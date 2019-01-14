Мойка машины: царапаем щетками и тряпками или сушим чудо-пылесосом

Корреспондент НГС протестировал обычную протирку и бесконтактную сушку — минусы нашлись и там, и там

Сохранить лакокрасочное покрытие своего автомобиля в хорошем состоянии желает, наверное, каждый водитель. Особенно это касается владельцев новых машин из салона, которые блистают своей первозданной свежестью. Однако всего за год новый автомобиль при пользовании обычной контактной мойкой/сушкой покрывается круговыми микроцарапинами из-за использования тряпок при протирке и выглядит уже не так эффектно. В последнее время на рынке появилась услуга бесконтактной сушки. Портал НГС.АВТО решил разобраться, чем такая сушка лучше обычной и позволит ли она сохранить лакокрасочное покрытие.







Конечно, использовать бесконтактную сушку имеет смысл только тогда, когда сама мойка является бесконтактной. Если ваш автомобиль обрабатывается губками или щетками на автоматизированных мойках, лакокрасочное покрытие уже получает микроцарапины. Впрочем, большинство автомоечных комплексов сейчас используют все же бесконтактную технологию, вам остается только выбрать тип сушки.













Попробуем сначала помыть и высушить наш автомобиль обычным способом. Как правило, для протирки на мойках используются тряпки, изготовленные из материала, хорошо впитывающего воду. Со временем тряпки вбирают в себя микрочастицы грязи, и если их не меняют, то эта грязь шлифует краску на автомобиле. Помимо риска повреждения лакокрасочного покрытия у протирки есть и другие минусы. Вода остаётся в нишах, под молдингами, под радиаторной решеткой, в зеркалах — из-за этого после мойки образуются подтеки.













Вот наш чистый автомобиль буквально через минуту после выезда из бокса, он уже в подтеках.













Вода осталась в решетке радиатора...













...сочится из корпуса зеркала и стекает по двери...













...течет по порогам.













Больше всего подтеков под крышкой багажника, на заднем бампере. Влага здесь собирается под номерным знаком, вокруг фонарей, и мойщик не может полностью удалить её тряпкой. Остается ездить либо с некрасивыми высохшими следами от подтеков, либо самому после мойки вытирать всё тряпкой.













Теперь воспользуется услугой мойки с бесконтактной турбосушкой. Мойщики используют специальный аппарат, похожий на пылесос, который под большим давлением нагнетает струю горячего воздуха.













Стоит отметить, что перед такой сушкой на некоторых мойках сначала делают черновой сгон воды с помощью резиновой щетки, что уже ставит под сомнение сохранность краски. Поэтому, если хотите полностью бесконтактной процедуры, откажитесь от сгона воды.













Наш автомобиль чист и высушен. Сразу заметно, что подтеков на кузове меньше, но они все-таки есть.













Осталась влага на порогах...













...задний бампер покрыт каплями, хоть и в меньших масштабах.













А вот еще одни критические места — корпуса зеркал — просушены идеально, по дверям ничего не стекает.





Итак, отметим плюсы и минусы каждого способа сушки и подведем итоги нашего эксперимента. В достоинства обычной протирки запишем невысокую стоимость (100–200 рублей) и быстрое время исполнения (5–10 минут). Минусы — вред лакокрасочному покрытию и многочисленные подтеки.





Тепловая сушка хороша тем, что сохраняет краску и практически не оставляет подтеков. Минусы — высокая стоимость (300–500 рублей) и долгое время исполнения (15 минут).





Какой способ сушки вы бы предпочли?

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