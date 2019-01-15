Давились, но продолжали брать: новосибирцы несут последние деньги на новые машины по бешеным ценам

За год автомобили подорожали на 100–200 тысяч, но их всё равно покупают

За 2018 год продано 1,8 миллиона новых авто





Статистики подвели итоги продаж новых авто за 2018 год и подсчитали, насколько за год подорожали машины. Несмотря на удорожание в 7,5%, спрос на новые автомобили вырос на 12,8%. Некоторые особо популярные модели пережили многократное повышение цен, но их всё равно продолжают покупать. Портал НГС.АВТО поговорил с экспертом и узнал, почему людей не отпугивает рост цен и почему они предпочитают машины из салона подержанным экземплярам.





По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2018 году рост продаж новых автомобилей составил 12,8% к 2017 году. В Новосибирске и вовсе спрос вырос более чем на 20%. Как сообщили аналитики агентства «Автостат», за год средняя цена нового автомобиля выросла на 7,5% и составила 1 430 000 рублей. При этом инфляция в стране зафиксирована на уровне 4,2%.





Некоторые особо популярные в Новосибирске модели во второй половине 2018 года дорожали чуть ли не каждый месяц, а рост их стоимости превысил 10%. Например, новая Toyota Camry на старте продаж летом стоила от 1 399 000 рублей. Сейчас за такую машину просят уже 1 573 000 рублей. Седан Hyundai Solaris нового поколения стоил от 624 900 рублей, теперь его минимальная цена на механике 730 000 рублей. А если хочется автомат и хорошую комплектацию, придётся заплатить около 900 000 рублей.





«Рост цен с 2014 года идет планомерный, от 8 до 10% в год. Может быть, в течение года цена вырастет на 7%, в конце года на 3%, ну в целом около 10% в год. "Солярис" стоил в 2010 году 360 тысяч рублей, то есть рост около 11% в год за восемь лет», — говорит исполнительный директор автосалона «Гепард-С» Андрей Громов.





Средняя цена машины составила 1 430 000 рублей





По мнению эксперта, рост продаж новых машин на 12,8% вовсе не означает, что граждане сильно разбогатели и бросились покупать автомобили. Дело в том, что в 2014 году во время кризиса рынок был отброшен на много лет назад и сейчас постепенно восстанавливается. До прежних результатов ещё далеко, ведь в самом благополучном 2012 году в России продали 2,9 миллиона новых авто, а в 2018-м — только 1,8 миллиона.





«Мы еще не пришли к уровню 2014 или 2013 года. Потому что этот рост — 12,8% — не сильно большой. Он связан с тем, что машины стареют, а экономика-то развивается, кто-то свои ранее накопленные запасы использует, потребность нужна в автомобилях. Тем более что российский рынок является развивающимся», — отмечает Андрей Громов.





Что же касается психологии конкретного покупателя, который решается потратить большие деньги на новое авто вместо подержанного классом выше, то тут, по мнению специалиста, играют сразу несколько факторов. Это и желание быть первым хозяином у машины, и влияние рекламы автопроизводителей. Иначе как ещё можно объяснить покупку того же маленького «Соляриса» за 900 тысяч, если за эти деньги можно приобрести, например, Toyota Camry (на два класса выше) 2011–2012 годов с несравнимым уровнем комфорта. С другой стороны, при покупке некоторых ликвидных марок людьми движет прагматичный расчет, желание максимально сохранить деньги.





«Хорошие маркетинговые рекламные акции влияют не психологию. Почему покупают новый автомобиль? Наверное, это даже и выгодно. Если сейчас покупать "Камри" за 2 миллиона новую, через 5 лет новая "Камри" будет стоить, если сохранятся тенденции, 3 миллиона. Через 5 лет человек продаст её за 1,6 миллиона, это очень выгодно. Люди, которые покупали "Солярис" за 360 тысяч в 2010 году, через 8 лет продают его за 380 тысяч», — заключает эксперт.





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