обзор

«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200

Новый Lexus экономичный и красивый, а Land Cruiser старомодный и «жрёт» бензин

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — нелегкий выбор между новеньким Lexus RX из салона и 4-летним рестайлинговым Land Cruiser 200. Оба автомобиля относятся к достаточно надежной продукции компании Toyota, обладают хорошей ликвидностью, предоставляют высокую степень комфорта и неплохие внедорожные возможности. И даже по степени престижности оба примерно равны — Land Cruiser считается не хуже премиального Lexus. Подробнее об этих автомобилях в обзоре НГС.АВТО.


«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


Кроссовер Lexus RX мы будем рассматривать в отличной комплектации LUXURY SAFETY с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л.с. и полным приводом. Коробка передач у такой машины — классический автомат. 



«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


RX довольно крупный автомобиль: его длина 4890 мм, масса 2 тонны. Клиренс 20 сантиметров. Машина вполне подвижная и экономичная. До сотни она разгоняется за 9,5 секунды, в городе потребляет 9,9 литра топлива на 100 километров. 



«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


Оснащение включает в себя светодиодные фары с омывателями, систему адаптивного освещения, датчики света/дождя, электрообогрев лобового стекла, адаптивный круиз-контроль, датчик давления в шинах, парктроники, камеру кругового обзора на 360 градусов. 



«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


Безопасность обеспечивают множество электронных помощников: система стабилизации, контроль мертвых зон, система удержания в полосе, распознавание дорожных знаков. Целых 9 подушек безопасности: фронтальные, боковые, задние боковые, шторки, коленная подушка. 



«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


Роскошный кожаный салон, качественная отделка, металл, дерево. Мультимедийная система с большим экраном, управляемая с помощью тачпада. Премиальная акустическая система, обогрев рулевого колеса, климат-контроль, подогрев всех сидений, система доступа без ключа, запуск двигателя с кнопки, электропривод сидений, вентиляция передних сидений. 



«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


Багажник имеет дверь с электроприводом, объем — 553 литров. С разложенными сиденьями объем увеличивается до 1626 литров. 



«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


Богатство оснащения дополняет отличный космический внешний вид. Этот автомобиль практически на все случаи жизни — и для города, и для дачи, и для среднего бездорожья. Стоит наша комплектация 3 991 000 рублей. 



«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


Казалось бы, рестайлинговый Land Cruiser 200 с видоизмененной брутальной решеткой радиатора появился совсем недавно. Однако было это в 2015 году, и сейчас первым машинам уже 4 года. За те же самые 4 миллиона мы получаем практически новый Land Cruiser с 4,6-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 309 л.с., автоматической коробкой и системой полного привода. 



«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


Land Cruiser огромен, он весит 2,5 тонны, имеет в длину 4950 мм, возвышается над землей на 23 сантиметра. Эта громадина будет несколько динамичней соперника, разгон до сотни занимает 8,6 секунды. А вот расход топлива катастрофически больше — 18,2 литра в городе. 



«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


Система полного привода с блокировками, рамная конструкция и 23-сантиметровый клиренс позволят Land Cruiser преодолевать серьезное бездорожье, если, конечно, захочется лезть в грязь на люксовом дорогостоящем автомобиле. Land Cruiser спокойно может буксировать тяжелые прицепы с катерами, яхтами или снегоходами. 



«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


Багажник несравнимо больше — 909 литров с разложенным вторым рядом сидений. Возможен третий ряд сидений — и тогда внедорожник возьмет на борт 7 человек. Оснащение аналогично Lexus, за исключением систем пакета SAFETY (удержание полосы, распознавание дорожных знаков). Салон, разумеется, кожаный, но выглядит он по сравнению с Lexus простовато и архаично, все-таки этой компоновке уже больше 12 лет. 



«Старьё бьёт новьё»: как разорваться между Lexus RX и Land Cruiser 200


Состояние 4-летнего Land Cruiser, скорее всего, будет отменным, автомобиль обладает большим запасом прочности. Но вот гарантии, увы, уже не будет, так что в случае поломки придется тратить свои деньги. Также придется смириться с большим расходом топлива, с серьезными кренами, со слабыми тормозами, с раскачкой на шоссе.


Итак, за 4 миллиона мы можем получить новый Lexus, современный, стильный, технологичный и экономичный. Или старый добрый Land Cruiser в рестайлинговом обличии, проходимый, надежный, солидный, но требующий больших расходов на топливо. Что выбрать — решат читатели НГС. 


Ваш выбор?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Новый Lexus RX
  • 4-летний Land Cruiser 200
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

В предыдущем выпуске проекта мы выбирали между доступной отечественной Lada Granta и Hyundai Solaris с пробегом.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 405
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено