«Что-то тут не чисто»: разбился на нечищеной дороге — сам виноват

«Тойота» выскочила с непрочищенной проезжей части и протаранила две машины

В седьмом выпуске проекта «Что-то тут не чисто»: аварии на неубранных улицах, пересыпание снега с проезжей части на тротуар и брошенные дорожниками остановки общественного транспорта.











Открывает выпуск очередная авария, произошедшая в условиях плохо почищенной проезжей части.









«ДТП по адресу Троллейная, 130А у торгового комплекса "Континент". Автомобиль "Тойота" из-за дорожного покрытия выбросило на снежный вал встречного направления, а после снежного вала — на припаркованные автомобили "Тойота" и "КИА"», — сообщают очевидцы.













На улице Тюленина невывезенные сугробы съели целую полосу движения.













«Калининский район, улица Фадеева, 66/8. Почистили парковки в одном месте, а снег свалили на парковочные места в другом месте рядом. Результат — количество парковочных мест резко уменьшилось. А в чем был смысл уборки?» — задается вопросом читатель Федор.













«Нерадивые коммунальщики навалили большую кучу снега прямо перед подъездами дома на Вокзальной магистрали, 6/1. Если её не убрать до начала снеготаяния, неизвестно, смогут ли жители выйти из своего дома весной или зайти в него», — переживает читательница Ольга.















Живописные сугробы возле главпочтамта. Да, весь снег из города не вывезти, но уж центр-то можно содержать в приличном виде.













«Вот такой замечательный тротуар после уборки. Прошла уборочная техника, все перекинула на тротуар, и теперь мы пробираемся через эти сугробы», — сообщает читатель Евгений.













Перекресток Ленина и Урицкого, светофор. Сугроб потихоньку «отжирает» проезжую часть прямо на светофоре, уже осталась одна полоса движения.













«По адресу улица Обогатительная, 3 в Кировском районе снег опасно свисает с крыши. Управляющая компания не обращает никакого внимания, рядом школы, детские сады, кадетский корпус, бассейн, стадион, остановка, двор проходной», — рассказывают местные жители.













Проезд возле водной академии никогда не видел грейдера. Местные работники даже засыпают ямы снегом с крыши, чтобы хоть как-то выровнять дорогу.













«К кому обратиться по уборке остановки "Мост"? С ноября просим, звоним, но никто нас не слышит. Чистят остановки "Лесоперевалка" и "Фабричная". А нашу остановку, "Мост", все объезжают стороной», — пишет читательница Лариса.





В предыдущем выпуске проекта мы рассказывали, что не чистят даже Красный проспект.







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