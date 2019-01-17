2009 vs 2019: всё расстроилось

Как изменился Новосибирск за 10 лет — некоторые районы вы ни за что не узнаете

Пользователи соцсетей кинулись массово делиться фотографиями себя 10-летней давности. Редакция НГС решила не оставаться в стороне и напомнить, каким был город в не таком, казалось бы, и далеком ещё 2009-м. Как оказалось, за это время с Новосибирском произошло много интересного. На месте ветхого частного сектора появились высотные жилые комплексы, замороженные стройки давным-давно уже стали популярными торговыми центрами, а привычная в 2010 году уличная торговля сегодня в том же самом месте выглядела бы дико и неуместно.

Торгово-офисный комплекс на Красном проспекте, 17

Перемены видны даже в центре, где, казалось бы, и строить особо негде. Но еще 10 лет назад у офисного здания на Красном проспекте, 17 была только одна скромная четырёхэтажная пристройка. Теперь здесь два современных здания вычурной архитектуры, которые одних восхищают, других — раздражают, но точно создают новый облик города.







Вид на ГУМ и ТРЦ «Сан Сити»

Много что изменилось и на площади Маркса. В 2009-м здесь только достраивался торгово-офисный комплекс «Сан Сити», без которого сегодня площадь уже трудно представить. Да и ГУМ выглядел немного иначе — он не успел ещё обрасти пристроенными помещениями и обилием арендаторов.







Торговый центр «Версаль»

Здесь же, на Маркса, ещё не вышел из анабиоза ТЦ «Версаль». Сквозь решётку ограды прохожие могли видеть горы мусора, а вместо тротуара под ногами у них была смесь глины и щебня.





Вид на ТРЦ «Аура» с улицы Кирова

Вообще, 2009-й — год, когда начали оживать замершие строительные площадки крупных ТРЦ. На месте нынешней «Ауры» вовсю кипела работа. Сейчас это давно привычное место покупок и досуга. За это время успели основательно подрасти и деревья перед зданием Законодательного собрания, которые уже частично перекрывают вид на этот огромный ТРЦ. Даже мода на женские сапоги изменилась. А может, сейчас просто уже не принято ходить в таких сапогах пешком через мост над Ипподромской?







Здание Законодательного собрания

Этот район в принципе сильно изменился. Доминировавшее ранее здание Заксобрания сегодня выглядит младшим братом выросшего по соседству жилого комплекса. А ведь интенсивная застройка этой части города только начинается — в 2009 году сразу за Заксобранием был частный сектор.







Начало улицы Военной в 2009 году выглядело какой-то глухоманью в пешей доступности от центра. Сегодня здесь уже вырос целый район из огромных жилых комплексов, причём количество их постоянно увеличивается.

Стихийная торговля на улице Дуси Ковальчук в 2009 году

Стихийные рынки на улицах в 2009 году были ещё обычным явлением. Торговцы приходили со своими раскладывающимися столами и товаром в сумках, выкладывая его прямо напротив торговых комплексов. Сегодня это уже редкость. Даже на площади Маркса владельцы ГУМа решили в этом году ликвидировать работавшую с 2014 года уличную ярмарку.





Деталь композиции «Сибирские просторы»

При всём очевидном развитии города, появлении новых современных жилых комплексов, кажется, что в сознании произошел какой-то перелом. Возможно, поэтому на месте ночного клуба, где в 2009 году прожигали жизнь те, у кого на это были деньги, сегодня работает демократичный гриль-бар.