День траура в Шахтах: сотни горожан пришли проститься с погибшими в результате взрыва газа
Подробности трагедии читайте в нашем репортаже
В городе Шахты Ростовской области сегодня утром прогремел взрыв. ЧП произошло в 6:18 по московскому времени в многоквартирном доме № 16 на улице Хабарова. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, предварительная причина — взрыв газа.
Портал 161.RU следит за происшествием в режиме онлайн.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, сейчас спасатели эвакуируют жильцов четырех квартир, располагавшихся на восьмом и девятом этажах.
— Дом кирпичный, обрушения затронули четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Пожара нет. Проводится эвакуация людей, — сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.
Соседние подъезды дома не пострадали.
Стало известно, что в 72-квартирном доме разрушены как минимум два этажа в подъезде.
— Полностью разрушен девятый этаж и частично — восьмой, — сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.
Спасатели уже эвакуировали 140 жильцов.
Шесть человек спасены, среди них один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС. Повреждения получили четыре квартиры, две из них находятся на восьмом этаже, две — на девятом.
На месте аварии продолжаются спасательные работы.
— Стало известно, что под завалами могут находиться семь человек, — сообщили в пресс-службе МЧС.
К этому часу спасены восемь человек. Есть один погибший, сообщили в пресс-службе МЧС.
На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Так сейчас выглядит дом, где произошел взрыв.
Есть первое видео с места событий.
Сейчас на месте аварии работают 120 человек и 35 единиц техники. Для жителей пострадавшего дома развёрнут пункт временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС.
К этому часу спасено семь человек, сообщает пресс-служба МЧС, среди них двухлетний ребенок. Двоих человек извлекают из-под завалов, есть один погибший.
Свежее видео с места взрыва.
Ко взрыву в Шахтах будет повышенное внимание — страна ещё не отошла от трагедии, случившейся 31 декабря в городе Магнитогорске Челябинской области. Напомним, там прогремел взрыв и обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек.
Видно, что пострадали не только два последних этажа, восьмой и девятый, повреждения получил и седьмой этаж.
Уголовное дело будет возбуждено по факту взрыва и обрушения этажей в одном из подъездов многоэтажного дома в Шахтах. По поручению Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, расследованием будет заниматься ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП.
— Председатель СК России поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области. Предварительно, в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты, в настоящее время известно об одном погибшем, — говорится на сайте Следственного комитета РФ.
В пострадавших квартирах находились 13 человек. Дом отключили от электричества и отопления, в ближайшее время будет решен вопрос, пригоден ли он для проживания.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, погибшая — женщина. Из регионального и местного бюджетов семьям пострадавших будет выделена финансовая помощь, заявил глава региона в эфире телеканала «Россия-24».
Выясняется судьба еще четырех человек. К настоящему времени спасатели достали из-под завалов семерых, в том числе женщину с ребенком. Все живы.
В социальных сетях пишут о втором погибшем:
— У нас очень плохие новости. Стало известно о втором погибшем после взрыва дома в Шахтах Ростовской области. Это ребёнок, — сообщает паблик «Ростов Главный».
В МЧС эту информацию не подтверждают.
На месте взрыва работают 228 человек и 65 единиц техники. Пострадавших, членов их семей и жителей дома консультируют восемь психологов МЧС России.
Спасатели по лестнице забираются на разрушенные этажи дома.
Жительница разрушенного дома Виктория Бойченко рассказала, что квартиру здесь она купила год назад.
— Моя квартира не пострадала: взрыв был в третьем подъезде, а моя находится в первом, хоть и тоже на девятом этаже. Это был кошмар: вещи на деревьях, мебель и стекла на земле, — рассказала девушка журналисту 161.RU. — Эвакуировали нас в никуда. Сказали брать теплые вещи, документы и выходить из дома. Те, кому ехать некуда, до сих пор стоят на улице.
Мусор, остатки мебели и стекла вывозят на грузовиках, рядом с домом спиливают деревья — видимо, для удобства работы на обрушившихся этажах, передает наш корреспондент с места событий. Полицейские организовали трансфер для жильцов пострадавшего дома: их отвозят в школу неподалеку.
Взрыв, напомним, произошел в доме № 16 по улице Хабарова.
Ещё один из жильцов дома — Станислав рассказал, что проснулся в шесть утра от грохота:
— Я сначала ничего не понял, не обратил внимания, почему так громко. Через какое-то время в дверь постучали и попросили выйти — так я узнал, что в доме произошло ЧП.
Губернатор Василий Голубев доложил о ситуации президенту. Специалистам на месте ЧП он поручил обследовать не только пострадавший подъезд, но и всё здание, чтобы исключить возможность дальнейшего обрушения. Голубев также попросил, чтобы пострадавших людей полностью обследовали медики.
Семье погибшей выплатят один миллион рублей.
Еще больше фотографий — в фоторепортаже 161.RU.
Есть вероятность, что под завалами еще четыре человека: пожилая женщина из квартиры на девятом этаже, 24-летняя девушка и ее родители — из квартиры на восьмом этаже.
Работа спасателей осложняется тем, что между восьмым и девятым этажами деформированы перекрытия. В городе введен режим ЧС.
На месте ЧП ограничено движение транспорта. Движение на ул. Хабарова закрыто от ул. Красинской. Въезд в Шахты открыт со стороны пос. Мелиховского через пос. Каменоломни. Ограничено движение со стороны ул. Мелиховской, объезд через х. Костиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Жильцы соседних домов рассказывают, что взрыв было слышно даже у них.
Ранее мы рассказывали, что «газовые крушения» — это не редкость для российских городов. Из-за чего они случаются и как их избежать, мы узнавали у экспертов строительного дела.
Жильцы пострадавшего дома и раньше жаловались на запах газа.
— Буквально сегодня собиралась ехать в горгаз, — рассказывает соседка. По словам женщины, этот запах они чувствовали постоянно.
Погибшая — 31-летняя Виктория Ларикова — жила в квартире № 71 вместе с мужем и дочерью. Мужчина и девочка пострадали, они в больнице.
По предварительным данным, взрыв произошел в 72-й квартире.
Пострадавшую двухлетнюю девочку перевели из больницы Шахт в областную больницу Ростова-на-Дону. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.
— Взрыв был сильный, у нас диван прыгал! — жительницы соседних домов рассказывают, что произошло этим утром.
Работа по разбору завалов идет полным ходом.
Жильцы пострадавшего от взрыва подъезда сейчас сидят в школьной столовой. Александр, у которого квартира на седьмом этаже, рассказал, что несколько лет назад у них в подъезде был пожар.
— До сих пор ремонт не сделали, — говорит мужчина.
Личные вещи жильцов разлетелись по двору.
Представители «Газпрома» говорят, что газовое оборудование в доме, где произошел взрыв, было исправным. Последний раз его проверяли весной 2018 года.
— Наших сотрудников туда еще не пустили, и мы ничего не можем сказать. Это, возможно, и не газ — из газового оборудования там только газовые печи. Они прошли техническое обслуживание в апреле и мае 2018 года — газовое оборудование в порядке. Даже года еще не прошло с последнего техобслуживания, — цитирует ТАСС Ангелину Волкову, начальника отдела по СМИ эксплуатировавшей оборудование компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
В столовой шахтинской школы кормят эвакуированных жильцов:
Журналисты федеральных каналов тоже работают на месте ЧП.
Спасатели работают как внутри, так и снаружи здания.
Прибывших в школу жильцов регистрируют, в отдельном кабинете с ними работают психологи МЧС. Хозяева квартир в разрушенном доме не знают, когда им удастся вернуться:
— Есть вероятность, что сегодня не пустят в дом. Когда, не знаем. Умалчивают, — рассказывает один из жильцов Станислав.
Для жильцов подготовили кабинеты, но никто в них не заходит — пострадавшие либо сидят у психологов, либо стоят в коридорах.
— Есть деформация несущих конструкций на уровне восьмого–девятого этажей, в том числе лестничного пролета. Необходимо укрепить конструкции, чтобы дать возможность спасателям работать и исключить дальнейшее обрушение здания. Это также ускорит проведение спасательных работ, — сообщил Василий Голубев.
Следователи изымают документы и проводят обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях, пишет РИА «Новости».
Областная прокуратура проверит, не нарушалось ли законодательство в сфере ЖКХ во взорвавшемся доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели добрались до крыши дома.
