«Сказали, что хотят прокатиться, и задушили на трассе»: подробности убийства сибирячки на «Пежо»

Ирина торговала машинами и поехала на сделку без мужа — эксперты рассказали, что могло бы ее спасти

У Ирины остались двое детей — они потеряли маму, когда она не вернулась домой вовремя





В конце прошлой недели весь Новосибирск обсуждал исчезновение жительницы Бердска Ирины Синельниковой. 34-летняя сибирячка оставила двоих детей дома и поехала продавать свой «Пежо» — с потенциальными покупателями она договорилась встретиться у бердской ГИБДД. В последний раз муж Ирины Константин разговаривал с ней утром, когда она выезжала из дома, — сам он был в командировке. Спустя час, когда Константин решил ей позвонить вновь, телефон оказался выключен. Ночью в воскресенье тело Ирины нашли в Кемеровской области, а подозреваемых — двоих покупателей — задержали. Корреспонденты НГС узнали подробности произошедшего и спросили у полицейского, телохранителей и профессионального перекупщика, как не стать жертвой при покупке или продаже авто.





Первые сообщения о пропаже Ирины появились в социальных сетях вечером в пятницу. Жительница Бердска Ирина Синельникова поехала продавать Peugeot 407 с башкирскими номерами и не вернулась — спустя несколько часов после пропажи на её поиски отправились полицейские и десятки волонтёров из Новосибирска и Бердска.





«Я не знаю, почему она вообще поехала, она всегда дома машины показывала. Всегда она говорила: "Я никуда не поеду — приезжайте, смотрите".





Может, потому, что они раньше приезжали смотрели и втёрлись в доверие, может, поэтому она согласилась поехать», — рассказал корреспонденту НГС муж погибшей сибирячки Константин.





Ирина и Константин вместе занимались перепродажей авто: он пригонял автомобили из других регионов, а она их продавала. В день, когда Ирина отправилась на встречу с покупателями, Константин возвращался домой из Уфы. В последний раз они созванивались утром в пятницу — Ирина рассказала, что поехала продавать машину и оставила детей дома. Через час её телефон оказался выключен, а дочь Ирины сказала, что мама до сих пор не вернулась, — после сделки они собирались в гости к родственникам.





Чёрный «Пежо» Ирины отъезжает от бердской ГИБДД, где назначили встречу с покупателями





К вечеру 12 января на поиски бердчанки собрались больше 200 добровольцев. По камерам у бердской ГИБДД установили, что похожий автомобиль поехал в сторону Искитима. Волонтёры «Лиза Алерт» организовали штаб в Новом посёлке, откуда добровольцы отправлялись искать или брошенный автомобиль, или тело женщины, — к этому моменту уже никто не питал иллюзий. После полуночи волонтёры сообщили, что закончили поиски по просьбе правоохранительных органов.







На следующий день следователи сообщили, что тело Ирины нашли в Кемеровской области в воскресенье и возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). Подозреваемыми назвали двоих покупателей иномарки, которые, по версии следствия, убили женщину и спрятали её труп.





«По данным следствия, в конце 2018 года двое жителей города Бердска Новосибирской области решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. До 11 января 2019 года просматривали автомобили с продавцами, однако по определённым причинам совершить задуманное не получилось. <...>





При осмотре автомобиля задушили 34-летнюю женщину, после чего направились в Кемерово для перепродажи автомобиля, по дороге скрыли труп потерпевшей»,





— сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области и добавили, что совместно с сотрудниками областной полиции задержали подозреваемых. В ведомствах пока не раскрывают детали и подробности происшествия, ссылаясь на тайну следствия.





Источники в правоохранительных органах пояснили корреспонденту НГС, что оба задержанных ранее проблем с законом не имели — на допросе они признались, что





перед сделкой у здания ГИБДД они попросили Ирину дать машину на тест-драйв.





«Сказали, что хотят сесть за руль, прокатиться. Выехали на трассу. Один сел за руль, она села на пассажирское сиденье. Там её задушили заранее приготовленной верёвкой. Тело выбросили где-то здесь, а потом поехали в Кемерово. Там машину продали и вернулись. Сами они из Бердска», — пояснил источник.





«С ними (подозреваемыми в убийстве. — Прим. ред.) мы незнакомы. Они много у кого смотрели машины, делали распечатку объявлений, всех обзванивали, смотрели машины. Машины были абсолютно разные, — с тяжестью в голосе вспоминает Константин. — Заметили, что жена одна приехала, и решились».







