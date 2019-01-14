День траура в Шахтах: сотни горожан пришли проститься с погибшими в результате взрыва газа

Взрыв разрушил четыре квартиры на восьмом и девятом этажах





В городе Шахты Ростовской области сегодня утром прогремел взрыв. ЧП произошло в 6:18 по московскому времени в многоквартирном доме № 16 на улице Хабарова. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, предварительная причина — взрыв газа.





Портал 161.RU следит за происшествием в режиме онлайн.





11:31





Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, сейчас спасатели эвакуируют жильцов четырех квартир, располагавшихся на восьмом и девятом этажах.





— Дом кирпичный, обрушения затронули четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Пожара нет. Проводится эвакуация людей, — сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.



Соседние подъезды дома не пострадали.





11:43





Стало известно, что в 72-квартирном доме разрушены как минимум два этажа в подъезде.





— Полностью разрушен девятый этаж и частично — восьмой, — сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.







Спасатели уже эвакуировали 140 жильцов.





11:45





Шесть человек спасены, среди них один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС. Повреждения получили четыре квартиры, две из них находятся на восьмом этаже, две — на девятом.





11:48





На месте аварии продолжаются спасательные работы.



— Стало известно, что под завалами могут находиться семь человек, — сообщили в пресс-службе МЧС.





11:53





К этому часу спасены восемь человек. Есть один погибший, сообщили в пресс-службе МЧС.







На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.







12:03

У дома снесло два верхних этажа





Так сейчас выглядит дом, где произошел взрыв.





12:10





Есть первое видео с места событий.





12:20



Сейчас на месте аварии работают 120 человек и 35 единиц техники. Для жителей пострадавшего дома развёрнут пункт временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС.







12:31



К этому часу спасено семь человек, сообщает пресс-служба МЧС, среди них двухлетний ребенок. Двоих человек извлекают из-под завалов, есть один погибший.





12:36

Видео: Сергей Лиховид





Свежее видео с места взрыва.





12:39





Ко взрыву в Шахтах будет повышенное внимание — страна ещё не отошла от трагедии, случившейся 31 декабря в городе Магнитогорске Челябинской области. Напомним, там прогремел взрыв и обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек.





12:40

Что известно о происшествии в Шахтах к этому часу





12:53

Если сравнить фотографии того, как выглядел дом до взрыва, можно оценить масштаб разрушений





Видно, что пострадали не только два последних этажа, восьмой и девятый, повреждения получил и седьмой этаж.





12:59

Уголовное дело будет возбуждено по факту взрыва и обрушения этажей в одном из подъездов многоэтажного дома в Шахтах. По поручению Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, расследованием будет заниматься ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.







13:01





Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП.







— Председатель СК России поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области. Предварительно, в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты, в настоящее время известно об одном погибшем, — говорится на сайте Следственного комитета РФ.





13:18





В пострадавших квартирах находились 13 человек. Дом отключили от электричества и отопления, в ближайшее время будет решен вопрос, пригоден ли он для проживания.







13:21





По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, погибшая — женщина. Из регионального и местного бюджетов семьям пострадавших будет выделена финансовая помощь, заявил глава региона в эфире телеканала «Россия-24».







13:22













13:25





Выясняется судьба еще четырех человек. К настоящему времени спасатели достали из-под завалов семерых, в том числе женщину с ребенком. Все живы.





13:31





В социальных сетях пишут о втором погибшем:





— У нас очень плохие новости. Стало известно о втором погибшем после взрыва дома в Шахтах Ростовской области. Это ребёнок, — сообщает паблик «Ростов Главный».





В МЧС эту информацию не подтверждают.





13:38





На месте взрыва работают 228 человек и 65 единиц техники. Пострадавших, членов их семей и жителей дома консультируют восемь психологов МЧС России.





















13:45





Спасатели по лестнице забираются на разрушенные этажи дома.