По данным РИА «Новости», пострадавший мужчина пришел в сознание. У него черепно-мозговая травма и перелом бедра.
Ситуацию вокруг взрыва дома в Шахтах прокомментировал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко.
Место происшествия осматривают кинологи с собаками.
Как видно на этом фото, от взрыва фактически пострадали не два, а четыре этажа.
Следком в качестве приоритетной версии причин трагедии рассматривает утечку бытового газа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
— На месте происшествия продолжаются спасательные работы. После их завершения следователи приступят к осмотру, — пояснила Петренко.
Как мы уже сообщали ранее, движение возле взорвавшегося дома перекрыто. Портал 161.RU подготовил для вас схему объезда.
Следственный комитет показал, как последствия взрыва выглядят сверху. Между тем в прокуратуре Ростовской области настаивают, что повреждено не четыре квартиры, а шесть.
Спасатели на автокранах добрались до разрушенных квартир. Возможно, под завалами находятся еще четыре человека.
Спасатели и альпинисты на автокране забрались на руины. Они цепляют плиты на краны, чтобы расчистить место взрыва. Сотрудники МЧС, дежурящие у дома, рассказали нашему корреспонденту, что под завалами надеются найти семью.
Пострадавшему от взрыва Кириллу Ларикову сделали операцию. Сейчас мужчина находится в больнице Шахт. По словам медиков, он не нуждается в переводе в другую больницу, всё необходимое оборудование имеется на месте.
Двухлетнюю дочь пострадавшего перевезли в областную больницу в Ростове, состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. С ребенком находится бабушка.
Спасатели продолжают работу на верхушке дома. Из-под завалов вытащили кошку, сообщает корреспондент 161.RU. Тем временем в школе, куда отправляют эвакуированных жильцов, говорят о двух погибших, этой информации пока подтверждения нет.
Судьба четырех человек остается неизвестной.
Под завалами пока никого не нашли.
В управляющей компании, которая обслуживает дом на Хабарова, 16, молчат телефоны. Ранее федеральные СМИ сообщали, что силовики проводят там выемки документов в связи с утренним ЧП.
Спасатели из-под завалов дома достали живую кошку. Перепуганное животное уже передали хозяевам. Работы на месте ЧП продолжаются. По-прежнему неизвестна судьба четырех жителей дома.
Как сообщает с места событий корреспондент 161.RU, глава администрации города Шахты Андрей Ковалев встретится с жильцами пострадавшей высотки. Люди собрались в холле школы, ждут приезда чиновника.
Губернатор Василий Голубев зашел в больницу к Кириллу Ларикову, у которого при взрыве погибла жена.
— Глава региона выразил пострадавшему соболезнования в связи с гибелью жены, — сообщает пресс-служба правительства региона.
— Я долго не хотела вставать, несколько раз откладывала будильник. И тут около 6:15 раздался громкий взрыв! Я подскочила, разбудила маму. Мы вбежали на кухню, а там все стекла выбиты, — рассказала корреспонденту 161.RU Алина, живущая в доме напротив взорвавшейся девятиэтажки.
Также девушке пояснили, что компенсацию за разбитые окна она не получит. Потерпевшими признаны лишь жильцы домов № 16 и 18 по улице Хабарова.
О ЧП в Шахтах высказался председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
— С учетом того, что взрыв газа в Шахтах — уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, будет проведен анализ и общей ситуации, и нормативных документов по газоснабжению, включая документы в сфере надзора. Кроме того, будет проведена ревизия обязанностей тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанностей управляющих компаний в этой сфере, — заявил премьер.
Спасатели продолжают разыскивать трех женщин, проживавших в квартире № 68: Ольгу, Ирину и Татьяну Пашутиных. Нам удалось пообщаться с родственником разыскиваемых Валентином Пашутиным.
— Ирины в квартире точно не было, она сейчас находится на учебе за границей. В доме находились Оля, ее муж Владимир, он там не прописан, и Таня, — рассказал Валентин.
Министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер подтвердил, что жители взорвавшегося в Шахтах дома жаловались на холод в квартирах.
