Еда, ты сошла с ума (обзор НГС)

На прошлой неделе всю страну взбудоражило известие о появлении упаковок для 9 яиц. Об этом писали блогеры, оппозиционные СМИ, рассказывали государственные телеканалы. Между тем производители продуктов давно практикуют снижение веса привычного по виду продукта, чтобы привлечь покупателя ценником. Обозреватель НГС прошёлся по магазинам и обнаружил массу товаров, которые существенно «похудели» за последний год.

Явление уменьшения веса привычной на вид упаковки известно давно. В английском языке для него даже придумали уже специальное слово shrinkflation (от глагола shrink — сжиматься и существительного inflation — инфляция). Одним из первых примеров «шринкфляции» считается снижение в 2009 году в Великобритании веса батончика Mars с 62,5 до 58 грамм. Цена его при этом осталось той же.





Честные упаковки пива 0,5 литра уходят в прошлое





В России подобное усыхание упаковок идет давно, однако, по словам ритейлеров, активнее всего этот процесс начался именно в прошлом году. Мы все давно привыкли к упаковкам пива 0,5 литра (будь то бутылка или банка). Отдельные импортные марки могут разливаться в экзотические для нашего рынка бутылки 0,6 литра или даже 1 литр, но в целом пол-литровая бутылка ещё до недавнего времени воспринималась как нечто незыблемое.







Пол-литровый объем выглядит экзотикой (на фото импортное чешское пиво)





Эти времена прошли. В прошлом году на рынке появились упаковки по 0,48, 0,47 и даже 0,4 литра. Внешне эти бутылки и банки выглядят точно так же, как прежде. Начинаешь даже сомневаться, а может ли быть иначе? И только дойдя до раздела импортного пива, видишь: упаковки 0,5 литра всё ещё существуют.







Пельмени могут отличаться по весу даже у одного производителя





Небывалый плюрализм царит и в разделе замороженных полуфабрикатов. Традиционно здесь было два типа упаковки: килограммовая (для семьи) и на полкило (для холостяков). Сейчас, взглянув на цену, придется обязательно уточнить вес конкретной пачки и вооружиться калькулятором. Вот, например, две одинаковые с виду пачки одного производителя. Но в одной — килограмм, а в другой — только 800 грамм. Здесь же можно найти пачки по 840, 900, 750 и даже 700 грамм. И с точки зрения потребителя, который ходит по магазину со списком покупок, скорее всего, они будут выглядеть одинаково.







Все четыре упаковки сметаны на фото имеют разный вес — от 300 до 400 грамм





Совершенно непредсказуемым может оказаться и вес упаковки сметаны. В новосибирских магазинах сейчас можно найти внешне практически неотличимые упаковки весом в 400, 350, 320, 315 и даже 280 грамм. В общем, будете искать что подешевле — имейте в виду. Цифры на ценнике нужно ещё будет привести к цене за килограмм.







О стандартных литровых бутылках молока можно забыть





Похожая ситуация с молоком. Бутылки или пакеты на 1 литр сейчас придется поискать. В лучшем случае это будет 0,9 литра, а может опуститься и до 0,75 литра (это уже объем винной бутылки). Так что, купив молока не глядя на объем, не удивляйтесь, что оно так быстро закончилось.







Плитка шоколада весит теперь столько, сколько решат в отделе маркетинга





Внимательным нужно быть и при покупке шоколада. 100-граммовые плитки теперь в прошлом. Конечно, их по-прежнему производят, но если вы хотите сэкономить и выбираете из недорогих брендов, то будьте готовы к плитке в 90 или 85 грамм.







Три одинаковые на вид упаковки майонеза не вполне одинаковы на вес





Коварны упаковки майонеза. Даже у одного и того же производителя разные вариации этого соуса могут паковаться в «дой-паки» (так называется этот тип тары) по 200, 220 и 230 грамм. В салате 10-граммовая недостача вряд ли будет заметна, но в масштабах большого производства получается приличная экономия.











«Кока-кола» c «Пепси-колой» тоже не те, что раньше. В «литровой» бутылке «Кока-колы» вас ждет на 0,1 литра меньше, а всегда гордившаяся тем, что наливает больше, «Пепси» теперь перешла на стандартные бутылочки по 0,5 литра (раньше они были 0,6 литра). В данном случае это можно списать даже на заботу о здоровье. Меньше сахара, красителей и ароматизаторов попадет к вам в организм.







Сделать дешевле растительное масло несложно. Достаточно заказать бутылку меньшего объема





Внимательным теперь нужно быть и при покупке растительного масла. Пока на полках удалось обнаружить только бутылки 0,9 литра (причем это редкость), но в создавшейся ситуации и другим производителям трудно будет удержаться от такого метода снижения цены.







В «Ашане» отвели для водки малых объемов целую полку. Правда, вряд ли кто-то спутает бутылку 0,25 и 0,5 литра





Единственный продукт, где хитрых упаковок обнаружить не удалось, — водка. Говорят, что и здесь уже появились бутылки с пониженным содержанием спирта (например, крепостью не 40, а 37 градусов), но значительная доля цены в дешевом алкоголе приходится на акциз. А он платится за марку, предназначенную для определенного объема, и небольшие вариации на эту сумму не повлияют. Зато теперь в магазинах больше стало четвертинок — бутылок 0,25 литра, и даже практически рюмок — по 100 миллилитров.







Перепутать упаковки с яйцами будет непросто





Что же касается яиц, то новые инновационные упаковки до Новосибирска пока не дошли. Да и вообще непонятно, что, собственно, так взбудоражило общественность в этих 9-яйцевых коробках. Упаковки яиц меньше десятка существуют давно. И эта самая «скандальная» тара как раз походила именно на такую, рассчитанную на шесть. То есть перепутать и взять 9 яиц вместо привычных десяти мог только какой-то патологически невнимательный человек. А вот пропустить не заметить исчезновение из привычной упаковки 10-15 грамм сметаны, майонеза или шоколада - легче легкого. Придется теперь видимо, ходить в магазины с калькулятором. .