжетами, когда люди не могут соотнести свои желания с возможностями и из-за этого, например, попадают в просрочки.





Я всегда обсуждаю со своими детьми сказки, сюжеты из книг, которые мы прочитали. Мне важно, чтобы дети умели вычленить из каждой истории жизненный пример, научиться чему-то. Мне особенно интересны финансовые модели поведения героев, поэтому я спрашиваю: "А что бы ты попросил у Золотой Рыбки, как бы распорядился богатством, в какой момент остановился?"».





У старухи из «Сказке о рыбаке и рыбке» желания не совпали с возможностями — такие люди обычно попадают в просрочки





Инга Корягина, начальник международного отделения Финансового факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова:







«История о Робин Гуде. Прямое послание: иногда нужно нарушать правила, особенно если нужно помочь людям, с которыми обошлись несправедливо. Скрытое послание: мы тоже имеем право жить так же, как и богатые. Ну и что, что получаем мы эти блага нечестным способом. Зато все по справедливости.







Как это делает нас банкротами: мы растём с мыслью: "Это несправедливо!" и каждый раз, когда мы видим, что у кого-то есть больше, чем у нас, продолжаем так думать. Да и реклама со всех сторон убеждает нас в том, что мы можем иметь всё, что пожелаем, не обращая внимание на наше реальное социальное положение. Потому что в любой момент мы можем воспользоваться удобными для нас формами кредитования и финансирования. Мы искусственно убеждаем себя, что все эти кредиты и жизнь в долг приносят пользу нам и нашим семьям.







История Робин Гуда заставляет верить в то, что каждый имеет право жить как богатые и не обращать внимания на реальное социальное положение





"Рождественская история" Чарльза Диккенса. Прямое послание: нельзя быть злыми и жадными. Умейте делиться! Скрытое послание: жизнь коротка — потратьте деньги на удовольствия!







Как это делает нас банкротами: в добром уме и здравии никто не хочет быть Скруджем. Поэтому мы тратим безумные суммы на подарки. Мы хотим доказать сами себе, какие мы щедрые и заботливые. Поэтому подарки покупаются не только для своей семьи, но и для коллег, учителей наших детей, соседей, с которыми мы на самом деле даже не общаемся, и даже домашним питомцам! Мы хотим кайфа в настоящем моменте вместо того, чтобы трезво взглянуть на будущее. Потому что мы искренне верим, что весело проведённое время принесёт нам светлое будущее на блюде. Эмоции подменяют реальность. "Ты всё пела — это дело, так пойди же попляши!"».







Конёк-Горбунок во всём помогает Ивану-дураку — дети могут сохранить такие же ожидания от жизни, не привыкнув работать





Эльвира Климова, доцент кафедры бизнеса в сфере услуг НГУЭУ:





«Русские народные сказки — это зашифрованные мудрость и опыт предков. Сказки содержат основы мировоззренческих знаний, основы мироустройства, правовых отношений и экономических знаний. Причём в сказках это показывается на микро- и макроуровне: семейная экономика ("Морозко" — инвестиции в одну дочь), городская экономика ("Конёк-Горбунок"). Сказки представляют образцы таких экономически важных качеств, как трудолюбие, бережливость, расчётливость и практический ум.





Главный русский народный герой сказок Иван (обычно дурак) не отличается названными качествами, но награду в конце получает, надеясь на авось. Эта составляющая нашей русской ментальности сидит в каждом из нас (как и вера в царя-батюшку) и иногда срабатывает. Хотя современная практика жизни показывает обратное. Тем не менее случайность — неотъемлемая часть существования.





«Морозко» — пример семейных инвестиций в одну дочь





Однако обратимся к сказкам. Сказка про Кощея бессмертного рисует образ сберегательного банка с сундуком-сейфом и показывает, что если не делиться капиталом, не инвестировать в других, то банк рухнет, как царство Кощея. Сказка про кашу из топора учит не только общению мужа с женой, но и ценить малое, то, что под рукой. "Теремок" — интересен как пример малого предприятия, которое под влиянием большого хищника превратилось в ООО.





"Лисичка со скалочкой" показывает особенности неравноценного товарного обмена и наказание за нечестный обмен. "Лёгкий хлеб" демонстрирует технологию, требующую высоких трудозатрат, ошибочные решения и переоценённые возможности. Сказка "Вершки и корешки" знакомит с понятием трудового договора и системой оплаты труда.





Подобно героям сказки, стоящим у Алатырь-камня (камень трёх дорог), мы часто вынуждены делать в бизнесе выбор между значительным и минимальными капиталовложением, быстрыми оборотами и долгосрочными. Поэтому русские народные сказки позволяют не только воспитывать, учить отношениям и взаимодействию, но и формируют экономические понятия, законы рынка и товарообмена».





«Теремок» — это малое предприятие, превратившееся в ООО





Мария Морозова, главный аналитик Промсвязьбанка:





«Русская народная сказка "Поди туда — не знаю куда…" является классикой жанра. Её отличительными особенностями служат сосуществование реальных и магических персонажей, наличие неразрешимых, на первый взгляд, проблем, а самое главное — кульминационное развитие острого социального и экономического конфликта.





Сказка формирует образ бравого удальца — Андрея-стрелка, человека труда, обеспечивающего себя за счёт охоты. На протяжении сказки он превращается из наёмного работника, доставляющего дичь к царскому столу, в предпринимателя, а затем и в единоличный орган исполнительной власти. Красной нитью через всю сказку проходит подчёркнутая трудовая деятельность главного героя: достижение целей и повышение своего социального статуса Андрей-стрелок осуществляет через труд, который выступает непреложным источником стоимости и прогресса.





Такой образ главного героя является не вполне типичным для русских народных сказок, где зачастую центральные персонажи воспринимаются обществом как нестандартный, маргинальный элемент. Для придания большей правдоподобности облику главного героя в сказке появляется Марья-царевна, выродившаяся из птицы и ставшая ему женой. Она спасает Андрея-стрелка от гибели, решает материальные проблемы, формирует социальный лифт для героя.





Жена Андрея-стрелка стала для него социальным лифтом





В сказке интерпретируется процесс первоначального накопления капитала. На взятые Андреем-стрелком 100 рублей в долг для закупки сырья Марья-царевна выткала ковёр, реализованный позже главным героем за 10 тысяч рублей. Таким образом, сказка подводит читателя к финансовым механизмам предпринимательской деятельности, долговой нагрузки и рентабельности продаж.





Ещё более глубоко в сказке раскрывается многогранность экономической категории стоимости, в основе которой лежит не только и не столько труд и затраты, а прежде всего психологический аспект реализации товаров и применение различных маркетинговых инструментов».





Анна Михайлова, младший аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АО):





«Читая сказки, где главным героям часто помогают волшебные силы, дети могут начать надеяться не на себя, а на помощь извне. Например, в сказке Ершова Конёк-Горбунок во всём помогает Ивану-дураку. Вырастая, дети могут сохранить такие же ожидания от жизни, не привыкнув работать.





Буратино втянули в финансовую пирамиду, пообещав приумножение капитала





В качестве другого примера можно привести перевод Алексея Толстого сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Буратино, получив золотые монеты, не старается честно приумножить их или сохранить в надёжном месте, а надеется получить прирост капитала, закопав их на Поле Чудес, поверив, что наутро из них получится целое денежное дерево. Это напоминает финансовые пирамиды, участники которых в погоне за лёгкими деньгами часто теряют свои сбережения».