— С началом отопительного сезона, в октябре, была жалоба на температурный режим. Жилинспекция проверила, был составлен акт в ноябре. С тех пор жалоб не поступало, — пояснил чиновник.
Также Майер сообщил, что УК «Рембыт» управляет домом на улице Хабарова, 16 с мая прошлого года.
— Все документы компании по работе с домами изъяли сотрудники правоохранительных органов. Дом, кроме взорвавшегося подъезда, подключим к системе отопления до конца сегодняшнего дня, — заверил Майер.
Телеграм-канал «Мэш» сообщает, что число погибших увеличилось до четырех — троих только что нашли спасатели. Число пострадавших увеличилось с 7 до 11.
Официальных подтверждений этим данным пока нет.
В эти минуты представители МЧС общаются с прессой. Спасатели не подтверждают, что тела найдены. Таким образом, официально количество жертв взрыва — один человек, число пропавших без вести — четверо.
Установлено дополнительное освещение, спасатели будут работать всю ночь.
Мы навестили двухлетнюю Полину, чудом выжившую во время взрыва. По словам медиков, ребенок чувствует себя нормально и сейчас спит, здоровью девочки ничего не угрожает.
Ближайшие несколько дней Полина проведет в больнице. Затем будет решаться вопрос о ее реабилитации.
Журналисты портала 161.RU с самого утра работают в Шахтах. О том, что сейчас происходит в городе и как местные жители переживают трагедию, читайте в нашем репортаже с места событий.
Следственный комитет опубликовал видео изъятия документации в управляющей компании «Рембыт». Именно в ее ведении находился дом, где сегодня утром произошел взрыв газа.
В «Газпроме» опровергли информацию о том, что накануне трагедии жительница взорвавшегося дома звонила в организацию и жаловалась на запах газа. По словам представителей компании, никаких обращений от жителей дома 16 на улице Хабарова в городе Шахты 13 и 14 января не поступало.
— Все записи телефонных разговоров аварийно-диспетчерской службы хранятся не менее года. Специалисты ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» проверили все записи звонков за последние несколько суток. Обращений не было, — заверили в пресс-службе компании.
Из-за угрозы обрушения части стены пришлось сократить число спасателей, работающих в эпицентре ЧП. Сейчас специалисты МЧС определяют порядок продолжения работ, чтобы снять угрозы для спасателей, разбирающих завал, сообщает пресс-служба областного правительства.
В доме уже возобновлено электроснабжение. К 24:00 планируется возобновить подачу тепла.
Стало известно, что некоторым жильцам соседних подъездов разрешено забрать свои вещи. Полиция выставляет дополнительное оцепление. Чтобы избежать случаев краж и мародерства, за домом будет установлен строгий контроль.
Прямо сейчас спасатели готовятся снять перекрытие между восьмым и девятым этажами. Работает тяжелая техника: два крана зацепят конструкцию и опустят ее вниз. Всех людей, включая спасателей и силовиков, дежурящих на оцеплении, отвели на безопасное расстояние.
Сначала спасатели сгрузили в мульду обломки кирпича, чтобы освободить плиту.
Плиту грузят в машину. Обломками кирпича завалены проезжая часть и площадки у торговых точек напротив дома, передает наш корреспондент.
Спасателям удалось пока снять одну из четырех плит перекрытия. Работе мешают обломки кирпичей, под которыми лежат плиты. Никого из без вести пропавших под завалами ещё не нашли.
Для всех жильцов пострадавшего дома зарезервированы места в гостиницах Шахт. Всего подготовлено 115 номеров. Как сообщили в пресс-службе главы региона, 30 шахтинцев обратились с просьбой о ночлеге в гостинице. Всем им были предоставлены места.
И без того непростую работу спасателей осложнил снегопад. Из-за него работы по поиску людей, предположительно, находящихся под завалами дома, могут замедлиться, что существенно снижает шансы на благополучный исход операции.
Снегопад с каждой минутой усиливается. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», погода в Шахтах не изменится в ближайшие два часа. Температура воздуха колеблется в районе нуля градусов.
Обнаружен второй погибший, сообщила пресс-служба МЧС.
При разборе завалов найдено еще одно тело. Предположительно, это женщина. Личность еще не установлена.
На этот час известно о двух погибших и семи выживших. Поиски троих пострадавших продолжаются.