Видео: Reset/YouTube.com





13:49





Жительница разрушенного дома Виктория Бойченко рассказала, что квартиру здесь она купила год назад.





— Моя квартира не пострадала: взрыв был в третьем подъезде, а моя находится в первом, хоть и тоже на девятом этаже. Это был кошмар: вещи на деревьях, мебель и стекла на земле, — рассказала девушка журналисту 161.RU. — Эвакуировали нас в никуда. Сказали брать теплые вещи, документы и выходить из дома. Те, кому ехать некуда, до сих пор стоят на улице.





13:52

Мусор, остатки мебели и стекла вывозят на грузовиках, рядом с домом спиливают деревья — видимо, для удобства работы на обрушившихся этажах, передает наш корреспондент с места событий. Полицейские организовали трансфер для жильцов пострадавшего дома: их отвозят в школу неподалеку.







13:53





Взрыв, напомним, произошел в доме № 16 по улице Хабарова.









13:57

Ещё один из жильцов дома — Станислав рассказал, что проснулся в шесть утра от грохота:







— Я сначала ничего не понял, не обратил внимания, почему так громко. Через какое-то время в дверь постучали и попросили выйти — так я узнал, что в доме произошло ЧП.





14:15





Губернатор Василий Голубев доложил о ситуации президенту. Специалистам на месте ЧП он поручил обследовать не только пострадавший подъезд, но и всё здание, чтобы исключить возможность дальнейшего обрушения. Голубев также попросил, чтобы пострадавших людей полностью обследовали медики.





Семье погибшей выплатят один миллион рублей.





14:35





Еще больше фотографий — в фоторепортаже 161.RU.









14:41





Есть вероятность, что под завалами еще четыре человека: пожилая женщина из квартиры на девятом этаже, 24-летняя девушка и ее родители — из квартиры на восьмом этаже.





14:43





Работа спасателей осложняется тем, что между восьмым и девятым этажами деформированы перекрытия. В городе введен режим ЧС.





14:43

На месте ЧП ограничено движение транспорта. Движение на ул. Хабарова закрыто от ул. Красинской. Въезд в Шахты открыт со стороны пос. Мелиховского через пос. Каменоломни. Ограничено движение со стороны ул. Мелиховской, объезд через х. Костиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.























14:46





Жильцы соседних домов рассказывают, что взрыв было слышно даже у них.









14:48





Ранее мы рассказывали, что «газовые крушения» — это не редкость для российских городов. Из-за чего они случаются и как их избежать, мы узнавали у экспертов строительного дела.





14:55





Жильцы пострадавшего дома и раньше жаловались на запах газа.





— Буквально сегодня собиралась ехать в горгаз, — рассказывает соседка. По словам женщины, этот запах они чувствовали постоянно.





14:55





Погибшая — 31-летняя Виктория Ларикова — жила в квартире № 71 вместе с мужем и дочерью. Мужчина и девочка пострадали, они в больнице.





По предварительным данным, взрыв произошел в 72-й квартире.





15:00





Пострадавшую двухлетнюю девочку перевели из больницы Шахт в областную больницу Ростова-на-Дону. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.





15:07





— Взрыв был сильный, у нас диван прыгал! — жительницы соседних домов рассказывают, что произошло этим утром.





Видео: 161.RU





15:08





Работа по разбору завалов идет полным ходом.





























15:11





Жильцы пострадавшего от взрыва подъезда сейчас сидят в школьной столовой. Александр, у которого квартира на седьмом этаже, рассказал, что несколько лет назад у них в подъезде был пожар.





— До сих пор ремонт не сделали, — говорит мужчина.





15:11





Личные вещи жильцов разлетелись по двору.

















15:16





Представители «Газпрома» говорят, что газовое оборудование в доме, где произошел взрыв, было исправным. Последний раз его проверяли весной 2018 года.