В Новосибирске было несколько случаев, когда продавцы и покупатели авто становились жертвами преступлений





Случай, который произошёл в семье Синельниковых, далеко не единичный для Новосибирска. Например, в конце 2017 года 28-летнего Григория Мозгового убили при попытке продать дорогой автомобиль. Он выехал из дома на белом Porsche Panamera и не рассказал родственникам о том, куда едет. Ещё один случай был несколько лет назад, когда потенциальные покупатели до смерти избили перекупщика металлической трубой ради «Тойоты Камри».





В полиции убеждают, что случаев, когда продавцы или покупатели авто становятся жертвами убийства, немного, но подобные сделки привлекают преступников если не ради самой машины, то ради налички после удачной продажи.





«В идеале автомобиль проще продавать через автосалон, в этом случае риск сводится к нулю. Естественно, человек на этом определённую сумму теряет, но тем не менее это гарантия того, что человек не станет жертвой преступления, — объяснил корреспонденту НГС начальник отделения организации взаимодействия со СМИ областного ГУ МВД России Антон Сурнин. — Если человек отходит от этой схемы и не желает продавать через автосалон, но он должен помнить о том, что он как продавец может сам устанавливать место, где он будет показывать автомобиль.





Естественно, всё это должно происходить в людном месте: авторынок или другое место, где достаточно много свидетелей. Ни в коем случае не закрытое помещение.





Основное, что должно насторожить человека, который продаёт автомобиль, — это если потенциальный покупатель предлагает ему куда-то проехать, там: "Я вот хочу купить у вас автомобиль, вот у меня есть гараж, давайте подъезжайте..." Это сразу нет. <...> У нас были как раз такие вещи, когда в гаражном боксе было совершено убийство. <...> Не ездить на такие сделки одному — брать с собой одного, лучше двух знакомых. Понятно, что если это женщина — она ни в коем случае не может быть одна. Мужчины, конечно, тоже рискуют, но женщины, конечно, больше».





Полицейский добавил, что всегда в таких случаях надо проявлять бдительность, обращать внимание на внешность и поведение потенциального продавца и не экономить на своей безопасности. О том же НГС рассказал профессиональный перекупщик Василий (попросил не указывать его фамилию). Он добавил, что





для своей безопасности можно что-нибудь оставить дома: какие-то документы или, например, второй комплект ключей.





«Если меня что-то смущает, когда я покупаю машину или когда я продаю, я лучше откажусь от сделки. Лучше отказаться и не брать с собой все документы — всегда нужно оставить что-то дома. <...> Конечно, это опасно. У нас есть группа в WhatsApp, где коллеги общаются. Одним ребятам парни показывали машину, договорились о цене, а когда была непосредственно передача машины, они договорились встретиться на Бердском шоссе. А парень приехал не один, а с товарищем. Они запаниковали и убежали. Универсального лекарства какого-то нет. Люди, которые профессиональные жулики, они располагают к себе и входят в доверие. Никогда не стоит отправлять девушку на такие мероприятия. И дело даже не в том, что её могут как-то убить или ещё что-то, а в том, что могут просто надавить, найти недостаток у автомобиля и просто оставить её с гораздо меньшей суммой, на которую она рассчитывала. <...> У меня числа 12-го покупали машину, на следующий день после того, как девушка пропала, он прямо настойчиво попросил взять все документы на машину. Поэтому я один туда не поехал. Лучше перебдеть», — рассказал перекупщик.





Самым действенным способом уберечь себя от опасностей на сделках можно назвать вооружённое сопровождение. Правда, как рассказал НГС Вячеслав Жирков, гендиректор агентства безопасности «Гвардия», такие услуги на подобных сделках не пользуются особой популярностью у новосибирцев.





«Очень редко к нам за этим обращаются. Может быть, в том числе потому, что не знают, что это возможно. На одну сделку короткую сопроводить туда и обратно, сколько это может стоить: ну не больше 10 тысяч, я думаю, даже от шести тысяч в зависимости от времени. Тут, наверное, было бы достаточно, если бы она (Ирина Синельникова. — Прим. ред.) хоть кого-то взяла и заранее предупредила, куда поехала и как, какие-то данные оставила — и, может быть, демонстративно это сделала: сразу бы позвонила, сказала, что я там-то там-то, получаю деньги от такого-то человека. Предусматривать такие вещи нужно», — заключил Вячеслав Жирков.







Сегодня в Бердском районном суде должны выбрать меру пресечения для подозреваемых. За умышленное убийство им грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.