Вот панорама места действия: ее можно крутить, приближать, удалять и рассматривать. На месте аварии продолжают работать более 400 спасателей. С помощью двух автокранов разбирают завалы.
16 января в Шахтах объявлено днем траура по погибшим в результате взрыва газа. По последним данным, трагедия унесла жизни двоих человек, судьба троих по-прежнему не известна.
По последним данным, 28 жильцов пострадавшего от взрыва дома находятся в гостинице «Горняк», 118 человек временно размещаются у родных и близких. Для пострадавших организовано горячее питание, с людьми работают психологи, сотрудники МВД.
Затраты на похороны погибших администрация Шахт берет на себя. Об этом во время селекторного совещания с губернатором сообщил глава Шахт Андрей Ковалев.
— Работаем сегодня с родственниками. Сегодня также прилетает младшая дочь семьи, которую еще не нашли (Ирина Пашутина. — Прим. ред.). Со всеми семьями у нас установлен контакт, — отчитался Ковалев.
Начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко назвал имя и фамилию второй погибшей в результате взрыва газа.
— Предположительно, это Власова Людмила Николаевна, проживающая в квартире № 72, — заявил руководитель донского МЧС.
Неудачей обернулась попытка дать отопление в дом № 18 по улице Хабарова. Трубы прорвало, и горячая вода хлынула на проезжую часть. Сейчас аварийные службы устраняют протечку.
МЧС планирует завершить поисковые работы на месте обрушения дома к середине вторника. Об этом заявил руководитель регионального ведомства Вячеслав Бутко.
— Предположительно, закончим в течение четырех-пяти часов, — сообщил Бутко.
На месте ЧП работают более 500 человек и 150 спецмашин. Спасательные работы не прекращались всю ночь. Около пяти часов утра было найдено тело второй погибшей — Людмилы Власовой, жительницы 72-й квартиры.
— Работы осложнялись неустойчивостью конструкции и опасностью обрушения плит перекрытия лифтовой шахты на пострадавшие квартиры. После демонтажа нависающих плит и строительных фрагментов данный риск минимизирован, — заверил Бутко.
Жительница дома № 18 по улице Хабарова Ирина Старостенко пожаловалась корреспонденту 161.RU на проблемы с отоплением и необоснованно, по ее мнению, высокую коммунальную плату.
— В ноябре в квартире было всего 16 градусов, но в УК сказали мне, что это вполне нормальная температура. Также с ноября на кухне нет горячей воды. В декабре пришлось за отопление заплатить девять тысяч рублей, — сетует женщина.
Сотрудники администрации проводят перепись жителей домов, пострадавших от взрыва. Люди жалуются, что им не объясняют, для чего это делается.
Среди спасателей, работающих на месте разрушенных квартир, есть даже девушки. Одну из отважных сотрудниц МЧС заметил наш фотокорреспондент.
Для спасателей, работающих на месте ЧП вторые сутки, организованы пункты обогрева и питания.
— Рвануло прямо над моей спальней. Все эти два этажа обрушились фактически на нас. Крыши нет, технического этажа нет. Мы не знаем теперь, в каком состоянии находятся потолочные перекрытия, это нас больше всего волнует, — рассказала Ирина, жительница дома № 18 по улице Хабарова, примыкающего вплотную к взорвавшемуся дому № 16.
Источник в экстренных службах региона рассказал корреспонденту 161.RU, как удалось спастись Кириллу Ларикову. Мужчина сейчас находится в больнице Шахт, где ему в скором времени сделают очередную операцию.
По словам собеседника издания, Кирилла уберегла от гибели... его двухлетняя дочь Полина.
— Кирилл вместе с женой Викторией спали на одной кровати, Полина — на другой. Рано утром ребенок проснулся и заплакал. Кирилл встал с постели, подошел к девочке, чтобы ее успокоить. В это время и произошел взрыв, — рассказал источник 161.RU.
Мужчина с ребенком уцелели, хоть и получили травмы. А вот супруга Кирилла, Виктория, скончалась. Ее тело спасатели обнаружили под завалами через пару часов после взрыва.