— Наших сотрудников туда еще не пустили, и мы ничего не можем сказать. Это, возможно, и не газ — из газового оборудования там только газовые печи. Они прошли техническое обслуживание в апреле и мае 2018 года — газовое оборудование в порядке. Даже года еще не прошло с последнего техобслуживания, — цитирует ТАСС Ангелину Волкову, начальника отдела по СМИ эксплуатировавшей оборудование компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».





15:17





В столовой шахтинской школы кормят эвакуированных жильцов:





























15:17





Журналисты федеральных каналов тоже работают на месте ЧП.









15:18





Спасатели работают как внутри, так и снаружи здания.

















15:18





Прибывших в школу жильцов регистрируют, в отдельном кабинете с ними работают психологи МЧС. Хозяева квартир в разрушенном доме не знают, когда им удастся вернуться:





— Есть вероятность, что сегодня не пустят в дом. Когда, не знаем. Умалчивают, — рассказывает один из жильцов Станислав.





Станислав, его квартира находится в доме на Хабарова, 16





15:23





Для жильцов подготовили кабинеты, но никто в них не заходит — пострадавшие либо сидят у психологов, либо стоят в коридорах.









15:25





— Есть деформация несущих конструкций на уровне восьмого–девятого этажей, в том числе лестничного пролета. Необходимо укрепить конструкции, чтобы дать возможность спасателям работать и исключить дальнейшее обрушение здания. Это также ускорит проведение спасательных работ, — сообщил Василий Голубев.











15:31





Следователи изымают документы и проводят обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях, пишет РИА «Новости».









15:47





Областная прокуратура проверит, не нарушалось ли законодательство в сфере ЖКХ во взорвавшемся доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.









15:50





15:59





Спасатели добрались до крыши дома.













16:10





По данным РИА «Новости», пострадавший мужчина пришел в сознание. У него черепно-мозговая травма и перелом бедра.





16:13

Ситуацию вокруг взрыва дома в Шахтах прокомментировал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко.



















16:16





Место происшествия осматривают кинологи с собаками.

















16:42





Как видно на этом фото, от взрыва фактически пострадали не два, а четыре этажа.









16:45

Следком в качестве приоритетной версии причин трагедии рассматривает утечку бытового газа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.















— На месте происшествия продолжаются спасательные работы. После их завершения следователи приступят к осмотру, — пояснила Петренко.









16:49





Как мы уже сообщали ранее, движение возле взорвавшегося дома перекрыто. Портал 161.RU подготовил для вас схему объезда.









17:22





Следственный комитет показал, как последствия взрыва выглядят сверху. Между тем в прокуратуре Ростовской области настаивают, что повреждено не четыре квартиры, а шесть.





























17:34





Спасатели на автокранах добрались до разрушенных квартир. Возможно, под завалами находятся еще четыре человека.





















17:52





Спасатели и альпинисты на автокране забрались на руины. Они цепляют плиты на краны, чтобы расчистить место взрыва. Сотрудники МЧС, дежурящие у дома, рассказали нашему корреспонденту, что под завалами надеются найти семью.

















18:09





Пострадавшему от взрыва Кириллу Ларикову сделали операцию. Сейчас мужчина находится в больнице Шахт. По словам медиков, он не нуждается в переводе в другую больницу, всё необходимое оборудование имеется на месте.





Двухлетнюю дочь пострадавшего перевезли в областную больницу в Ростове, состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. С ребенком находится бабушка.





18:57





Спасатели продолжают работу на верхушке дома. Из-под завалов вытащили кошку, сообщает корреспондент 161.RU. Тем временем в школе, куда отправляют эвакуированных жильцов, говорят о двух погибших, этой информации пока подтверждения нет.





Судьба четырех человек остается неизвестной.





















19:13

Под завалами пока никого не нашли.

























19:14





В управляющей компании, которая обслуживает дом на Хабарова, 16, молчат телефоны. Ранее федеральные СМИ сообщали, что силовики проводят там выемки документов в связи с утренним ЧП.





