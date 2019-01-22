Осталась мама без угла (фоторепортаж)





Иван Мазуренко — архитектор без образования. Несколько лет назад начинающий физик Мазуренко, а потом — художник Иван Дыркин, увлекся романтической идеей воздухоплавания. Но построить огромный дирижабль ему так и не удалось. Зато в частном секторе на Лесоперевалке появилось необычное сферическое строение. Оно расположилось рядом с жилым комплексом «Ясный берег» на улице 1-я Чулымская. В конце 2018 года Иван доделал внутреннюю отделку дома-полусферы, в котором уже несколько лет живёт его мама, а в этом году планирует завершить отделку снаружи. Корреспондент НГС напросился в гости в своеобразный дом-шар и рассмотрел необычное сооружение изнутри.











Иван Мазуренко — архитектор без образования. Когда-то начинал учиться на физика. Потом увлекался фотографией и современным искусством и стал Иваном Дыркиным. Последнее время строит купольные или сферические сооружения. О домах Мазуренко знают специалисты-куполостроители по всему миру. В 2012 году его сферический дом попал в шорт-лист самых интересных проектов деревянного домостроения престижной российской премии «Архиwood».











С идеей построить купольный дом — или, как его ещё называют, «геодезик», — у Мазуренко связана романтическая история. Однажды он решил соорудить огромный вакуумный дирижабль, но не мог создать нужную геодезическую оболочку. Изучая эту тему, Иван постепенно отошел от идеи воздухоплавания и задумался о постройке сферического дома.











«Тем временем разваливался дом моей мамы, который стоит по соседству. И мама сказала, что его нужно ремонтировать. А я ей: "Давай построим новый дом. Я многое чего узнал: есть идея строить купольные дома". И мама сказала: "Классно". Таким образом от идеи воздухоплавания и пришёл к архитектуре», — рассказал Иван Мазуренко.











О своём желании построить сферический дом Иван Мазуренко рассказал двум архитекторам новосибирской Архитектурной академии. Один, вспомнил Иван, чуть ли не покрутил пальцем у виска: не надо заниматься глупостями, а лучше строить обычный дом. Другой же, наоборот, подбодрил молодого энтузиаста. Через несколько лет уже признанный архитектор Мазуренко пришёл ко второму с бутылкой коньяка и благодарностью за давнее напутствие.











«Этот дом был одним из первых подобных в России. Сначала у меня вышла промашка с геометрией. Я изобрёл свой соединительный узел, а он оказался неточным. <…> Я когда начал собирать [дом], какие-то рёбра не соединялись между собой: каркас не собирается. <…> Я схватился за голову и два дня был в отчаянии: были ведь уже вложены и ресурсы, и энергия. Но потом понял, в чём была ошибка, и сделал перерасчёт», — рассказал Мазуренко о самом трудном этапе работы над домом-геодезиком.











Во всём мире такими конструкциями, уточнил Иван, занимаются немногие: есть компания в США, есть в Европе. Новосибирский купольный дом собран по принципу конструктора: из отдельных блоков, скреплённых особыми узлами. Их тоже придумал сам Мазуренко. Говорит, что получилось изготовить крепления дешевле, чем американские. Если комплект креплений для панелей сферического дома из США стоит 15 тысяч долларов, то наш — тысячу. Сами же панели состоят из фанеры, специального утеплителя и гидроизоляции.











Необычный дом появился в 2013 году в районе Лесоперевалка. Мазуренко утверждает, что дом перед обычным имеет ряд преимуществ. На обогрев сферического дома требуется меньше энергии. При площади помещения в 50 кв. м на все электрорасходы — отопление, горячую воду, бытовые приборы — в зимний месяц тратится около 2500 рублей. Летом — раза в три меньше. Когда же используется дровяная печка, то траты уменьшаются.











Единственное пространство, которое отделено от остального, — туалет с душем. Да небольшой шкаф в виде перегородки отделяет вход от кухонных столов. К расходам за электричество раз в год добавляется около 2000 рублей на очистку ёмкости под туалетом, и плюс стандартная оплата централизованного водопровода.











Что ещё отличает купольный дом от дома с углами, так это необычная акустика. В разных местах сооружения голоса звучат по-разному: где-то — тише, где-то — громче. В центре же — под самым куполом — говорящий слышит от своей речи эхо, в то время как другие не замечают такого эффекта. Считается, что и энергетика в таких строениях особенная.











Иван Мазуренко рассказал, что когда-то у него была идея разместить на потолке-куполе, высота которого около 5 м, светоотражающую поверхность, чтобы можно было установить специальную аппаратуру и устраивать представления, подобные тем, что бывают в планетариях. «Конечно это всё требует больших ресурсов. Возможно, поэкспериментирую на каком-нибудь другом объекте. А так хотел, чтобы у меня тут облака летали, ангелы порхали», — рассмеялся Иван.











В «геодезик» вмещается компания из 30–40 человек. Обычно столько здесь собирается на музыкальных «джемах», которые периодически организовывает Иван. Музыканты вдохновляются необычной акустикой, а остальные, отмечает хозяйка дома Людмила Матвеевна Мазуренко, утверждают, что подзаряжаются здесь особой энергией.











«Когда я сюда заселялась, мне принесли кровать. Но я отказалась. <…> Решила, что такой вариант меня больше устраивает. У меня 3 кв. м тёплого пола — как печь. Под ковром лежит вот этот южнокорейский утеплитель. Я расстилаю постель: мне тепло и удобно. <…> Поначалу, когда к нам приходили люди, все же привыкли к [квартирам]-клеточкам, то спрашивали: «У тебя второй этаж будет?» А сейчас все рады такому большому пространству: много воздуха», — рассказала Людмила Матвеевна.











В России домов-«геодезиков» и тентовых куполов «от Мазуренко» построено уже около тридцати штук. Есть такие сооружения в Новосибирской области, на Алтае, в Алтайском крае, Краснодаре, Сочи, Геленджикском районе, на Сахалине, в Шерегеше... Жилых домов из них — около десятка. Остальные — туристические объекты, частные музеи и т. п.











Сейчас Иван Мазуренко руководит компанией Neodome, которая выпускает купольные дома и комплектующие для их сборки. Основную ставку, заметил Иван, его фирма делает на дачные домики. Такой «конструктор» за 550 тысяч рублей позволяет самостоятельно собрать на дачном участке сферический дом площадью 30 кв. м. Весной Иван Мазуренко начнёт строительство Дома звука в парке Мира, который с 2018 года возводится в районе посёлка Октябрьский Мошковского района Новосибирской области.







В 2013 году НГС рассказал, как художник Иван Дыркин (Мазуренко) за 3 года возвёл необычный дом-полусферу в частном секторе на Лесоперевалке на улице 1-я Чулымская.