Необходимые людям предметы первой необходимости, теплые вещи, продукты поступают из городов и районов Ростовской области в Шахты. Также доставлены канцелярские товары и учебники для школьников, сообщает пресс-служба донского правительства.
Поиски троих человек, пропавших 14 января без вести при взрыве газа в доме № 16 по улице Хабарова, затягиваются. Ранее спасатели планировали завершить операцию по розыску семьи семьи Пашутиных к середине дня 15 января.
— Сейчас сотрудники МЧС пытаются пробиться в комнату одной из разрушенных квартир, где могут находиться пропавшие жильцы дома. Однако путь им преграждают тяжелые плиты. На то, чтобы поднять плиту, уходит много времени, — сообщает корреспондент 161.RU с места событий.
Понимания, когда найдут людей, у спасателей нет. Дом по-прежнему оцеплен, работы продолжаются.
В разрушенных квартирах продолжают работать спасатели и альпинисты. Они меняются каждые два часа, не прекращая работу ни на минуту. Будут работать и ночью, пока не найдут людей. Спасатели ставят световые колонны, чтобы работать в темноте.
Жильцам пострадавшего дома разрешили забрать вещи. Но остаться на ночь им пока нельзя. Когда людям позволят вернуться в квартиры — неизвестно.
Как сообщил источник 161.RU, в зале одной из квартир спасатели нашли два тела. Официально информация не подтверждена.
Источник 161.RU сообщил, что спасатели уже нашли тело девушки, предположительно, Татьяны Пашутиной, но не могут извлечь его из-под обломков.
В пресс-службе МЧС пока не подтвердили эту информацию.
Обнаружены тела еще двух погибших, мужчины и женщины. Об этом заявил глава МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко.
— Оба пострадавших проживали в квартире № 68, — сообщил Бутко. — Судьба еще одного человека остается неизвестной.
— Спасатели разобрали завалы в трехкомнатной квартире № 68. В квартире не «зачищена» только одна комната, — сообщили в пресс-службе МЧС. — Сейчас все усилия спасателей направлены на проведение поисковых работ именно там. Тяжелая техника продолжает работать на месте.
Возобновлено теплоснабжение пострадавшего от взрыва газа дома, а также соседнего дома. Об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. Отопление пытались запустить еще утром, однако горячая вода прорвала трубы и хлынула на дорогу. Вскоре неисправность была устранена.
Сегодня, 16 января, около 5:00 спасатели нашли на месте обрушения в Шахтах последнее тело. Личность пока не установлена. Предположительно, это Татьяна Пашутина, дочь супругов, которых накануне извлекли из-под завалов. Аварийно-спасательные работы, таким образом, завершены.
По оценкам специалистов, дом, пострадавший в результате взрыва, пригоден для жилья. Вопрос решается со вторым подъездом. Его либо снесут, либо оставят до пятого этажа. Оценка в основном визуальная.
В Шахтах уже всё готово к началу гражданской панихиды по погибшим в результате взрыва бытового газа в девятиэтажке. Люди несут к месту трагедии цветы.
Родственникам погибших будет выплачено по одному миллиону рублей из областного бюджета.
Люди продолжают прибывать к разрушенному дому. У многих на глазах слезы. Портреты погибших держат в руках казаки.
На месте трагедии уже собрались сотни людей. Пришли и студенты колледжа, в котором преподавала одна из погибших — Людмила Власова. Коллеги и ученики вспоминают ее как доброго и отзывчивого человека, трудолюбивого педагога. Студенты, узнав о гибели Галины Николаевны, плакали.
К месту панихиды прибыл губернатор области Василий Голубев.
Объявлена минута молчания в память о погибших шахтинцах. Собравшиеся не могут сдержать слез.
На площади перед походной часовней буквально яблоку негде упасть, а люди продолжают подходить. Эта трагедия болью отозвалась в сердцах шахтинцев — погибли их близкие, друзья, коллеги.
Панихида заканчивается. Люди начинают расходиться.
На данный момент известно, что Викторию Ларикову похоронят уже сегодня в Кашарском районе. Людмилу Власову похоронят завтра. Дату похорон семьи Пашутиных определит их младшая дочь, которая во время трагедии находилась заграницей.
На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию из Шахт. Спасибо, что всё это время были с нами. И берегите себя.
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