19:31





Спасатели из-под завалов дома достали живую кошку. Перепуганное животное уже передали хозяевам. Работы на месте ЧП продолжаются. По-прежнему неизвестна судьба четырех жителей дома.











19:52





Как сообщает с места событий корреспондент 161.RU, глава администрации города Шахты Андрей Ковалев встретится с жильцами пострадавшей высотки. Люди собрались в холле школы, ждут приезда чиновника.





19:54





Губернатор Василий Голубев зашел в больницу к Кириллу Ларикову, у которого при взрыве погибла жена.





— Глава региона выразил пострадавшему соболезнования в связи с гибелью жены, — сообщает пресс-служба правительства региона.





Голубев посетил в больнице пострадавшего от взрыва





20:05





— Я долго не хотела вставать, несколько раз откладывала будильник. И тут около 6:15 раздался громкий взрыв! Я подскочила, разбудила маму. Мы вбежали на кухню, а там все стекла выбиты, — рассказала корреспонденту 161.RU Алина, живущая в доме напротив взорвавшейся девятиэтажки.









Также девушке пояснили, что компенсацию за разбитые окна она не получит. Потерпевшими признаны лишь жильцы домов № 16 и 18 по улице Хабарова.





20:19





О ЧП в Шахтах высказался председатель Правительства России Дмитрий Медведев.





— С учетом того, что взрыв газа в Шахтах — уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, будет проведен анализ и общей ситуации, и нормативных документов по газоснабжению, включая документы в сфере надзора. Кроме того, будет проведена ревизия обязанностей тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанностей управляющих компаний в этой сфере, — заявил премьер.









20:41





Спасатели продолжают разыскивать трех женщин, проживавших в квартире № 68: Ольгу, Ирину и Татьяну Пашутиных. Нам удалось пообщаться с родственником разыскиваемых Валентином Пашутиным.





— Ирины в квартире точно не было, она сейчас находится на учебе за границей. В доме находились Оля, ее муж Владимир, он там не прописан, и Таня, — рассказал Валентин.





21:11





Министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер подтвердил, что жители взорвавшегося в Шахтах дома жаловались на холод в квартирах.







— С началом отопительного сезона, в октябре, была жалоба на температурный режим. Жилинспекция проверила, был составлен акт в ноябре. С тех пор жалоб не поступало, — пояснил чиновник.







Также Майер сообщил, что УК «Рембыт» управляет домом на улице Хабарова, 16 с мая прошлого года.







— Все документы компании по работе с домами изъяли сотрудники правоохранительных органов. Дом, кроме взорвавшегося подъезда, подключим к системе отопления до конца сегодняшнего дня, — заверил Майер.





21:12





Телеграм-канал «Мэш» сообщает, что число погибших увеличилось до четырех — троих только что нашли спасатели. Число пострадавших увеличилось с 7 до 11.







Официальных подтверждений этим данным пока нет.





21:21





В эти минуты представители МЧС общаются с прессой. Спасатели не подтверждают, что тела найдены. Таким образом, официально количество жертв взрыва — один человек, число пропавших без вести — четверо.











21:28





Установлено дополнительное освещение, спасатели будут работать всю ночь.































21:30





Мы навестили двухлетнюю Полину, чудом выжившую во время взрыва. По словам медиков, ребенок чувствует себя нормально и сейчас спит, здоровью девочки ничего не угрожает.











Ближайшие несколько дней Полина проведет в больнице. Затем будет решаться вопрос о ее реабилитации.









21:49





Журналисты портала 161.RU с самого утра работают в Шахтах. О том, что сейчас происходит в городе и как местные жители переживают трагедию, читайте в нашем репортаже с места событий.











22:33





Следственный комитет опубликовал видео изъятия документации в управляющей компании «Рембыт». Именно в ее ведении находился дом, где сегодня утром произошел взрыв газа.









