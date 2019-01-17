«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200

Новый Lexus экономичный и красивый, а Land Cruiser старомодный и «жрёт» бензин

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — нелегкий выбор между новеньким Lexus RX из салона и 4-летним рестайлинговым Land Cruiser 200. Оба автомобиля относятся к достаточно надежной продукции компании Toyota, обладают хорошей ликвидностью, предоставляют высокую степень комфорта и неплохие внедорожные возможности. И даже по степени престижности оба примерно равны — Land Cruiser считается не хуже премиального Lexus. Подробнее об этих автомобилях в обзоре НГС.АВТО.









Кроссовер Lexus RX мы будем рассматривать в отличной комплектации LUXURY SAFETY с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л.с. и полным приводом. Коробка передач у такой машины — классический автомат.













RX довольно крупный автомобиль: его длина 4890 мм, масса 2 тонны. Клиренс 20 сантиметров. Машина вполне подвижная и экономичная. До сотни она разгоняется за 9,5 секунды, в городе потребляет 9,9 литра топлива на 100 километров.













Оснащение включает в себя светодиодные фары с омывателями, систему адаптивного освещения, датчики света/дождя, электрообогрев лобового стекла, адаптивный круиз-контроль, датчик давления в шинах, парктроники, камеру кругового обзора на 360 градусов.













Безопасность обеспечивают множество электронных помощников: система стабилизации, контроль мертвых зон, система удержания в полосе, распознавание дорожных знаков. Целых 9 подушек безопасности: фронтальные, боковые, задние боковые, шторки, коленная подушка.













Роскошный кожаный салон, качественная отделка, металл, дерево. Мультимедийная система с большим экраном, управляемая с помощью тачпада. Премиальная акустическая система, обогрев рулевого колеса, климат-контроль, подогрев всех сидений, система доступа без ключа, запуск двигателя с кнопки, электропривод сидений, вентиляция передних сидений.













Багажник имеет дверь с электроприводом, объем — 553 литров. С разложенными сиденьями объем увеличивается до 1626 литров.













Богатство оснащения дополняет отличный космический внешний вид. Этот автомобиль практически на все случаи жизни — и для города, и для дачи, и для среднего бездорожья. Стоит наша комплектация 3 991 000 рублей.













Казалось бы, рестайлинговый Land Cruiser 200 с видоизмененной брутальной решеткой радиатора появился совсем недавно. Однако было это в 2015 году, и сейчас первым машинам уже 4 года. За те же самые 4 миллиона мы получаем практически новый Land Cruiser с 4,6-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 309 л.с., автоматической коробкой и системой полного привода.













Land Cruiser огромен, он весит 2,5 тонны, имеет в длину 4950 мм, возвышается над землей на 23 сантиметра. Эта громадина будет несколько динамичней соперника, разгон до сотни занимает 8,6 секунды. А вот расход топлива катастрофически больше — 18,2 литра в городе.













Система полного привода с блокировками, рамная конструкция и 23-сантиметровый клиренс позволят Land Cruiser преодолевать серьезное бездорожье, если, конечно, захочется лезть в грязь на люксовом дорогостоящем автомобиле. Land Cruiser спокойно может буксировать тяжелые прицепы с катерами, яхтами или снегоходами.













Багажник несравнимо больше — 909 литров с разложенным вторым рядом сидений. Возможен третий ряд сидений — и тогда внедорожник возьмет на борт 7 человек. Оснащение аналогично Lexus, за исключением систем пакета SAFETY (удержание полосы, распознавание дорожных знаков). Салон, разумеется, кожаный, но выглядит он по сравнению с Lexus простовато и архаично, все-таки этой компоновке уже больше 12 лет.













Состояние 4-летнего Land Cruiser, скорее всего, будет отменным, автомобиль обладает большим запасом прочности. Но вот гарантии, увы, уже не будет, так что в случае поломки придется тратить свои деньги. Также придется смириться с большим расходом топлива, с серьезными кренами, со слабыми тормозами, с раскачкой на шоссе.





Итак, за 4 миллиона мы можем получить новый Lexus, современный, стильный, технологичный и экономичный. Или старый добрый Land Cruiser в рестайлинговом обличии, проходимый, надежный, солидный, но требующий больших расходов на топливо. Что выбрать — решат читатели НГС.





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В предыдущем выпуске проекта мы выбирали между доступной отечественной Lada Granta и Hyundai Solaris с пробегом.







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