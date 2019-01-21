Революционер с площади Ленина: новосибирец борется против «путинских 5-леток»

История мужчины, играющего в шахматы в метро: мимо него ходят тысячи и не знают, зачем он это делает

Высокого седовласого мужчину со штендером уже больше десяти лет видят пассажиры новосибирского метро. Каждый день он спускается в подземку со своими листовками и табличкой на шее, ставит на лавке шахматы и ищет единомышленников. Загадочный завсегдатай станций «Площадь Ленина» и «Площадь Маркса» рассказывает спешащим пассажирам о прижизненном капитале, который, по его мнению, положен каждому. Он называет это делом всей жизни и в то же время лебединой песней. Инженер-физик Юрий Мартыщенко рассказал НГС о том, как проводит свой день, почему его не выгоняет полиция, и дал новосибирцам ценный совет.





Юрию Мартыщенко 76 лет





Седые волосы, табличка на шее и штендер с какими-то надписями — этот образ знаком большинству пассажиров новосибирского метро. Чаще всего они пробегают мимо, кинув взгляд на странного старика. Другие несколько секунд пытаются вчитаться в текст висящей у него на шее таблички. А те, кто заинтересовался, могут рассчитывать на подробную консультацию о природной ренте, нежизнеспособности социализма и даже триптихе Малевича.







В метро 76-летний Юрий Мартыщенко каждый день. С утра он идёт на «Площадь Маркса», а после обеда спускается на перрон станции «Площадь Ленина». Там ставит на скамейку старенькие шахматы и ждёт единомышленников. Его идея в том, что каждый житель России имеет право на прижизненный капитал. То есть, по его словам, нужно разделить всю землю на всех и получать деньги от государства за её аренду. Это, по его мнению, в том числе избавит граждан от потребности в пенсии. Новосибирцев он призывает отправлять президенту письма с этим требованием, и чем больше людей их отправят, тем быстрее этот закон начнет действовать.





Юрий Мартыщенко называет себя волонтёром, который пытается призвать людей воспользоваться Конституцией





«За 10 лет у меня разобрали около 600 тысяч листовок, — похвастался известный пассажир. — Меня часто спрашивают: "Вы юрист?". И столько мне историй рассказывают про свою жизнь, изливают душу. Прямо часа по два-три при шуме поездов. Но в основном мне говорили о бесполезности такого предложения, мол, всё равно ничего не будет. А я всем говорю, что у человека два природных фактора — лень и трусость как производное инстинкта самосохранения. И только если развивать интеллект, можно это преодолеть».





Первый раз он написал таблички и спустился с ними в метро в мае 2008 года. Все следующие семь лет пенсионера пытались выгнать, но безуспешно. «Да, подходили, увозили в полицейский участок. И метровские, и транспортная полиция. Но не к чему им было придраться, не могли ничего найти, поэтому оставили в покое, — смеётся Юрий Георгиевич. — Я долго пользовался этой неграмотностью. Но потом подвесил табличку "Я поддерживаю Кулябина", тогда они разозлились и начали лучше искать. И только потом до них дошло, что это зона повышенной опасности, по 54-му закону здесь запрещена любая публичная деятельность».





У Юрия Мартыщенко два высших образования и три курса Алтайского политехнического института





Теперь его штендер пустой, правда, с потайным карманчиком, где лежат листовки для пассажиров. «Люди сами подойдут, спросят. Всё это в обычном порядке. А из-за таблички на шее меня не выгоняют, это моя частная территория. Ходят же люди в майках с лозунгами», — рассуждает Мартыщенко.







У подземного оппозиционера почти три высших образования. Первое — Алтайский политехнический, который он бросил после трёх лет учебы. «Мне всё так нравилось, много работ сделал. Но был молодой, несдержанный, и завкафедрой политэкономии назвал меня антисоветчиком, — объясняет Юрий Георгиевич. — Я решил не испытывать судьбу, отчислился и сбежал оттуда в Новосибирск». Уже в Новосибирске он окончил НЭТИ и стал инженером-физиком, а затем заочно получил экономическое образование.







У Юрия Георгиевича три дочери, правда, отношения, по его словам, складываются не так, как хотелось бы. С женой он развелся ещё в перестройку.





Нехотя объяснил, что сначала они были вынуждены жить в разных квартирах, а потом она разобиделась и подала на развод. После выхода на пенсию он проработал ещё девять лет, в том числе и охранником, и электриком. «А сейчас у меня много хлопот. Самого себя обслужить, по домашнему хозяйству что-то сделать. У меня диета, режим. Встаю, делаю дозированную физнагрузку, по пионерской привычке обливаюсь холодной водой, — описывает он свой режим дня. — Обычно я не тороплюсь, у меня же больше нет назначенных часов. Теперь всё, часов не наблюдаю. (Смеется.) На Ленина — до ужина, примерно до 7 часов. Но если завяжется какая-то дискуссия, могу задержаться».







На станции «Площадь Маркса» шахматы он не ставит, так как там не такие удобные скамейки и фигуры могут упасть





Шахматы появились случайно, чтобы не сидеть просто так. «Сначала я доску раскладывал, шахматы расставлял, и кто хочет играет. Теперь и дети со мной играют, и женщины. В общем-то я неплохо играю, правда, теории особо не знаю», — с лёгкой улыбкой говорит Юрий Георгиевич. За десять лет в его шахматы сыграли десятки людей и образовалась постоянная компания из нескольких человек. При этом если сам организатор проигрывает, он отсаживается в сторонку, пока не закончится очередной этап турнира. Чтобы не тратить зря время, он открывает ноутбук.







Юрий Георгиевич активно пользуется соцсетями, где пишет про свои идеи. «В интернете знакомятся. Ужас. Мне же, как говорится, не по возрасту. Но я поместил там свою самую лучшую фотографию, вот на нее и западают. Дезинформирую? А ну и что, имею право», — смеётся он.







Юрий Георгиевич выбрал самые проходные, по его наблюдениям, станции — «Площадь Маркса» и «Площадь Ленина»





Больше ему удаётся общение вживую. Иногда для разнообразия он надевает бейджики с шарадами. «Был такой: "Разгадайте шараду триптиха Малевича". Чёрный круг, чёрный крест и чёрный квадрат, — вспоминает Мартыщенко. — Малевич не мог в открытую сказать то, что нарисовал. Но под этим смысл был. И вот только одна женщина отгадала первую картину, вторую правильно назвала. Я говорю: "Так о черном квадрате Пушкин в «Борисе Годунове» написал". И она с ходу от зубов сказала, и правильно: "Народ молчит". А триада — это самодержавие, православие, народность».





В разговоре с корреспондентом Юрий Георгиевич острит, говорит об истории, рассказывает о том, как его мать беременная лежала в окопах. И возвращается к своим трудам. «Моя жизнь ведь на излете. Мне главное, чтобы как можно больше людей о моей идее знали, и, может быть, кто-то из них понесет это дальше, — спокойно объясняет он. —





Да, это дело моей жизни, лебединая песня теперь уже. Ладно, пойду в метро, разложу доску, наверное, уже кто-то ждёт».







В час пик в новосибирском метро не протолкнуться — все спешат домой, ненадолго оставляя в памяти растрёпанного шахматиста, музыканта со светлыми глазами, который играет на баяне и общается с мэром, или красивых скрипачек, играющих в подземном переходе.