22:41





В «Газпроме» опровергли информацию о том, что накануне трагедии жительница взорвавшегося дома звонила в организацию и жаловалась на запах газа. По словам представителей компании, никаких обращений от жителей дома 16 на улице Хабарова в городе Шахты 13 и 14 января не поступало.





— Все записи телефонных разговоров аварийно-диспетчерской службы хранятся не менее года. Специалисты ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» проверили все записи звонков за последние несколько суток. Обращений не было, — заверили в пресс-службе компании.









22:58





Из-за угрозы обрушения части стены пришлось сократить число спасателей, работающих в эпицентре ЧП. Сейчас специалисты МЧС определяют порядок продолжения работ, чтобы снять угрозы для спасателей, разбирающих завал, сообщает пресс-служба областного правительства.



В доме уже возобновлено электроснабжение. К 24:00 планируется возобновить подачу тепла.











23:17

На ночь вокруг дома будет выставлено дополнительное оцепление





Стало известно, что некоторым жильцам соседних подъездов разрешено забрать свои вещи. Полиция выставляет дополнительное оцепление. Чтобы избежать случаев краж и мародерства, за домом будет установлен строгий контроль.





23:34





Прямо сейчас спасатели готовятся снять перекрытие между восьмым и девятым этажами. Работает тяжелая техника: два крана зацепят конструкцию и опустят ее вниз. Всех людей, включая спасателей и силовиков, дежурящих на оцеплении, отвели на безопасное расстояние.







23:51





Сначала спасатели сгрузили в мульду обломки кирпича, чтобы освободить плиту.



















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23:57





Плиту грузят в машину. Обломками кирпича завалены проезжая часть и площадки у торговых точек напротив дома, передает наш корреспондент.











00:28





Спасателям удалось пока снять одну из четырех плит перекрытия. Работе мешают обломки кирпичей, под которыми лежат плиты. Никого из без вести пропавших под завалами ещё не нашли.













00:51





Для всех жильцов пострадавшего дома зарезервированы места в гостиницах Шахт. Всего подготовлено 115 номеров. Как сообщили в пресс-службе главы региона, 30 шахтинцев обратились с просьбой о ночлеге в гостинице. Всем им были предоставлены места.





01:31





И без того непростую работу спасателей осложнил снегопад. Из-за него работы по поиску людей, предположительно, находящихся под завалами дома, могут замедлиться, что существенно снижает шансы на благополучный исход операции.













01:49





Снегопад с каждой минутой усиливается. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», погода в Шахтах не изменится в ближайшие два часа. Температура воздуха колеблется в районе нуля градусов.

































09:15

Тело обнаружили под утро





Обнаружен второй погибший, сообщила пресс-служба МЧС.







При разборе завалов найдено еще одно тело. Предположительно, это женщина. Личность еще не установлена.



На этот час известно о двух погибших и семи выживших. Поиски троих пострадавших продолжаются.





12:05





Вот панорама места действия: ее можно крутить, приближать, удалять и рассматривать. На месте аварии продолжают работать более 400 спасателей. С помощью двух автокранов разбирают завалы.





13:19





16 января в Шахтах объявлено днем траура по погибшим в результате взрыва газа. По последним данным, трагедия унесла жизни двоих человек, судьба троих по-прежнему не известна.





13:32





По последним данным, 28 жильцов пострадавшего от взрыва дома находятся в гостинице «Горняк», 118 человек временно размещаются у родных и близких. Для пострадавших организовано горячее питание, с людьми работают психологи, сотрудники МВД.







13:39





Затраты на похороны погибших администрация Шахт берет на себя. Об этом во время селекторного совещания с губернатором сообщил глава Шахт Андрей Ковалев.





— Работаем сегодня с родственниками. Сегодня также прилетает младшая дочь семьи, которую еще не нашли (Ирина Пашутина. — Прим. ред.). Со всеми семьями у нас установлен контакт, — отчитался Ковалев.









13:48





Начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко назвал имя и фамилию второй погибшей в результате взрыва газа.





— Предположительно, это Власова Людмила Николаевна, проживающая в квартире № 72, — заявил руководитель донского МЧС.









14:01





Неудачей обернулась попытка дать отопление в дом № 18 по улице Хабарова. Трубы прорвало, и горячая вода хлынула на проезжую часть. Сейчас аварийные службы устраняют протечку.













14:16





МЧС планирует завершить поисковые работы на месте обрушения дома к середине вторника. Об этом заявил руководитель регионального ведомства Вячеслав Бутко.





— Предположительно, закончим в течение четырех-пяти часов, — сообщил Бутко.









На месте ЧП работают более 500 человек и 150 спецмашин. Спасательные работы не прекращались всю ночь. Около пяти часов утра было найдено тело второй погибшей — Людмилы Власовой, жительницы 72-й квартиры.





— Работы осложнялись неустойчивостью конструкции и опасностью обрушения плит перекрытия лифтовой шахты на пострадавшие квартиры. После демонтажа нависающих плит и строительных фрагментов данный риск минимизирован, — заверил Бутко.





14:43





Жительница дома № 18 по улице Хабарова Ирина Старостенко пожаловалась корреспонденту 161.RU на проблемы с отоплением и необоснованно, по ее мнению, высокую коммунальную плату.







— В ноябре в квартире было всего 16 градусов, но в УК сказали мне, что это вполне нормальная температура. Также с ноября на кухне нет горячей воды. В декабре пришлось за отопление заплатить девять тысяч рублей, — сетует женщина.











15:07





Сотрудники администрации проводят перепись жителей домов, пострадавших от взрыва. Люди жалуются, что им не объясняют, для чего это делается.









16:19





Среди спасателей, работающих на месте разрушенных квартир, есть даже девушки. Одну из отважных сотрудниц МЧС заметил наш фотокорреспондент.









16:24





Для спасателей, работающих на месте ЧП вторые сутки, организованы пункты обогрева и питания.













16:48





— Рвануло прямо над моей спальней. Все эти два этажа обрушились фактически на нас. Крыши нет, технического этажа нет. Мы не знаем теперь, в каком состоянии находятся потолочные перекрытия, это нас больше всего волнует, — рассказала Ирина, жительница дома № 18 по улице Хабарова, примыкающего вплотную к взорвавшемуся дому № 16.















18:00





Источник в экстренных службах региона рассказал корреспонденту 161.RU, как удалось спастись Кириллу Ларикову. Мужчина сейчас находится в больнице Шахт, где ему в скором времени сделают очередную операцию.







По словам собеседника издания, Кирилла уберегла от гибели... его двухлетняя дочь Полина.







— Кирилл вместе с женой Викторией спали на одной кровати, Полина — на другой. Рано утром ребенок проснулся и заплакал. Кирилл встал с постели, подошел к девочке, чтобы ее успокоить. В это время и произошел взрыв, — рассказал источник 161.RU.







Мужчина с ребенком уцелели, хоть и получили травмы. А вот супруга Кирилла, Виктория, скончалась. Ее тело спасатели обнаружили под завалами через пару часов после взрыва.







Состояние девочки оценивается сейчас как удовлетворительное





19:14





Необходимые людям предметы первой необходимости, теплые вещи, продукты поступают из городов и районов Ростовской области в Шахты. Также доставлены канцелярские товары и учебники для школьников, сообщает пресс-служба донского правительства.











19:50





Поиски троих человек, пропавших 14 января без вести при взрыве газа в доме № 16 по улице Хабарова, затягиваются. Ранее спасатели планировали завершить операцию по розыску семьи семьи Пашутиных к середине дня 15 января.





— Сейчас сотрудники МЧС пытаются пробиться в комнату одной из разрушенных квартир, где могут находиться пропавшие жильцы дома. Однако путь им преграждают тяжелые плиты. На то, чтобы поднять плиту, уходит много времени, — сообщает корреспондент 161.RU с места событий.





Понимания, когда найдут людей, у спасателей нет. Дом по-прежнему оцеплен, работы продолжаются.









20:41

Вторую ночь подряд в Шахтах будут гореть световые колонны





В разрушенных квартирах продолжают работать спасатели и альпинисты. Они меняются каждые два часа, не прекращая работу ни на минуту. Будут работать и ночью, пока не найдут людей. Спасатели ставят световые колонны, чтобы работать в темноте.







20:46

В доме на Хабарова продолжают работать спасатели и альпинисты





Жильцам пострадавшего дома разрешили забрать вещи. Но остаться на ночь им пока нельзя. Когда людям позволят вернуться в квартиры — неизвестно.





21:07





Как сообщил источник 161.RU, в зале одной из квартир спасатели нашли два тела. Официально информация не подтверждена.









21:22





Источник 161.RU сообщил, что спасатели уже нашли тело девушки, предположительно, Татьяны Пашутиной, но не могут извлечь его из-под обломков.



В пресс-службе МЧС пока не подтвердили эту информацию.









21:34





Обнаружены тела еще двух погибших, мужчины и женщины. Об этом заявил глава МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко.

— Оба пострадавших проживали в квартире № 68, — сообщил Бутко. — Судьба еще одного человека остается неизвестной.







Несколько минут назад состоялся пресс-подход главного спасателя Дона





22:08





— Спасатели разобрали завалы в трехкомнатной квартире № 68. В квартире не «зачищена» только одна комната, — сообщили в пресс-службе МЧС. — Сейчас все усилия спасателей направлены на проведение поисковых работ именно там. Тяжелая техника продолжает работать на месте.









22:48





Возобновлено теплоснабжение пострадавшего от взрыва газа дома, а также соседнего дома. Об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. Отопление пытались запустить еще утром, однако горячая вода прорвала трубы и хлынула на дорогу. Вскоре неисправность была устранена.











23:03









10:49





Сегодня, 16 января, около 5:00 спасатели нашли на месте обрушения в Шахтах последнее тело. Личность пока не установлена. Предположительно, это Татьяна Пашутина, дочь супругов, которых накануне извлекли из-под завалов. Аварийно-спасательные работы, таким образом, завершены.















14:05









14:34





По оценкам специалистов, дом, пострадавший в результате взрыва, пригоден для жилья. Вопрос решается со вторым подъездом. Его либо снесут, либо оставят до пятого этажа. Оценка в основном визуальная.





15:31





В Шахтах уже всё готово к началу гражданской панихиды по погибшим в результате взрыва бытового газа в девятиэтажке. Люди несут к месту трагедии цветы.













Родственникам погибших будет выплачено по одному миллиону рублей из областного бюджета.





15:44





Люди продолжают прибывать к разрушенному дому. У многих на глазах слезы. Портреты погибших держат в руках казаки.





















15:53





На месте трагедии уже собрались сотни людей. Пришли и студенты колледжа, в котором преподавала одна из погибших — Людмила Власова. Коллеги и ученики вспоминают ее как доброго и отзывчивого человека, трудолюбивого педагога. Студенты, узнав о гибели Галины Николаевны, плакали.













15:58





К месту панихиды прибыл губернатор области Василий Голубев.













16:05





Объявлена минута молчания в память о погибших шахтинцах. Собравшиеся не могут сдержать слез.

















16:25





На площади перед походной часовней буквально яблоку негде упасть, а люди продолжают подходить. Эта трагедия болью отозвалась в сердцах шахтинцев — погибли их близкие, друзья, коллеги.

















16:36





Панихида заканчивается. Люди начинают расходиться.

















16:50





На данный момент известно, что Викторию Ларикову похоронят уже сегодня в Кашарском районе. Людмилу Власову похоронят завтра. Дату похорон семьи Пашутиных определит их младшая дочь, которая во время трагедии находилась заграницей.









17:06





На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию из Шахт. Спасибо, что всё это время были с нами. И берегите себя.







